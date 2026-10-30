Времето днес, прогноза за петък, 30 октомври: Облачно и с валежи на места

Облачно време и валежи на места се очакват в България в петък, 30 октомври. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология дъжд ще превали главно в източните и планинските райони, докато в останалата част от страната валежите ще бъдат по-ограничени. „Облачно, валежи на малко места, вятърът отслабва“ е очакваното развитие на времето за деня.

Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните – между 11 и 16 градуса. В София се очакват около 6 градуса сутринта и 12 градуса през деня. В Пловдив температурите ще достигнат приблизително 15 градуса, във Варна и Бургас – около 15 градуса, а в Русе – до 14 градуса. Моделните прогнози за отделните градове също сочат преобладаваща облачност и вероятност за дъжд, но с различна интензивност по райони.

Вятърът ще отслабне в сравнение с четвъртък. По-значителна облачност и по-голяма вероятност за валежи ще има в планините, където температурите ще останат по-ниски. За Боровец прогнозата показва около 6 градуса на 1300 метра и около 3 градуса на 1930 метра надморска височина.

В събота, 31 октомври, валежите се очаква да се активизират отново, като според прогнозата на НИМХ дъжд ще има на повече места в западните и южните райони. Това ще бъде съпроводено с източен и югоизточен вятър, който ще се усили в Източна България.