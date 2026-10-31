Времето днес, прогноза за събота, 31 октомври: Облачно и дъждовно, температури до 15°

Облачно и хладно ще бъде времето в България в събота, 31 октомври. На много места, главно в западните и централните райони, ще има превалявания от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 10° и 15°. За София се очакват около 7° сутринта и около 11° през деня.

„През следващото денонощие ще бъде облачно“, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология. В повечето райони ще бъде почти тихо, докато в Източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Дъжд и сняг в планините

В планините облачността ще бъде значителна. В западните и централните масиви ще вали дъжд, а над 1800 метра надморска височина валежите ще са от сняг. Вятърът ще бъде до умерен, а по високите части временно силен от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 3°.

Облачно по Черноморието

По Черноморието също ще бъде облачно. Вятърът ще е до умерен от север-североизток, а максималните температури ще достигат 13°-14°. Температурата на морската вода ще бъде 16°-17°, при вълнение 2-3 бала.

Във Варна прогнозата е за температури между 11° и 13°, а в Бургас – между 12° и 14°. В Пловдив се очакват около 11° сутринта и 14° през деня, докато във Видин и Монтана максималните стойности ще достигнат 14°.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg