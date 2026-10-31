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Времето днес, прогноза за събота, 31 октомври: Облачно и дъждовно, температури до 15°

Времето днес, прогноза за събота, 31 октомври: Облачно и дъждовно, температури до 15°

31 Октомври, 2026 03:00 603 15

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Превалявания се очакват главно в западните и централните райони. Над 1800 метра в планините дъждът ще преминава в сняг

Времето днес, прогноза за събота, 31 октомври: Облачно и дъждовно, температури до 15° - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Облачно и хладно ще бъде времето в България в събота, 31 октомври. На много места, главно в западните и централните райони, ще има превалявания от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 10° и 15°. За София се очакват около 7° сутринта и около 11° през деня.

„През следващото денонощие ще бъде облачно“, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология. В повечето райони ще бъде почти тихо, докато в Източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Дъжд и сняг в планините

В планините облачността ще бъде значителна. В западните и централните масиви ще вали дъжд, а над 1800 метра надморска височина валежите ще са от сняг. Вятърът ще бъде до умерен, а по високите части временно силен от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 3°.

Облачно по Черноморието

По Черноморието също ще бъде облачно. Вятърът ще е до умерен от север-североизток, а максималните температури ще достигат 13°-14°. Температурата на морската вода ще бъде 16°-17°, при вълнение 2-3 бала.

Във Варна прогнозата е за температури между 11° и 13°, а в Бургас – между 12° и 14°. В Пловдив се очакват около 11° сутринта и 14° през деня, докато във Видин и Монтана максималните стойности ще достигнат 14°.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Времето

    1 0 Отговор
    на Йотова привършва.

    03:01 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Как е смяната?

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Кълве ли?

    Коментиран от #4, #7

    03:07 31.10.2026

  • 4 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Как е смяната?":

    Рипа ли?

    Коментиран от #5

    03:09 31.10.2026

  • 5 Днес май е рехаво.

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    Как мислиш?
    Скука....
    Още 3 часа......

    Коментиран от #6

    03:10 31.10.2026

  • 6 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Днес май е рехаво.":

    Доста, не е като снощи.

    03:11 31.10.2026

  • 7 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Как е смяната?":

    При мен кълве, а при теб?

    Коментиран от #8

    03:12 31.10.2026

  • 8 Да ти кажа, вече май

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    взе да ми писва от тея простотии.
    Едно и също, едно и също.
    Както и да е.
    Лека и доходна!

    Коментиран от #10

    03:14 31.10.2026

  • 9 ставка

    2 1 Отговор
    Облачно ок, а кюфтета?

    03:14 31.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе

    0 1 Отговор
    дошло е време да сенае беме...

    04:46 31.10.2026

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