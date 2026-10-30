Акция „Зима“: МВР следи за гуми с грайфер поне 4 мм

МВР започва на 1 ноември традиционната Акция „Зима“, която ще продължи до 30 ноември. В рамките на кампанията пътните полицаи ще следят подготовката на автомобилите, поведението на пешеходците и спазването на правилата от всички участници в движението.

През периода от 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. В България няма задължение гумите да са зимни, но при използване на други гуми те трябва да отговарят на изискването за грайфера.

„Основното изискване към тях ще бъде същите да бъдат подготвени за движение при зимни условия – от 15 ноември до 1 март съгласно Закона за движението по пътищата превозните средства трябва да бъдат с гуми, които са за зимни условия. Ако не са, да имат не по-малко от 4 мм грайфер“, заяви Сергей Алексов, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ в Главната дирекция „Национална полиция“.

Три етапа на проверките

Първият етап ще бъде от 1 до 10 ноември. Тогава основният акцент ще бъде върху подготовката на превозните средства за зимата. Освен състоянието на гумите шофьорите трябва да проверят осветлението и отоплението на автомобилите си, както и наличието на антифриз и зимна течност за чистачки.

От 11 до 20 ноември вниманието ще бъде насочено към пешеходците и поведението на водачите спрямо тях. В последния етап – от 21 до 30 ноември, проверките ще обхванат всички участници в движението.

Сред акцентите ще бъдат видимостта на пешеходците в тъмната част на денонощието, правилното използване на индивидуални електрически превозни средства и поведението на водачите при избор на скорост, спазване на дистанция и извършване на маневри.

„Видимостта на пешеходците в тъмната част на денонощието, особено на децата като уязвими участници на движението, правилното използване на индивидуални електрически превозни средства, вниманието и кондицията на водачите по отношение на скорост, дистанция и при изпълнението на маневри по време на движение“, посочи Марта Петрова от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Необходимостта от повишено внимание през зимата се свързва и с данните за загиналите при пътни инциденти. През зимния период 2023–2024 г. са загинали 105 души, през 2024–2025 г. – 128, а през последната зима – 127 души.

Източници: bntnews.bg