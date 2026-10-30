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Обстановката в София остава спокойна след валежите през нощта

Обстановката в София остава спокойна след валежите през нощта

30 Октомври, 2026 11:42 640 6

  • дъжд-
  • софия-
  • столична община-
  • завиряване

Регистрирано е леко завиряване на бул. „Никола Мушанов“, което вече се е оттекло

Обстановката в София остава спокойна след валежите през нощта - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Обстановката в София остава спокойна и нормална след падналите през нощта и тази сутрин валежи. На телефон 112 няма постъпили сигнали за сериозни инциденти и наводнения на територията на града.

През нощта екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са извършвали обходи на терен. От сутринта четири екипа продължават наблюдението на критични участъци и места с риск от събиране на вода.

Регистрирано е леко завиряване на бул. „Никола Мушанов“, което вече се е оттекло. Отчетено е завиряване в подмостовото пространство на ул. „Бесарабия“, като екип на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ работи по отпушването на шахтата и оттичането на водата.

Движението на градския транспорт остава нормално за делничен ден, като всички линии се движат с нормално закъснение. В отделни участъци са се образували временни задръствания, основно на места без светофарно регулиране, но към момента движението вече е нормализирано.

Екипите на Столичната община остават в готовност за реакция при необходимост и продължават да следят обстановката.

Столичната община призовава гражданите да бъдат внимателни при придвижване в условията на дъжд:

Шофьорите да се движат със съобразена скорост и да спазват по-голяма дистанция.

Да не се преминава през наводнени участъци, подлези и подмостови пространства, когато има събрала се вода.

Пешеходците да бъдат особено внимателни при пресичане и да използват обозначените пешеходни пътеки.

Да не се паркира под дървета и в близост до речни корита и други места с риск от събиране на вода.

При опасни ситуации гражданите да подават сигнали на телефон 112.

Столичната община следи метеорологичната обстановка и поддържа готовност за своевременна реакция при промяна на ситуацията.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    4 0 Отговор
    Мършата търка неудобната истина..! Колко ще издържи..?

    11:45 30.10.2026

  • 2 Жалко

    4 0 Отговор
    Надявах се 23ти и 24ти МИР да потънат под водата

    Коментиран от #3

    11:45 30.10.2026

  • 3 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жалко":

    Завинаги!

    12:13 30.10.2026

  • 4 Русенец

    0 0 Отговор
    Вече две денонощия в Русе вали, вали, вали .....

    12:21 30.10.2026

  • 5 Наслука!дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    бг-пътостроителен гений и инженерна мисъл са ПРОИЗВЕЛИ такива улици ,че спокойно може да се лови и развъжда хвостова риба от рода на червеноперка ,лин и дори каракуда.пс..Не е по различно и в ...Бизнес парк...и там са големи инженери и то с ДИПЛОМИ...

    12:44 30.10.2026

  • 6 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор
    Е нали дон йоца
    Щеше да рисува с цв.тебешир
    По асфалта гълъби на мира и слънца😀

    12:46 30.10.2026

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