Времето днес, прогноза за петък, 30 октомври: Облачно и с валежи на места

Облачно време и валежи на места се очакват в България в петък, 30 октомври. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология дъжд ще превали главно в източните и планинските райони, докато в останалата част от страната валежите ще бъдат по-ограничени. „Облачно, валежи на малко места, вятърът отслабва“ е очакваното развитие на времето за деня.
Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните – между 11 и 16 градуса. В София се очакват около 6 градуса сутринта и 12 градуса през деня. В Пловдив температурите ще достигнат приблизително 15 градуса, във Варна и Бургас – около 15 градуса, а в Русе – до 14 градуса. Моделните прогнози за отделните градове също сочат преобладаваща облачност и вероятност за дъжд, но с различна интензивност по райони.
Вятърът ще отслабне в сравнение с четвъртък. По-значителна облачност и по-голяма вероятност за валежи ще има в планините, където температурите ще останат по-ниски. За Боровец прогнозата показва около 6 градуса на 1300 метра и около 3 градуса на 1930 метра надморска височина.
В събота, 31 октомври, валежите се очаква да се активизират отново, като според прогнозата на НИМХ дъжд ще има на повече места в западните и южните райони. Това ще бъде съпроводено с източен и югоизточен вятър, който ще се усили в Източна България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 След снощният дебат
03:05 30.10.2026
3 Изчей в гората.
До коментар #1 от "Горски":В дън гората.
Коментиран от #5, #20, #21
03:06 30.10.2026
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22 Ми изкъпи се
До коментар #21 от "Горски":Не е толкова страшно.
Коментиран от #23, #24, #31
04:17 30.10.2026
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32 Много reй-nopнo гледаш
04:51 30.10.2026
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35 Горски
До коментар #26 от "Яде ти се":Яде ти сеотсуджуками.
04:56 30.10.2026
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37 Хахаха
До коментар #34 от "Горски":Оказа се, че наистина си reйзep.
Коментиран от #38, #39, #40, #43, #44
05:01 30.10.2026
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44 Горски
До коментар #37 от "Хахаха":А ти с сляв завой.
Коментиран от #46
05:15 30.10.2026
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46 Вече си мисля
До коментар #44 от "Горски":че ме сваляш.
Ако обърна peзбaтa някой ден ще те имам предвид.
05:32 30.10.2026