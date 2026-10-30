Андрей Гюров: Подготовката за риска създава спокойствие

Спокойствието не се създава с премълчаване на риска, а с подготовка за него, заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в обръщение към българските граждани по Българската национална телевизия в последния ден от предизборната кампания преди балотажа на 1 ноември 2026 г.
Той постави акцент върху сигурността, социалната справедливост и отговорността на институциите. По думите му България е изправена пред високи цени на горивата, прекъснати вериги на доставки, затворени транспортни коридори към съседни държави и рискове в Черно море.„Всичко това стига до всяко семейство, до всяка сметка, до всеки бизнес. А България няма авариен план“, заяви Гюров.
Кандидатът посочи, че не вижда достатъчно конкретни действия за защита на гражданите и бизнеса, преди последствията от кризите да станат по-тежки. Той заяви, че президентът трябва да настоява правителството да реагира бързо при сериозни предизвикателства.
Сигурността включва и доходите
Според Гюров сигурността не се изчерпва с националната отбрана. Тя включва и възможността хората да планират бъдещето си, да разчитат на здравната система и да получават достойно възнаграждение за труда си.„Не е прекалено да искаш трудът ти да стига за достоен живот. Да искаш законът да те защитава, а не да те пита кого познаваш“, каза той.
Гюров заяви, че няма да приема различни правила за различни хора и няма да определя бездействието като търпение. Той се обяви против общественото примирение с несправедливостите.
Обеща да използва правомощията на президента
Кандидатът заяви, че при избиране ще използва конституционните правомощия на президентската институция, включително правото на вето и възможността да сезира Конституционния съд, когато има основания за това.
По отношение на външната политика Гюров се обяви за България със собствен глас в Европа и за надеждно партньорство в НАТО, основано на силна дипломация, подготовка и ясни позиции. Той подчерта, че президентът трябва да бъде обединител, но това не означава да премълчава проблемите или да избягва конфликтите на всяка цена.„Мога да разговарям с всеки, но няма да се съглася с всичко. Ще подкрепям доброто решение, независимо кой го предлага“, заяви Андрей Гюров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Ром
Коментиран от #63
21:48 30.10.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #20, #22, #26
21:48 30.10.2026
5 Абе
21:49 30.10.2026
6 Горски
Коментиран от #28, #31
21:50 30.10.2026
7 Мхм
21:53 30.10.2026
8 КАТО ЗА ПОСЛЕДНО
21:53 30.10.2026
9 Ха ха ха ха
21:53 30.10.2026
10 Абсурд
Няма шанс да е следващия президент на България.
21:53 30.10.2026
11 чудя се
21:54 30.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А50
21:55 30.10.2026
14 Воина
Коментиран от #40
21:59 30.10.2026
15 Анонимен
21:59 30.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 стоян георгиев
22:00 30.10.2026
18 Мхм
Коментиран от #45
22:01 30.10.2026
19 САМО ПИТАМ
22:04 30.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Артилерист
Не се хабете, никой не ви обръща внимание.
Биволицата пиги йотова няма да бъде президент.
Хайде, мийте си ченетата и отивайте да спите, че става късно.
Коментиран от #39, #56
22:06 30.10.2026
24 Боже,
22:07 30.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 От другата стая
До коментар #4 от "Сатана Z":След тези избори Йотова ще се чуства така сякаш е ударена от руски дрон.
22:09 30.10.2026
27 Българка
22:09 30.10.2026
28 Защо лъжеш
До коментар #6 от "Горски":Ти повече от Йотова лъжеш , путинофилчо!
Коментиран от #30, #34, #41
22:09 30.10.2026
29 ШЕФА
22:11 30.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 стоян георгиев
22:13 30.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Жоржета стресираща
До коментар #25 от "Гладна и съдрана копейка":А наши се чудите
Къде отидоха чррврнтр куфари с долърс
Е върнаха се....дон йоца ...знае☝
22:16 30.10.2026
36 РЕАЛИСТ
Коментиран от #43
22:18 30.10.2026
37 Централна Гара - информация
Не закъснявайте!
22:19 30.10.2026
38 мунчо в затвора!
Коментиран от #54, #57
22:21 30.10.2026
39 мунчо в затвора!
До коментар #23 от "Артилерист":Много моля да не обиждаш биволицата, полезно и симпатично създание, сравнявайки я с мунчовица.
22:23 30.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ХОРА,
22:25 30.10.2026
43 О, Морес
До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":В Неделя 1.44 М Българи ще му връчат билета за Киiв.Въпреки,че и там едва ли ще остане за дълго.И от там като го намажат,да ходи да казва прогнозата за времето по DW.
22:26 30.10.2026
44 ХОРА,
22:27 30.10.2026
45 Ти, ако си
До коментар #18 от "Мхм":Мислиш, че самият той разбира нещо… Плещи пишлемето някакви там думички, дето някой му ги е написал, че дори не може да ги чете гладко!
22:28 30.10.2026
46 ТВЪРДО МНЕНИЕ !!!
22:30 30.10.2026
47 Гюро и ти за нищо не ставаш
22:31 30.10.2026
48 Киху
22:33 30.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 мдаа
22:36 30.10.2026
51 Перо
22:38 30.10.2026
52 Тити на Кака
22:39 30.10.2026
53 защо така
22:39 30.10.2026
54 Перо
До коментар #38 от "мунчо в затвора!":А ти марш към пустинята Негев в Израел!
22:40 30.10.2026
55 ТВЪРДО МНЕНИЕ !!!
22:42 30.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Украйна била синоним на цивилизация
До коментар #38 от "мунчо в затвора!":Ужас!
Необходима е спешна реформа в българското здравеопазване.
22:44 30.10.2026
58 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
А ПРАСЕТАТА СТАВАТ БУДИСТИ :)
22:45 30.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ГОШО
22:51 30.10.2026
62 ФАКТ !!!
22:52 30.10.2026
63 Стой си в маалата
До коментар #3 от "Ром":и продавай жълто.
23:00 30.10.2026