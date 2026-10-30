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Водолази от цялата страна ще се съберат в Бургас, за да се включат в почистването на морското дъно около Мостика

Водолази от цялата страна ще се съберат в Бургас, за да се включат в почистването на морското дъно около Мостика

30 Октомври, 2026 15:29 547 8

  • водолази-
  • бургас-
  • мостика

В това почистване ежегодно участват водолази от различни градове - Варна, Пловдив, София, Стара Загора и др.

Водолази от цялата страна ще се съберат в Бургас, за да се включат в почистването на морското дъно около Мостика - 1
Снимка: Сдружението с нестопанска цел “Приятели на морето – Бургас”
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Водолази от цялата страна ще се събрат в Бургас, за да се включат в почистването на морското дъно около Мостика в града. Акцията ще се проведе на 31.10.2026 г. /събота/, когато отбелязваме Международния ден на Черно море. Тя се организира от Сдружението с нестопанска цел “Приятели на морето – Бургас” и ще се състои под мотото “Да запазим чисти морето и морския бряг заедно”. Мероприятието е насрочено за 11.00 часа.

Почистването на морето край Мостика се е превърнало през годините в традиция, а водолазите го правят в началото на лятото и след края на сезона. Сред целите на инициативата е, от морското дъно не просто да бъдат извадени на сушата някакво количество отпадъци, но и да бъде напомнено, че е важно да пазим природата и да бъдем отговорни в действията си спрямо нея.

В това почистване ежегодно участват водолази от различни градове - Варна, Пловдив, София, Стара Загора и др.

До края на годината „Приятели на морето“ са насрочили провеждането на още няколко интересни събития. На празника на Бургас – Никулден ще има ретро дайвинг. Водолазите ще влязат в морето с ретро екипировка от 60-те години и ще покажат как тя се използва. Ще бъде направено и Коледно гмуркане. То е насрочено за 24 декември на обяд в района на плажа и Мостика. Тогава, в присъствието на Дядо Коледа, водолазите ще търсят на морското дъно гърне пълно с жълтици, ще отворят шампанско под водата и ще носят със себе си коледна елхичка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъ

    3 0 Отговор
    А мини, дронове, потънали кораби?????

    15:36 30.10.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    2 0 Отговор
    А дроновете и потъналите танкери, кога ще почистят?

    15:41 30.10.2026

  • 3 С тия радки

    1 0 Отговор
    ще чистят морско дъно нон стоп

    15:51 30.10.2026

  • 4 Ник

    4 0 Отговор
    Контейнеровоза и още половин дузина кораби возещи кой знае какво, потънаха до бреговете ни, без да броим мазута и другите гадости, виж, сега обаче, ще извадят 5 бутилки и 3 консерви и всичко ще е ОК.

    16:05 30.10.2026

  • 5 Мюмюн

    0 0 Отговор
    то у примерно Габрово е пълно с водолази

    16:19 30.10.2026

  • 6 Да Си Го Чистят !

    0 0 Отговор
    В Тоя Помярник !

    Не Отивам !

    Коментиран от #8

    16:41 30.10.2026

  • 7 Първо се дърпат тапите

    2 0 Отговор
    да се източи и става много по-лесно.

    16:41 30.10.2026

  • 8 Я па тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да Си Го Чистят !":

    Бягай тогава да чистиш кенефа на Путин в Бункера му

    16:46 30.10.2026

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