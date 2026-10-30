Радев обяви: България излиза от „сивия списък“ за пране на пари

Премиерът Румен Радев обяви, че България излиза от така наречения „сив списък“ на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF). По думите му той е бил информиран за решението от министъра на правосъдието Николай Найденов, който се намира в Париж.

Към момента официалните резултати от пленарната среща на FATF все още не са публикувани. Организацията съобщи, че обобщението на решенията от заседанието, провеждано между 28 и 30 октомври, ще бъде обявено след края му. Официалната страница на FATF продължава да посочва България сред юрисдикциите под засилено наблюдение.

България беше включена в списъка през 2023 г.

Според Радев страната е била официално предупредена за слабостите си още през 2021 г., а през 2023 г. е включена в списъка заради стратегически пропуски в борбата с прането на пари и корупцията през предходното десетилетие.

Премиерът заяви, че досегашните опити за излизане са били неуспешни заради липса на достатъчно експертиза или политическа воля.

„Присъствието в този срамен списък е не само репутационна щета, но и проблем за икономиката и за гражданите“, заяви Румен Радев.

По думите му изваждането от списъка е било сред основните приоритети на правителството. В управленската програма е включен специален раздел за борба с корупцията и демонтаж на олигархичния модел.

Очаквания за инвестициите и международните плащания

Радев посочи, че действията на правителството и решенията на Народното събрание са получили висока оценка при среща с ръководството на FATF през септември.

Според премиера излизането от „сивия списък“ ще помогне за възстановяването на международния авторитет на България, ще повиши доверието към страната и може да насърчи инвестициите и създаването на нови работни места.

Той очаква още ограничаване на допълнителните проверки и отказите за разплащания, с които са се сблъсквали българи, работещи в чужбина, студенти и хора, получаващи доходи от чуждестранни лица и организации. Радев свърза решението и с улесняване на международните плащания, ограничаване на сивата икономика и по-силна защита срещу онлайн и телефонни измами.

Премиерът определи изваждането от списъка като важна стъпка към членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Той увери, че правителството ще продължи да укрепва системата за противодействие на прането на пари, за да бъде резултатът траен.