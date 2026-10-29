Времето днес, прогноза за четвъртък, 29 октомври: Дъжд и усилващ се вятър, температури до 16°

Дъжд и усилващ се северозападен вятър се очакват в България в четвъртък, 29 октомври. Облачността ще се увеличи бързо от запад на изток, а на много места в страната ще превали дъжд.

„Облачността бързо ще се увеличи от запад на изток и на много места в страната ще превали дъжд“, съобщава НИМХ в прогноза, цитирана от Vesti.bg.

Температурите остават ниски за края на октомври

Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните ще достигнат от 12 до 16 градуса. В София се очакват около 12 градуса през деня и 6 градуса сутринта. В Пловдив температурите ще бъдат между 9 и 16 градуса, а във Видин максималната стойност ще достигне 16 градуса.

По Черноморието също ще преобладава облачно време. Във Варна се очакват температури между 11 и 14 градуса, а в Бургас – между 11 и 14 градуса. В Русе стойностите ще бъдат от 8 до 13 градуса.

Вятърът се усилва, валежите продължават и през уикенда

Северозападният вятър ще се усили в четвъртък. В планинските райони облачността ще се увеличи и се очакват валежи от дъжд.

В петък времето ще остане предимно облачно, но валежите ще бъдат ограничени до отделни райони. В събота вероятността за по-значителни валежи ще се увеличи.