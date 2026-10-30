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Акция „Зима“: МВР следи за гуми с грайфер поне 4 мм
  Тема: Войната на пътя

Акция „Зима“: МВР следи за гуми с грайфер поне 4 мм

30 Октомври, 2026 15:02 833 18

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  • мвр-
  • зимни гуми-
  • пътна безопасност-
  • шофьори

Проверките започват на 1 ноември и ще продължат до края на месеца. Кампанията ще премине през три етапа

Акция „Зима“: МВР следи за гуми с грайфер поне 4 мм - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

МВР започва на 1 ноември традиционната Акция „Зима“, която ще продължи до 30 ноември. В рамките на кампанията пътните полицаи ще следят подготовката на автомобилите, поведението на пешеходците и спазването на правилата от всички участници в движението.

През периода от 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. В България няма задължение гумите да са зимни, но при използване на други гуми те трябва да отговарят на изискването за грайфера.

„Основното изискване към тях ще бъде същите да бъдат подготвени за движение при зимни условия – от 15 ноември до 1 март съгласно Закона за движението по пътищата превозните средства трябва да бъдат с гуми, които са за зимни условия. Ако не са, да имат не по-малко от 4 мм грайфер“, заяви Сергей Алексов, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ в Главната дирекция „Национална полиция“.

Три етапа на проверките

Първият етап ще бъде от 1 до 10 ноември. Тогава основният акцент ще бъде върху подготовката на превозните средства за зимата. Освен състоянието на гумите шофьорите трябва да проверят осветлението и отоплението на автомобилите си, както и наличието на антифриз и зимна течност за чистачки.

От 11 до 20 ноември вниманието ще бъде насочено към пешеходците и поведението на водачите спрямо тях. В последния етап – от 21 до 30 ноември, проверките ще обхванат всички участници в движението.

Сред акцентите ще бъдат видимостта на пешеходците в тъмната част на денонощието, правилното използване на индивидуални електрически превозни средства и поведението на водачите при избор на скорост, спазване на дистанция и извършване на маневри.

„Видимостта на пешеходците в тъмната част на денонощието, особено на децата като уязвими участници на движението, правилното използване на индивидуални електрически превозни средства, вниманието и кондицията на водачите по отношение на скорост, дистанция и при изпълнението на маневри по време на движение“, посочи Марта Петрова от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Необходимостта от повишено внимание през зимата се свързва и с данните за загиналите при пътни инциденти. През зимния период 2023–2024 г. са загинали 105 души, през 2024–2025 г. – 128, а през последната зима – 127 души.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5556

    3 8 Отговор
    Нали беше 1.6 мм? Кога го смениха?

    Коментиран от #7

    15:08 30.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    9 2 Отговор
    🚓🚓🚓Акция "ВЗИМА" започва🚓🚓🚓

    15:08 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гласуване ли ?!?

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "За дрогирани циганета защо не следи":

    Гласуване другия път.

    Коментиран от #6

    15:17 30.10.2026

  • 5 Боруна Лом

    11 2 Отговор
    А АПИто ЩЕ ЧИСТИ ЛИ ПЪТИЩАТА ОТ СНЯГ ИЛИ ПАК ЩЕ ИМА ИЗНЕНАДА, ЧЕ ВАЛИ СНЯГ ПРЕЗ ЗИМАТА?

    15:22 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "5556":

    1,6 е за лятна гума през лятото
    1,6 е и за зимна гума през лятото и зимата
    4,0 е за лятна гума през зимата!

    Поредните милиционерски глупости,
    А зимната през лятото е не по-малко опасна!

    15:23 30.10.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    7 2 Отговор
    МВР ще следи за стотачките в джоба ви!

    Принципно нямам забележки към самите полицаи на терен, въпреки че не малко от тях са откровени мутрафони... ама на висшето полицейско ръководство определено му се вижда липсата на материал между ушите!

    15:27 30.10.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор
    акция Взимаме!

    15:32 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Павел Пенев

    8 0 Отговор
    На авто мафията това им остана, да печелят от смяна гумите и техническите прегледи. Гнусни идиоти в комбина с катаджиите.

    15:38 30.10.2026

  • 12 Рахман

    6 0 Отговор
    Аман от тъпи МВР инициативи.
    Безсмислици.

    15:43 30.10.2026

  • 13 Красимир Петров

    3 3 Отговор
    Подкрепям!

    15:43 30.10.2026

  • 14 5556

    7 0 Отговор
    Най-много катастрофи стават когато вали дъжд на определени участъци! Що ли? Май асфалтовата смес съдържа нещо което не е за там! Ама това няма значение! После има още неща и накрая гумите! Ама за ония неща не се говори а се тупа чувала с гумите! Не, че не са важни но често не помагат!

    15:54 30.10.2026

  • 15 Динко

    6 0 Отговор
    Ако скъсаш гума и изкривиш джанта в някоя дупка КАТ ти пишат акт за несъобразена скорост. А дупката си остава! Та такива ти ми катаджийски работи. Ако и догодина е такава сушава ще трябва катаджиите да носят вода да поливат крайпътните храсти, че ще останат само на заплати!

    16:00 30.10.2026

  • 16 Някоя

    1 1 Отговор
    Касичката започва да се пълни от глобите

    16:06 30.10.2026

  • 17 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    Нали от 15ноември, защо акцията започва от01 ноември. През месец акции да могат Законно да глобяват.

    16:08 30.10.2026

  • 18 Това не е ли работа на фирмените сервизи

    1 0 Отговор
    Да припомнят на клиентите на съответната марка автомобили да си слагат зимни гуми

    16:29 30.10.2026

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