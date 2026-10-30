Обстановката в София остава спокойна след валежите през нощта

Обстановката в София остава спокойна и нормална след падналите през нощта и тази сутрин валежи. На телефон 112 няма постъпили сигнали за сериозни инциденти и наводнения на територията на града.
През нощта екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са извършвали обходи на терен. От сутринта четири екипа продължават наблюдението на критични участъци и места с риск от събиране на вода.
Регистрирано е леко завиряване на бул. „Никола Мушанов“, което вече се е оттекло. Отчетено е завиряване в подмостовото пространство на ул. „Бесарабия“, като екип на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ работи по отпушването на шахтата и оттичането на водата.
Движението на градския транспорт остава нормално за делничен ден, като всички линии се движат с нормално закъснение. В отделни участъци са се образували временни задръствания, основно на места без светофарно регулиране, но към момента движението вече е нормализирано.
Екипите на Столичната община остават в готовност за реакция при необходимост и продължават да следят обстановката.
Столичната община призовава гражданите да бъдат внимателни при придвижване в условията на дъжд:
Шофьорите да се движат със съобразена скорост и да спазват по-голяма дистанция.
Да не се преминава през наводнени участъци, подлези и подмостови пространства, когато има събрала се вода.
Пешеходците да бъдат особено внимателни при пресичане и да използват обозначените пешеходни пътеки.
Да не се паркира под дървета и в близост до речни корита и други места с риск от събиране на вода.
При опасни ситуации гражданите да подават сигнали на телефон 112.
Столичната община следи метеорологичната обстановка и поддържа готовност за своевременна реакция при промяна на ситуацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
11:45 30.10.2026
2 Жалко
Коментиран от #3
11:45 30.10.2026
3 Ъхъ
До коментар #2 от "Жалко":Завинаги!
12:13 30.10.2026
4 Русенец
12:21 30.10.2026
5 Наслука!дядо дръмпир
12:44 30.10.2026
6 Жоржета стресираща
Щеше да рисува с цв.тебешир
По асфалта гълъби на мира и слънца😀
12:46 30.10.2026