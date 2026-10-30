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Ремонтът на пътя през Владая започва на 2 ноември
  Тема: Трафик

Ремонтът на пътя през Владая започва на 2 ноември

30 Октомври, 2026 14:22 517 4

  • владая-
  • ремонт на пътя-
  • пътна полиция-
  • трафик-
  • перник

Движението ще бъде пренасочено през населеното място, а полицията ще осигури допълнителни екипи за регулиране на трафика

Ремонтът на пътя през Владая започва на 2 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ремонтът на пътя в района на село Владая започва на 2 ноември и се очаква да продължи три седмици. По време на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през населеното място, а Областната дирекция на МВР – Перник ще осигури допълнителни екипи за регулиране на трафика.

Това съобщи комисар Йордан Дундаков, началник на отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Перник. Информационни табели ще бъдат поставени при слизането от автомагистрала „Струма“, на пътен възел „Даскалово“ в посока село Драгичево и при светофара във Владая. Мерките са договорени със Столичната дирекция на вътрешните работи, за да могат водачите предварително да се съобразят с ограниченията, да изберат алтернативен маршрут или да предвидят повече време за пътуване.

Обходът ще преминава през Владая

Автомобилите ще бъдат отклонявани от разклона за село Мърчаево. След това те ще преминават през Владая и ще излизат в долния край на населеното място, при контролно-пропускателния пункт на Пътна полиция – СДВР.

При необходимост Координационният център в София може да разпореди временно пълно спиране на движението в посока столицата, за да не се допусне струпване на автомобили на входа ѝ. В такъв случай трафикът ще остане на територията на област Перник.

Предвиждат се колектор и нова пътна настилка

Ремонтът е планиран заради необходимостта от подобряване на безопасността в участък, в който са регистрирани тежки пътнотранспортни произшествия със загинали. Предвижда се изграждане на колектор и подмяна на цялата пътна настилка.

След приключването на дейностите ще бъде въведена нова организация на движението с разделителни колчета, които ще отделят автомобилните потоци. „При неблагоприятни метеорологични условия срокът за ремонт може да бъде удължен с не повече от една седмица“, уточни Дундаков.

Източници: bta.bg


София / България
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  • 1 Б Р А В ООООООО!!!!

    3 0 Отговор
    АСвалт през ноември значи ремонт през май — на следващата година!!! Нищо ново под слънцето!!!

    14:25 30.10.2026

  • 2 Eкстра

    4 0 Отговор
    Пак ремонти асфалтове ше се леят кат вали снега😅😅😅😅и като трафика е невъзможен

    14:26 30.10.2026

  • 3 аааааа

    2 0 Отговор
    Защо трябва да бъдем подложени на пернишкия терор?! Сложете им входна такса и ще спрат да ни заливат с корите си!!!

    14:39 30.10.2026

  • 4 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    До кога ще се кърпи този път!!! Той плаче за основно изграждане!!! Пак ли "наши фирми" ще крадат от държавата!!!

    14:56 30.10.2026

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