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България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба

България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба

30 Октомври, 2026 21:13 477 6

  • белгийски военен кораб-
  • белгия-
  • противоминна борба-
  • бриз

След необходимата подготовка, корабът ще се пребазира във Военноморска база Бургас

България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във Военноморската база в град Зеебрюге, Кралство Белгия, днес се проведе церемония по тържественото вдигане на българския военноморски флаг на новопридобит кораб за противоминна борба. На досегашния белгийски военен кораб „Bellis“ с бордови номер М916 е присвоено почетното име „Бриз“.

Прехвърлянето на първия от четирите белгийски кораба е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия относно придобиване на седем кораба за противоминна борба, подписан от министрите на отбраната на 8 юли 2026 г. С новата придобивка се усилват способностите на Военноморските сили за откриване и неутрализиране на минните заплахи, което е от ключово значение за стабилността в Черноморския регион.

На церемонията в Зеебрюге присъстваха командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, командирът на Военноморските сили на Белгия контраадмирал Танги Ботман, българският посланик в Кралство Белгия Н. Пр. Наталия Узунова, посланикът на Република България в НАТО Николай Милков, адмирали, генерали и офицери от Щаба на отбраната на Белгия и от Командването на българските Военноморски сили.

Документът за предаване на кораба от Военноморските сили на Кралство Белгия и приемането му от Военноморските сили на Република България беше подписан от белгийския национален директор по въоръженията генерал-лейтенант Бернард Фалег и от контраадмирал Кирил Михайлов.

След необходимата подготовка, корабът ще се пребазира във Военноморска база Бургас. Старши национален представител на борда на кораба по време на плаването ще бъде капитан І ранг Йордан Йорданов, командир на дивизион противоминни кораби от Флотилия бойни и спомагателни кораби, в чийто корабен състав ще бъде зачислен „Бриз“.

Седемте минни ловци от клас „Трипарти“, които през следващите години ще бъдат придобити от България, ще осигурят значително увеличаване на българския принос за цялостния отбранителен потенциал на НАТО на източния фланг на Алианса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опел О

    1 2 Отговор
    Значи "за кучета и котки може, а за прасета не може"? Моят таралясник и той е от Белгия, но не ме допускат в центъра на София, защото бил нам какъв си, а този дъртизъм още и с почести го приемат, а е по-стар и по-малко еко.

    21:17 30.10.2026

  • 2 Буздуган

    4 1 Отговор
    Абе нато какво стана къде е...? 22 години платена охрана от несъществуващ враг уж мощна групировка ама само по телевизора май..!

    21:17 30.10.2026

  • 3 Фронтовата държава България

    4 1 Отговор
    ще воюва вместо Белгия и Нидерландия.

    С чужди български ръце западняците искат да воюват.

    Другото е за балъците (рибите в България).

    21:19 30.10.2026

  • 4 Емо

    1 1 Отговор
    Има нужда от разрушители с възможности за противодействие срещу въздушни и надводни цели, те приемат нещо, които не служи за нищо. Имаше приказка, че френската армия винаги изостава с една война, а българската изостава с поне две.

    21:21 30.10.2026

  • 5 Вапцарова вяра

    1 0 Отговор
    Смешно е да наричаш ловци ръждясали корита. Не пише, колко са ни изчезнали черупките втора употреба, които като срещнат мина ще си останат там, защото и за претопяване не стават.

    21:33 30.10.2026

  • 6 Да Да веднага за скрап.

    1 0 Отговор
    🇧🇬 БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ МОДЕРЕН ВОЕННОМОРСКИ ФЛОТ, А НЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКО ВОЕННО СКЛАДИРАНЕ!

    За какво са ни цели 7 употребявани минни ловци? Да, минната опасност в Черно море съществува, но къде е цялостната стратегия за модернизация на българските Военноморски сили?

    ⚓ Трябват ни модерни меко А-400 фрегати, построени в българските корабостроителници, с участие на българската индустрия!

    🚢 Трябват ни съвременни ядрени подводници и дългосрочна програма за развитие на подводните способности. Защо да не обсъждаме и технологии от най-модерните атомни подводници клас „Вирджиния“?

    🚀 Трябват ни ракети, морски и въздушни дронове, противодронни системи и лазерни технологии!

    🛰️ Трябват ни собствени сателитни разузнавателни способности, модерни радари и непрекъснато наблюдение на Черно море!

    🇧🇬 Искаме силна българска отбранителна индустрия, работни места, технологии и реална военна независимост!

    А най-вече ни трябва президент с международен авторитет, стратегическо мислене и способност да отстоява националните интереси пред Европа, САЩ, Русия и останалия свят.

    България трябва да инвестира в бъдещето на своя флот, а не просто да приема корабите, от които други държави се освобождават!

    И последен въпрос към Министерството на отбраната: Колко ще струват на българския данъкоплатец тези 7 кораба заедно с ремонта, модернизацията и поддръжката им през следващите 15 години?

    21:33 30.10.2026

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