Пулев: 170 млн. евро ще подкрепят общински и инфраструктурни проекти в Южна България

Вицепремиерът Александър Пулев посети Гоце Делчев, където проведе среща с кмета на общината Владимир Москов и представители на местния бизнес. Основен акцент в разговорите беше поставен върху активирането на конкретни мерки за подкрепа на малките и средни предприятия и регионалното развитие, намаляването на административната тежест за бизнеса и създаването на по-благоприятна среда за инвестиции.

„Има необходимост от по-добра бизнес среда, по-малко администрация, по-кратки срокове и повече дигитализация. Затова разговаряме директно с бизнеса и компаниите“, подчерта Пулев.

Той припомни, че облекчаването на бизнес средата и намаляването на регулациите са ангажименти, поети пред българските граждани и бизнеса.

В рамките на срещите беше обсъдено и активирането на нови европейски финансови инструменти за подкрепа на бизнеса и регионите. Пулев обяви , че по линия на Фонд на фондовете е отворена програма с общ ресурс от 170 млн. евро за Южния регион, която включва близо 120 млн. евро публично финансиране и очаквано привличане на още 50 млн. евро частен капитал. „За Гоце Делчев и общините в Южна България има реален финансов ресурс по новата програма. Тя е насочена към общински проекти за всякакъв вид инфраструктура - от туризъм и култура до енергийна ефективност. Важно е да подчертая, че това са инструменти за общински проекти, които могат да се реализират и с участието на частен капитал“, посочи Пулев.

Вицепремиерът акцентира и върху ролята на публично-частните партньорства за реализирането на проекти с дългосрочен икономически ефект, модернизирането на инфраструктурата и по-ефективното използване на публичния ресурс. Той подчерта, че ясните правила, прозрачните процедури и отчетността са ключови за успешното реализиране на подобни проекти и защитата на обществения интерес.

По време на срещата с кмета Владимир Москов бяха обсъдени ключови инфраструктурни проекти и приоритети за развитието на община Гоце Делчев и региона. Акцент беше поставен върху възможностите за модернизация на инфраструктурата, привличане на инвестиции и използване на европейските финансови инструменти за реализиране на проекти.

„Нашата задача е да активираме работещи инструменти, които да достигат до бизнеса и общините. Искаме европейските средства да се превръщат в реални инвестиции, модерна инфраструктура, по-конкурентни предприятия и повече работни места“, допълни Александър Пулев.

По неговите думи Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията ще продължи работата си с местната власт и бизнеса за идентифициране на конкретните потребности на регионите и насочване на финансови и инвестиционни инструменти към проекти с измерим резултат.