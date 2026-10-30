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Радев обяви: България излиза от „сивия списък“ за пране на пари
  Тема: Икономика

Радев обяви: България излиза от „сивия списък“ за пране на пари

30 Октомври, 2026 17:28 835 27

  • румен радев-
  • fatf-
  • пране на пари-
  • корупция-
  • международни плащания

Премиерът свърза решението с мерките срещу прането на пари и корупцията. Официалните резултати от пленарната среща на FATF се очакват след края на заседанието

Радев обяви: България излиза от „сивия списък“ за пране на пари - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев обяви, че България излиза от така наречения „сив списък“ на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF). По думите му той е бил информиран за решението от министъра на правосъдието Николай Найденов, който се намира в Париж.

Към момента официалните резултати от пленарната среща на FATF все още не са публикувани. Организацията съобщи, че обобщението на решенията от заседанието, провеждано между 28 и 30 октомври, ще бъде обявено след края му. Официалната страница на FATF продължава да посочва България сред юрисдикциите под засилено наблюдение.

България беше включена в списъка през 2023 г.

Според Радев страната е била официално предупредена за слабостите си още през 2021 г., а през 2023 г. е включена в списъка заради стратегически пропуски в борбата с прането на пари и корупцията през предходното десетилетие.

Премиерът заяви, че досегашните опити за излизане са били неуспешни заради липса на достатъчно експертиза или политическа воля.

„Присъствието в този срамен списък е не само репутационна щета, но и проблем за икономиката и за гражданите“, заяви Румен Радев.

По думите му изваждането от списъка е било сред основните приоритети на правителството. В управленската програма е включен специален раздел за борба с корупцията и демонтаж на олигархичния модел.

Очаквания за инвестициите и международните плащания

Радев посочи, че действията на правителството и решенията на Народното събрание са получили висока оценка при среща с ръководството на FATF през септември.

Според премиера излизането от „сивия списък“ ще помогне за възстановяването на международния авторитет на България, ще повиши доверието към страната и може да насърчи инвестициите и създаването на нови работни места.

Той очаква още ограничаване на допълнителните проверки и отказите за разплащания, с които са се сблъсквали българи, работещи в чужбина, студенти и хора, получаващи доходи от чуждестранни лица и организации. Радев свърза решението и с улесняване на международните плащания, ограничаване на сивата икономика и по-силна защита срещу онлайн и телефонни измами.

Премиерът определи изваждането от списъка като важна стъпка към членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Той увери, че правителството ще продължи да укрепва системата за противодействие на прането на пари, за да бъде резултатът траен.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Излиза от сивия,

    18 4 Отговор
    но благодарение на теб влиза в черния.

    17:31 30.10.2026

  • 2 Студопор

    8 0 Отговор
    Значи сме изпрати достатъчно пари, за да си платим да ни изкарат.

    17:33 30.10.2026

  • 3 тиквата съм

    6 4 Отговор
    радвайте се
    преборих кражбите корупцията пране на пари по мое време
    значи няма да ровят за чекмеджета и офшорки радевите

    17:33 30.10.2026

  • 4 Малий

    12 0 Отговор
    Ако България се провали в Русия ще са доволни от техния привърженик Румен Радев

    17:34 30.10.2026

  • 5 честен ционист

    7 2 Отговор
    България е Панамата на Балканите. Направо от сивия да влиза в черния списък. Тук само преди 10 месеца се извърши най-голямото пране на недекларирани доходи.

    17:34 30.10.2026

  • 6 Щото пари нема вече

    13 3 Отговор
    Ранният мунчо ми е като късния боко

    17:37 30.10.2026

  • 7 Питане

    15 2 Отговор
    Кой ти пере гащ.ите с кафявото от Боташ бе комуняго ???

    17:38 30.10.2026

  • 8 Странно

    5 0 Отговор
    Това няма как да е сериозно решение. В България се перат огромни пари. Особено през последните 2 години се изпраха огромно количество сиви пари.

    17:38 30.10.2026

  • 9 Сивите гарги

    2 3 Отговор
    Хубаво е че България е в еврозоната и българската азбука е на европейските пари. Ще е хубаво и ако се въведе дигиталното евро и се избере за основно разплащателно средство за да се ударят пералните на пари.

    17:42 30.10.2026

  • 10 Мун Чо Рап

    8 0 Отговор
    Ураааа, след като пребори олигархията, мистър Кеш изпра и сивите пари в зелено!

    17:45 30.10.2026

  • 11 Рунденце,

    9 0 Отговор
    пак бързаш и слагаш каруцата пред коня!

    17:46 30.10.2026

  • 12 гражданин

    4 6 Отговор
    Радев да каже кога прокуратурата ще подкарва борисов и пеевски към ареста с белезници !!!

    Коментиран от #25

    17:46 30.10.2026

  • 13 Ступор

    12 1 Отговор
    Вече му нямам грам доверие. И изобщо хич

    17:46 30.10.2026

  • 14 Цвете

    6 1 Отговор
    ЩО РЕЧЕ ? МИ ТИ И ДНЕС ИГРАЕШ С ИМЕННО ТЕЗИ ,КОИТО МОЖЕ БИ ЩЕ БЪДАТ ОГЛАСЕНИ ,НО, МОЖЕ БИ. 🫡👎🤥

    17:50 30.10.2026

  • 15 "...кога прокуратурата ще подкара

    3 1 Отговор
    към ареста..."
    Ами и рунденцата са за подкарване!

    17:52 30.10.2026

  • 16 Цвете

    7 1 Отговор
    БОТАШ, 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС????? ВСЕКИ ДЕН ПО ЕДИН МИЛИОН ЕВРО ОТЛИТА ЗА ТУРЦИЯ, ТОВА КАКЪВ ЦВЯТ КОРУПЦИЯ Е РАДЕВ? РАДЕВ, ПУТИН АГРЕСОР ЛИ Е? 😠🤦‍♂️🫡👎🤥🇧🇬🇪🇺

    17:53 30.10.2026

  • 17 Георги

    3 1 Отговор
    има два варианта да излезем от "сивия списък" за пране на пари:
    1. да сме си платили да ни изключат
    2. да са ни изпреварили

    аз залагам на първото

    17:59 30.10.2026

  • 18 Само да попитам

    5 0 Отговор
    Каква е заслугата на този за това?

    18:01 30.10.2026

  • 19 Лумпен

    2 0 Отговор
    Всичко е изпрано !
    Браво !

    18:06 30.10.2026

  • 20 Няма повече пари за пране

    1 0 Отговор
    Живеем на заеми.

    18:07 30.10.2026

  • 21 Много е рано

    0 0 Отговор
    Рундуруд едва сега започва да пере авантата от Боташ!

    18:12 30.10.2026

  • 22 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Чух изявлението на недоразумението. Върна ме години назад. Сякаш отново слушах Тошо-същата простотия, същите глупости, същите лъжи.

    18:12 30.10.2026

  • 23 Де Да Беше Вярно !

    2 0 Отговор
    ------------------ !

    Свалянето На Етикета !

    Е Политическо Решение !

    Което Не Означава !

    Че това Е !

    Вярно !

    18:16 30.10.2026

  • 24 Един казал, че излизаме .....

    2 0 Отговор
    Излиза обаче някой друг път в необозримото бъдеще. Черно на бяло или както е модерно сега на монитор, като текст с QR код никъде не го виждаме.

    18:16 30.10.2026

  • 25 Заедно !

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "гражданин":

    С него !

    18:17 30.10.2026

  • 26 ква ценна лъжа

    1 0 Отговор
    Радев го най бива на приказки на дела йок

    18:21 30.10.2026

  • 27 Бойко съм

    0 0 Отговор
    Олекна ми ,в неделя ще гласувам за него.Моето си остава мое.

    18:23 30.10.2026

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