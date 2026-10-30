Андрей Гюров: Подготовката за риска създава спокойствие

Спокойствието не се създава с премълчаване на риска, а с подготовка за него, заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в обръщение към българските граждани по Българската национална телевизия в последния ден от предизборната кампания преди балотажа на 1 ноември 2026 г.

Той постави акцент върху сигурността, социалната справедливост и отговорността на институциите. По думите му България е изправена пред високи цени на горивата, прекъснати вериги на доставки, затворени транспортни коридори към съседни държави и рискове в Черно море.

„Всичко това стига до всяко семейство, до всяка сметка, до всеки бизнес. А България няма авариен план“, заяви Гюров.

Кандидатът посочи, че не вижда достатъчно конкретни действия за защита на гражданите и бизнеса, преди последствията от кризите да станат по-тежки. Той заяви, че президентът трябва да настоява правителството да реагира бързо при сериозни предизвикателства.

Сигурността включва и доходите

Според Гюров сигурността не се изчерпва с националната отбрана. Тя включва и възможността хората да планират бъдещето си, да разчитат на здравната система и да получават достойно възнаграждение за труда си.

„Не е прекалено да искаш трудът ти да стига за достоен живот. Да искаш законът да те защитава, а не да те пита кого познаваш“, каза той.

Гюров заяви, че няма да приема различни правила за различни хора и няма да определя бездействието като търпение. Той се обяви против общественото примирение с несправедливостите.

Обеща да използва правомощията на президента

Кандидатът заяви, че при избиране ще използва конституционните правомощия на президентската институция, включително правото на вето и възможността да сезира Конституционния съд, когато има основания за това.

По отношение на външната политика Гюров се обяви за България със собствен глас в Европа и за надеждно партньорство в НАТО, основано на силна дипломация, подготовка и ясни позиции. Той подчерта, че президентът трябва да бъде обединител, но това не означава да премълчава проблемите или да избягва конфликтите на всяка цена.

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„Мога да разговарям с всеки, но няма да се съглася с всичко. Ще подкрепям доброто решение, независимо кой го предлага“, заяви Андрей Гюров.