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Андрей Гюров: Подготовката за риска създава спокойствие
  Тема: Избори

Андрей Гюров: Подготовката за риска създава спокойствие

30 Октомври, 2026 21:45 986 63

  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • предизборна кампания-
  • кризи

Кандидатът за президент заяви, че България няма авариен план за кризите и обеща да използва конституционните правомощия на държавния глава

Андрей Гюров: Подготовката за риска създава спокойствие - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Спокойствието не се създава с премълчаване на риска, а с подготовка за него, заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в обръщение към българските граждани по Българската национална телевизия в последния ден от предизборната кампания преди балотажа на 1 ноември 2026 г.

Той постави акцент върху сигурността, социалната справедливост и отговорността на институциите. По думите му България е изправена пред високи цени на горивата, прекъснати вериги на доставки, затворени транспортни коридори към съседни държави и рискове в Черно море.

„Всичко това стига до всяко семейство, до всяка сметка, до всеки бизнес. А България няма авариен план“, заяви Гюров.

Кандидатът посочи, че не вижда достатъчно конкретни действия за защита на гражданите и бизнеса, преди последствията от кризите да станат по-тежки. Той заяви, че президентът трябва да настоява правителството да реагира бързо при сериозни предизвикателства.

Сигурността включва и доходите

Според Гюров сигурността не се изчерпва с националната отбрана. Тя включва и възможността хората да планират бъдещето си, да разчитат на здравната система и да получават достойно възнаграждение за труда си.

„Не е прекалено да искаш трудът ти да стига за достоен живот. Да искаш законът да те защитава, а не да те пита кого познаваш“, каза той.

Гюров заяви, че няма да приема различни правила за различни хора и няма да определя бездействието като търпение. Той се обяви против общественото примирение с несправедливостите.

Обеща да използва правомощията на президента

Кандидатът заяви, че при избиране ще използва конституционните правомощия на президентската институция, включително правото на вето и възможността да сезира Конституционния съд, когато има основания за това.

По отношение на външната политика Гюров се обяви за България със собствен глас в Европа и за надеждно партньорство в НАТО, основано на силна дипломация, подготовка и ясни позиции. Той подчерта, че президентът трябва да бъде обединител, но това не означава да премълчава проблемите или да избягва конфликтите на всяка цена.

„Мога да разговарям с всеки, но няма да се съглася с всичко. Ще подкрепям доброто решение, независимо кой го предлага“, заяви Андрей Гюров.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ром

    23 10 Отговор
    Този ако не плати няма никакъв шанс за финалист..! Той има кинти..!

    Коментиран от #63

    21:48 30.10.2026

  • 4 Сатана Z

    29 7 Отговор
    Бля....бля....бля.....отивам в друга стая да се забавлявам.Този е прочетен вестник.

    Коментиран от #20, #22, #26

    21:48 30.10.2026

  • 5 Абе

    35 5 Отговор
    този е по зле и от Роско Банев

    21:49 30.10.2026

  • 6 Горски

    35 7 Отговор
    Е, заради Боко и оня женчо Плевнелиев тоя път ще отида. Буквално ме мотивираха да съм срещу Гюров. Тази новина ми стопли сърцето в края на работната седмица! Сега вече ще спя спокойно до неделя, когато мотивирано и решително ще отида до урната за да почета погребението на гнусната жълтопаветна Сглобка! Хора,много се колебаех дали да отида в неделя да гласувам.И двете двойки са ми несимпатични.Йотова е типичната партийна другарка от времето на соца,а Гюров ми е леко...с цветовете на дъгата.След това изявление на банкиевската Мутра,и след опитите за купуване на гласове в ромския квартал "Христо Ботев" в полза на Гюров, направо ми преля.А като видях Костов,Плевнелиев,Терзиев,все банда национални предатели и соросоиди реших да избера по-малкото зло-леля ви Илияна.Благодаря още веднъж на Бойко и другите безродници около него че ми помогнаха да направя избора си. Сглобкаджии. Тези не трябва да помирисват власт и президентството! Зад Гюра са тройната коалиция ППДБ-ГЕРБ-ДПС. Хората пак няма да гласуват, резултата може и да е 49% за единия, 51% за другия, но кой ще е печеливш си е загадка. Борисов играе контра на Радев и то не е само сега, още като загуби м. Април и Радев ги започна Борисов и Пеевски, те не са на себе си. Борисов, за 12 години управление е направил големи грешки и иде време когато ще си плати и това го влудява.

    Коментиран от #28, #31

    21:50 30.10.2026

  • 7 Мхм

    23 5 Отговор
    Подготовката за риска създавала спокойствие? Извинете, но това е нонсенс в контекста на изявленията му в статията. Бля, бля в типичен гербав стил по опорки...

    21:53 30.10.2026

  • 8 КАТО ЗА ПОСЛЕДНО

    20 6 Отговор
    ГЮРО, ГЮРОООО ....АЙДЕ ЧАУ....

    21:53 30.10.2026

  • 9 Ха ха ха ха

    4 15 Отговор
    Първите 5 коментара писани от един и същи трол

    21:53 30.10.2026

  • 10 Абсурд

    26 3 Отговор
    Кви неща е подписвал този с Украйна?!
    Няма шанс да е следващия президент на България.

    21:53 30.10.2026

  • 11 чудя се

    21 4 Отговор
    Имаше ли гюро глава или са мо капа !!!

    21:54 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А50

    19 7 Отговор
    Този ни тегли към война с Русия

    21:55 30.10.2026

  • 14 Воина

    17 6 Отговор
    Гюро е куклата на БоюШиша и Тъпото

    Коментиран от #40

    21:59 30.10.2026

  • 15 Анонимен

    18 5 Отговор
    След като Буци го подкепи ще гласувам против него

    21:59 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    По професия крадец/банкер

    22:00 30.10.2026

  • 18 Мхм

    14 3 Отговор
    Гюров прави някаква си оценка на риска с празни думи и декларации. За съжаление никой не разбира каква е тази оценка на риска, освен самият гюров. Явно става дума за оценката на риска при голфа.

    Коментиран от #45

    22:01 30.10.2026

  • 19 САМО ПИТАМ

    14 4 Отговор
    АБЕ ГЮРОООО, КЪДЕ СЕ СКРИ КАНДиВ , ДА НЕ ГО Е СТРАХ ДА НЕ ПОВТОРИ ТВОЯ СПЕК НА ДЕБАТ

    22:04 30.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Артилерист

    3 12 Отговор
    Две-три пенсии пускат еднотипни тъпизми срещу бъдещия президент Андрей Гюров.
    Не се хабете, никой не ви обръща внимание.
    Биволицата пиги йотова няма да бъде президент.
    Хайде, мийте си ченетата и отивайте да спите, че става късно.

    Коментиран от #39, #56

    22:06 30.10.2026

  • 24 Боже,

    11 2 Отговор
    Човекът не е на ред.

    22:07 30.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 От другата стая

    1 14 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    След тези избори Йотова ще се чуства така сякаш е ударена от руски дрон.

    22:09 30.10.2026

  • 27 Българка

    12 1 Отговор
    Гюро гюро това да не ти е служебен премиер ТОВА Е ПРЕЗИДЕНТ а ти гюро обещаваш какво ли не само и само да спечелиш-ГЮРО ГЮРО НЯМА СРАМНА РАБОТА ЗА КОМУНИСТИЧЕСКО ЧЕДО САМО ДА Е РЪКОВОДНА !!! Плевльо втори номер!!!

    22:09 30.10.2026

  • 28 Защо лъжеш

    1 13 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    Ти повече от Йотова лъжеш , путинофилчо!

    Коментиран от #30, #34, #41

    22:09 30.10.2026

  • 29 ШЕФА

    13 1 Отговор
    Национален предател и фашист !!!

    22:11 30.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 стоян георгиев

    14 3 Отговор
    И К,ВО ИЗЛЕЗР НАКРАЯ,ЧЕ РАДЕВ БЕШЕ ПРАВ КАТО КАЗА,ЧЕ ГЛАСУВАЙКИ ЗА ГЮРО ВРЪЩАШ НА ВЛАСТ БОКУ ТИКВАТА И ПРАСЕТО..

    22:13 30.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Жоржета стресираща

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "Гладна и съдрана копейка":

    А наши се чудите
    Къде отидоха чррврнтр куфари с долърс
    Е върнаха се....дон йоца ...знае☝

    22:16 30.10.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    11 1 Отговор
    Не знам, как сте вие братя, но като видя Гюров и ми се повръща. Такова противно излъчване има. Такава мазна, гнусна личност предизвиква само отвращение. Миналото му , показва много. Наркоман, лекуван в наркокомуна. Избягал от войнишка служба дезертьор. Маже ли да издържите и да му гледате гадната физиономия следващите 5 години

    Коментиран от #43

    22:18 30.10.2026

  • 37 Централна Гара - информация

    8 0 Отговор
    Влакът от Петрохан за Кииф потегля след 2 дена от първи коловоз.
    Не закъснявайте!

    22:19 30.10.2026

  • 38 мунчо в затвора!

    2 5 Отговор
    Гюров е свързан с Европа, Украйна и цивилизацията, мунчовица - със зловещия рашизъм, на който с мунчо са носителите.Затова - ходом марш на двамата към Сибир!

    Коментиран от #54, #57

    22:21 30.10.2026

  • 39 мунчо в затвора!

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Артилерист":

    Много моля да не обиждаш биволицата, полезно и симпатично създание, сравнявайки я с мунчовица.

    22:23 30.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ХОРА,

    1 7 Отговор
    МАХНЕТЕ ПРОДАЖНИКА - РАДЕВ !!!! ТОВА Е ЕДИН ПРЕДАТЕЛ И ДОЛЕН МРЪСНИК !!!

    22:25 30.10.2026

  • 43 О, Морес

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":

    В Неделя 1.44 М Българи ще му връчат билета за Киiв.Въпреки,че и там едва ли ще остане за дълго.И от там като го намажат,да ходи да казва прогнозата за времето по DW.

    22:26 30.10.2026

  • 44 ХОРА,

    1 9 Отговор
    РАДЕВ Е ПРЕДАТЕЛ И ПРОПАДНАЛ ЧОВЕК !!! И ЗА НЕГО ЩЕ ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ !!!!

    22:27 30.10.2026

  • 45 Ти, ако си

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мхм":

    Мислиш, че самият той разбира нещо… Плещи пишлемето някакви там думички, дето някой му ги е написал, че дори не може да ги чете гладко!

    22:28 30.10.2026

  • 46 ТВЪРДО МНЕНИЕ !!!

    1 5 Отговор
    ЗА МЕН ЙОТОВИЦА - ТРЪТКАТА Е ПРОВАЛЕНА КАТО ЧОВЕК И ПОЛИТИК !!!

    22:30 30.10.2026

  • 47 Гюро и ти за нищо не ставаш

    1 1 Отговор
    Изборите ще бъдат касирани!

    22:31 30.10.2026

  • 48 Киху

    1 0 Отговор
    ко? не!

    22:33 30.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 мдаа

    6 0 Отговор
    Още когато стана ясно, че Баце и Дидко няма да издигнат свои кандидати, беше ясно, че на втория тур ще изтъргуват подкрепата си и така ще диктуват условията. Сглобката се сглобява за пореден път. Баце сам си каза кой е създал и финансирал ГЕРБ още в самото начало. Кой създаде и финансира ДПС също знаем. За ПП-ДБ пък нямаме никакви съмнения. Не харесвам Радев и Йотова, но опонентите им са в пъти по-голямо с потенциал да ни вкарат в горещ конфликт с братска славянска и православна страна, на която дължим съществуването си като държава. Моят избор е ясен и без значение дали харесвам или не кандидата, за който ще гласувам.

    22:36 30.10.2026

  • 51 Перо

    4 0 Отговор
    Тоя селтик защо не си покаже дипломите, а не месечните курсчата за квалификация, които ги показва като друго висше образование?

    22:38 30.10.2026

  • 52 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    А подготовката срещу глупостта на бърборковците в политиката какво създава, бърборко?

    22:39 30.10.2026

  • 53 защо така

    6 0 Отговор
    гледам Гюров и не мога да се освободя от усещането, че това същество е създадено в епруветка в някоя западна лаборатория. А като си помисля за западна лаборатория, не знам защо се сещам за ваксини и ковид. Може да е случайно, но може и да има някаква връзка.

    22:39 30.10.2026

  • 54 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "мунчо в затвора!":

    А ти марш към пустинята Негев в Израел!

    22:40 30.10.2026

  • 55 ТВЪРДО МНЕНИЕ !!!

    1 4 Отговор
    ХОРА, ИЗГОНЕТЕ БИВОЛИЦАТА И ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП ОТ БЪЛГАРИЯ !!!

    22:42 30.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Украйна била синоним на цивилизация

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "мунчо в затвора!":

    Ужас!
    Необходима е спешна реформа в българското здравеопазване.

    22:44 30.10.2026

  • 58 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    НА ХЕЛОУИН ТИКВИТЕ СТАВАТ ПРАСЕТА
    .....
    А ПРАСЕТАТА СТАВАТ БУДИСТИ :)

    22:45 30.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ГОШО

    4 0 Отговор
    Какво е подготовка за риска , да подписваш 10 годишни споразумения с Наркомана и да изпращаш оръжия като получаваш кеш бек. СУПЕР ДА ЖИВЕЕ ПЕДРОХАН.

    22:51 30.10.2026

  • 62 ФАКТ !!!

    1 3 Отговор
    МУНЧО Е ШАРЛАТАНИН И МРЪСНИК !!!

    22:52 30.10.2026

  • 63 Стой си в маалата

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ром":

    и продавай жълто.

    23:00 30.10.2026

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