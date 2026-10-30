Министър Василев в Бургас: Дигиталната инфраструктура ще създаде нови възможности за региона

Мащабният проект за дигиталната свързаност от Казахстан през Азербайджан, Черно море до София - Кардеса, се очаква да достигне България през 2027 г. Това стана ясно от думите на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който участва в Международния форум „Черно море 2030: сигурност - устойчивост - иновации“ в Бургас днес.

„Проектът ще позволи по-добра свързаност за обмен на данни. Чрез него се открива още една възможност за региона на Черно море и за Бургас“, каза министърът. По думите му данните са движещата сила на икономиката на знанието и високата добавена стойност.

Министър Василев заедно с европейския комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева и представители на Европейската космическа агенция, академичната общност и бизнеса обсъдиха темата иновации и технологии за Черноморския регион.

В рамките на форума той подчерта, че Министерството на иновациите и дигиталната трансформация работи активно по създаването на ясен, прозрачен и достъпен принцип за технологичен трансфер. Целта е разработките на учени и изследователи да бъдат насърчени и да се превръщат в продукти и услуги, които решават конкретни проблеми.

Министърът акцентира върху важността на Фабриката за изкуствен интелект BRAIN++ в София тех парк, която ще даде нови възможности и по-голям достъп до изчислителни мощности на българските учени и предприемачи. По думите му трябва да се осигури максимален достъп на бизнеса до държавната научно-технологична инфраструктура.

Пред присъстващите той заяви още, че тази седмица МС е одобрил и проект на меморандум за приоритетния инвестиционен проект „Високотехнологичен индустриален парк и Космически и отбранителен развоен център – Доброславци“. Целта на проекта е да се осигурят условия за развитие на производствени мощности, технологични компании, инфраструктура за научноизследователска и развойна дейност, както и изграждането на съпътстваща специализирана инфраструктура, необходима за обслужване на високотехнологични индустрии от стратегическо значение. Отбеляза и успехите на българската компания Ендуросат.

Министър Василев, еврокомисар Захариева и кметът на Бургас Димитър Николов, посетиха специализираното изложение „Технологии за сигурно и устойчиво Черно море“, което е част от международния форум. В експо зоната бяха представени иновативни решения, технологии и добри практики в подкрепа на сигурността, устойчивото развитие, енергийната и транспортната свързаност, цифровизацията, морските дейности и опазването на околната среда.