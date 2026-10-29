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Времето днес, прогноза за четвъртък, 29 октомври: Дъжд и усилващ се вятър, температури до 16°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 29 октомври: Дъжд и усилващ се вятър, температури до 16°

29 Октомври, 2026 03:00 522 9

  • прогноза за времето-
  • дъжд-
  • северозападен вятър-
  • температури

Облачността ще се увеличи от запад на изток, а на много места ще превали дъжд. Северозападният вятър отново ще се усили

Времето днес, прогноза за четвъртък, 29 октомври: Дъжд и усилващ се вятър, температури до 16° - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дъжд и усилващ се северозападен вятър се очакват в България в четвъртък, 29 октомври. Облачността ще се увеличи бързо от запад на изток, а на много места в страната ще превали дъжд.

„Облачността бързо ще се увеличи от запад на изток и на много места в страната ще превали дъжд“, съобщава НИМХ в прогноза, цитирана от Vesti.bg.

Температурите остават ниски за края на октомври

Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните ще достигнат от 12 до 16 градуса. В София се очакват около 12 градуса през деня и 6 градуса сутринта. В Пловдив температурите ще бъдат между 9 и 16 градуса, а във Видин максималната стойност ще достигне 16 градуса.

По Черноморието също ще преобладава облачно време. Във Варна се очакват температури между 11 и 14 градуса, а в Бургас – между 11 и 14 градуса. В Русе стойностите ще бъдат от 8 до 13 градуса.

Вятърът се усилва, валежите продължават и през уикенда

Северозападният вятър ще се усили в четвъртък. В планинските райони облачността ще се увеличи и се очакват валежи от дъжд.

В петък времето ще остане предимно облачно, но валежите ще бъдат ограничени до отделни райони. В събота вероятността за по-значителни валежи ще се увеличи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Времето и днес

    2 0 Отговор
    ще е много лошо за Йотова и Радев.

    03:02 29.10.2026

  • 2 Горски

    2 2 Отговор
    Троловете и подкрепящите украйна, да се стовари ада върху вас, да плачете с кървави сълзи!

    Коментиран от #3

    03:02 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    3 0 Отговор
    Каквото, такова!

    03:37 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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