Ремонтът на пътя през Владая започва на 2 ноември

Ремонтът на пътя в района на село Владая започва на 2 ноември и се очаква да продължи три седмици. По време на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през населеното място, а Областната дирекция на МВР – Перник ще осигури допълнителни екипи за регулиране на трафика.

Това съобщи комисар Йордан Дундаков, началник на отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Перник. Информационни табели ще бъдат поставени при слизането от автомагистрала „Струма“, на пътен възел „Даскалово“ в посока село Драгичево и при светофара във Владая. Мерките са договорени със Столичната дирекция на вътрешните работи, за да могат водачите предварително да се съобразят с ограниченията, да изберат алтернативен маршрут или да предвидят повече време за пътуване.

Обходът ще преминава през Владая

Автомобилите ще бъдат отклонявани от разклона за село Мърчаево. След това те ще преминават през Владая и ще излизат в долния край на населеното място, при контролно-пропускателния пункт на Пътна полиция – СДВР.

При необходимост Координационният център в София може да разпореди временно пълно спиране на движението в посока столицата, за да не се допусне струпване на автомобили на входа ѝ. В такъв случай трафикът ще остане на територията на област Перник.

Предвиждат се колектор и нова пътна настилка

Ремонтът е планиран заради необходимостта от подобряване на безопасността в участък, в който са регистрирани тежки пътнотранспортни произшествия със загинали. Предвижда се изграждане на колектор и подмяна на цялата пътна настилка.

След приключването на дейностите ще бъде въведена нова организация на движението с разделителни колчета, които ще отделят автомобилните потоци. „При неблагоприятни метеорологични условия срокът за ремонт може да бъде удължен с не повече от една седмица“, уточни Дундаков.

Източници: bta.bg