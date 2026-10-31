Времето днес, прогноза за събота, 31 октомври: Облачно и дъждовно, температури до 15°

Облачно и хладно ще бъде времето в България в събота, 31 октомври. На много места, главно в западните и централните райони, ще има превалявания от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 10° и 15°. За София се очакват около 7° сутринта и около 11° през деня.
„През следващото денонощие ще бъде облачно“, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология. В повечето райони ще бъде почти тихо, докато в Източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.
Дъжд и сняг в планините
В планините облачността ще бъде значителна. В западните и централните масиви ще вали дъжд, а над 1800 метра надморска височина валежите ще са от сняг. Вятърът ще бъде до умерен, а по високите части временно силен от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 3°.
Облачно по Черноморието
По Черноморието също ще бъде облачно. Вятърът ще е до умерен от север-североизток, а максималните температури ще достигат 13°-14°. Температурата на морската вода ще бъде 16°-17°, при вълнение 2-3 бала.
Във Варна прогнозата е за температури между 11° и 13°, а в Бургас – между 12° и 14°. В Пловдив се очакват около 11° сутринта и 14° през деня, докато във Видин и Монтана максималните стойности ще достигнат 14°.
Източници: bta.bg, btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Времето
03:01 31.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Как е смяната?
До коментар #2 от "Горски":Кълве ли?
Коментиран от #4, #7
03:07 31.10.2026
4 Горски
До коментар #3 от "Как е смяната?":Рипа ли?
Коментиран от #5
03:09 31.10.2026
5 Днес май е рехаво.
До коментар #4 от "Горски":Как мислиш?
Скука....
Още 3 часа......
Коментиран от #6
03:10 31.10.2026
6 Горски
До коментар #5 от "Днес май е рехаво.":Доста, не е като снощи.
03:11 31.10.2026
7 Горски
До коментар #3 от "Как е смяната?":При мен кълве, а при теб?
Коментиран от #8
03:12 31.10.2026
8 Да ти кажа, вече май
До коментар #7 от "Горски":взе да ми писва от тея простотии.
Едно и също, едно и също.
Както и да е.
Лека и доходна!
Коментиран от #10
03:14 31.10.2026
9 ставка
03:14 31.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Абе
04:46 31.10.2026