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Министър Василев в Бургас: Дигиталната инфраструктура ще създаде нови възможности за региона

Министър Василев в Бургас: Дигиталната инфраструктура ще създаде нови възможности за региона

30 Октомври, 2026 18:05 522 8

  • черно море 2030-
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Министърът на иновациите и дигиталната трансформация участва в международен форум „Черно море 2030“

Министър Василев в Бургас: Дигиталната инфраструктура ще създаде нови възможности за региона - 1
Снимка: ИДТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мащабният проект за дигиталната свързаност от Казахстан през Азербайджан, Черно море до София - Кардеса, се очаква да достигне България през 2027 г. Това стана ясно от думите на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който участва в Международния форум „Черно море 2030: сигурност - устойчивост - иновации“ в Бургас днес.

„Проектът ще позволи по-добра свързаност за обмен на данни. Чрез него се открива още една възможност за региона на Черно море и за Бургас“, каза министърът. По думите му данните са движещата сила на икономиката на знанието и високата добавена стойност.

Министър Василев заедно с европейския комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева и представители на Европейската космическа агенция, академичната общност и бизнеса обсъдиха темата иновации и технологии за Черноморския регион.

В рамките на форума той подчерта, че Министерството на иновациите и дигиталната трансформация работи активно по създаването на ясен, прозрачен и достъпен принцип за технологичен трансфер. Целта е разработките на учени и изследователи да бъдат насърчени и да се превръщат в продукти и услуги, които решават конкретни проблеми.

Министърът акцентира върху важността на Фабриката за изкуствен интелект BRAIN++ в София тех парк, която ще даде нови възможности и по-голям достъп до изчислителни мощности на българските учени и предприемачи. По думите му трябва да се осигури максимален достъп на бизнеса до държавната научно-технологична инфраструктура.

Пред присъстващите той заяви още, че тази седмица МС е одобрил и проект на меморандум за приоритетния инвестиционен проект „Високотехнологичен индустриален парк и Космически и отбранителен развоен център – Доброславци“. Целта на проекта е да се осигурят условия за развитие на производствени мощности, технологични компании, инфраструктура за научноизследователска и развойна дейност, както и изграждането на съпътстваща специализирана инфраструктура, необходима за обслужване на високотехнологични индустрии от стратегическо значение. Отбеляза и успехите на българската компания Ендуросат.

Министър Василев, еврокомисар Захариева и кметът на Бургас Димитър Николов, посетиха специализираното изложение „Технологии за сигурно и устойчиво Черно море“, което е част от международния форум. В експо зоната бяха представени иновативни решения, технологии и добри практики в подкрепа на сигурността, устойчивото развитие, енергийната и транспортната свързаност, цифровизацията, морските дейности и опазването на околната среда.


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тигана Гори !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Теоритично и Хипотетично !":

    А Рибата Е !

    Още В Морето !

    Коментиран от #3

    18:09 30.10.2026

  • 3 Дори Не Знаеш !

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тигана Гори !":

    Дали Там Има Въобще Риба !

    18:10 30.10.2026

  • 4 Няма изявление

    4 0 Отговор
    на радунков министър без "ще". Омръзнахте вече щенки некадърни!

    18:11 30.10.2026

  • 5 И Аз Ще Си Правя Вила !

    3 0 Отговор
    На Марс !

    Ама Чакам !

    Българските !

    Космически !

    Технологии !

    18:26 30.10.2026

  • 6 Да се чуди човек,

    2 0 Отговор
    Какво търси този умен мъж при Зелените чорапи и Митьо СМС-а?!

    18:28 30.10.2026

  • 7 Високотехнологичните стоки !

    1 1 Отговор
    От Газърбайджан !

    Ще Пристигат !

    Направо Тук !

    18:32 30.10.2026

  • 8 Ние оправихме реалната инфраструктура

    1 0 Отговор
    сега и дигиталната ще я вапцаме

    18:45 30.10.2026

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