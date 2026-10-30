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Времето днес, прогноза за петък, 30 октомври: Облачно и с валежи на места

Времето днес, прогноза за петък, 30 октомври: Облачно и с валежи на места

30 Октомври, 2026 03:00 644 46

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Температурите ще бъдат между 6 и 16 градуса, а вятърът ще отслабне. Повече дъжд се очаква в източните и планинските райони

Времето днес, прогноза за петък, 30 октомври: Облачно и с валежи на места - 1
Снимка: БНТ
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Облачно време и валежи на места се очакват в България в петък, 30 октомври. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология дъжд ще превали главно в източните и планинските райони, докато в останалата част от страната валежите ще бъдат по-ограничени. „Облачно, валежи на малко места, вятърът отслабва“ е очакваното развитие на времето за деня.

Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните – между 11 и 16 градуса. В София се очакват около 6 градуса сутринта и 12 градуса през деня. В Пловдив температурите ще достигнат приблизително 15 градуса, във Варна и Бургас – около 15 градуса, а в Русе – до 14 градуса. Моделните прогнози за отделните градове също сочат преобладаваща облачност и вероятност за дъжд, но с различна интензивност по райони.

Вятърът ще отслабне в сравнение с четвъртък. По-значителна облачност и по-голяма вероятност за валежи ще има в планините, където температурите ще останат по-ниски. За Боровец прогнозата показва около 6 градуса на 1300 метра и около 3 градуса на 1930 метра надморска височина.

В събота, 31 октомври, валежите се очаква да се активизират отново, като според прогнозата на НИМХ дъжд ще има на повече места в западните и южните райони. Това ще бъде съпроводено с източен и югоизточен вятър, който ще се усили в Източна България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 След снощният дебат

    6 0 Отговор
    Времето за Йотова освен че ще е лошо, но и ще приключи скоро.

    03:05 30.10.2026

  • 3 Изчей в гората.

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    В дън гората.

    Коментиран от #5, #20, #21

    03:06 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ми изкъпи се

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    Не е толкова страшно.

    Коментиран от #23, #24, #31

    04:17 30.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Много reй-nopнo гледаш

    2 1 Отговор
    Пристрастил си се.

    04:51 30.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Яде ти се":

    Яде ти сеотсуджуками.

    04:56 30.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Горски":

    Оказа се, че наистина си reйзep.

    Коментиран от #38, #39, #40, #43, #44

    05:01 30.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хахаха":

    А ти с сляв завой.

    Коментиран от #46

    05:15 30.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Вече си мисля

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Горски":

    че ме сваляш.
    Ако обърна peзбaтa някой ден ще те имам предвид.

    05:32 30.10.2026

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