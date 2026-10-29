България цели многократно повече компании с EIC финансиране

България си поставя за цел до 2030 г. да се превърне в едно от най-привлекателните места в Европа за създаване и развитие на високотехнологични компании. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев при откриването на информационен ден на Европейския съвет за иновации в София.

В момента 16 български компании участват в проекти, подкрепени от Европейския съвет за иновации. Амбицията е броят им да нарасне многократно.

Като примери за успешно развитие Василев посочи EnduroSat и Dronamics. По думите му подкрепата по линия на Европейския съвет за иновации е помогнала на EnduroSat да развие дейността си от производство в София до продажби на сателити на клиенти по целия свят.

„През следващото десетилетие успехът ще принадлежи на онези, които ги създават“, заяви Иван Василев.

Според министъра Европа се намира на технологичен кръстопът и трябва да премине от пазар, който основно регулира технологии, създадени другаде, към място, където се разработват нови технологии. Той определи висококвалифицираните инженери, математици и изследователи като основно конкурентно предимство на България.

Система за трансфер на технологии

България изгражда национална система за трансфер на технологии с централен център в „София тех парк“ и регионални офиси в страната. Целта е научните разработки да достигат до патенти, лицензи и нови компании, вместо да остават само в научни публикации.

Василев открои и бъдещата Фабрика за изкуствен интелект BRAIN++, която трябва да даде на изследователи и стартиращи предприятия достъп до високопроизводителни изчислителни ресурси на европейско равнище. „София тех парк“ участва и в иновационната мрежа DIANA на НАТО, а новият Център за иновации в отбраната обединява научни среди, бизнес и държавни институции за разработване на технологии с двойна употреба.

Финансиране за различните етапи

По време на информационния ден представители на стартиращи предприятия, бързоразвиващи се компании, инвеститори и изследователи са се запознали с възможностите по EIC Pathfinder, EIC Accelerator и STEP. Инструментите обхващат различни етапи от развитието на иновациите - от ранните научни изследвания и създаването на нови технологии до внедряването им на пазара и разрастването на високотехнологичните предприятия.

По-късно Василев и европейският комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева са обсъдили необходимостта процедурите за кандидатстване да бъдат по-бързи и по-достъпни. Сред поставените въпроси е и компаниите да получават своевременно информация дали проектите им са одобрени.

Като приоритет е посочен и по-лесният достъп до научноизследователска инфраструктура, включително лаборатории и суперкомпютри. Василев и Захариева са заявили, че Европа трябва да създава условия иновативните компании не само да започват дейността си в Европейския съюз, но и да продължават развитието си там.

Източници: news.bg