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Еврокомисар Екатерина Захариева идва на посещение у нас
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Еврокомисар Екатерина Захариева идва на посещение у нас

29 Октомври, 2026 05:14 606 11

  • екатерина захариева-
  • европейска комисия-
  • иновации-
  • хоризонт европа-
  • бургас

Тя ще се срещне с министъра на образованието и ще участва в заседание на две парламентарни комисии. В петък Захариева ще бъде в Бургас за форум за бъдещето на Черно море

Еврокомисар Екатерина Захариева идва на посещение у нас - 1
Кадър Нова тв
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева ще посети България на 29 и 30 октомври. В София тя ще се срещне с министъра на образованието и науката Георги Вълчев, след което ще участва в съвместно заседание на парламентарните комисии по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по иновациите и цифровата трансформация.

Основен акцент в разговорите ще бъдат възможностите за развитие на научните изследвания, стартиращите компании и иновациите. Захариева ще бъде изслушана в Народното събрание по теми, свързани с европейското финансиране и политиките на Европейския съюз в нейния ресор.

Форум за Черно море в Бургас

В петък, 30 октомври, еврокомисарят ще участва в конференцията „Черно море 2030: Сигурност, устойчивост, иновации“ в Бургас. В програмата са включени дискусии за сигурността в Черноморския регион, технологичните иновации, енергийната свързаност, транспортните коридори и устойчивото развитие.

Организаторите посочват, че целта на форума е да създаде пространство за диалог, обмен на идеи и партньорства между европейски и национални институции, местната власт, бизнеса, академичните среди и младите новатори. „Целта е да се създаде пространство за диалог, обмен на идеи и изграждане на партньорства, насочени към бъдещето на региона до 2030 година“, съобщиха организаторите, цитирани от БТА.

Повече средства за български предприятия

Българските малки и средни предприятия са привлекли 71,6 млн. евро европейско финансиране по програмата „Хоризонт Европа“ за периода 2021–2027 г. Сумата е по-висока от привлечените 40,2 млн. евро по предходната програма „Хоризонт 2020“, която обхващаше периода 2014–2020 г.

Според данните България има потенциал за развитие на науката и иновациите. Посещението на Захариева ще съчетае разговори с представители на изпълнителната и законодателната власт с участие във форуми, насочени към европейското финансиране, научните изследвания и технологичното развитие.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еей, че се радвам!😂😂😂

    7 0 Отговор
    Бях се затъжил за нея! Колко е хубаво, че посещава бившата си родина!

    05:27 29.10.2026

  • 2 Секретарката

    14 0 Отговор
    на грабливия Плевнью , мъжът ѝ негов ортак в маса обекти с евросредства и създател на подпорната стена с къщички за птици (от ДС) , на Бою повече от близка и изтипосвана от пост на пост . Сега и у Европа за срам . Щяла била да идва.....

    05:28 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тиква

    11 0 Отговор
    Отврат, гнусно създания, гербонацюг.

    05:33 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дамм

    7 0 Отговор
    Катя е била в нейното Пазарджишко село и идва на гости в София.

    05:52 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    В София сме свикнали да посрещаме шарлатани

    05:56 29.10.2026

  • 9 Като я гледам

    2 0 Отговор
    Катето, на колко фентанила е??? гнъс.

    06:05 29.10.2026

  • 10 ТОВА ЗВУЧИ ДОСТА УНИЗИТЕЛНО

    5 0 Отговор
    Пазарджишката кака ни идвала на посещение.

    06:12 29.10.2026

  • 11 А така

    0 0 Отговор
    Кой, кой щял да идва? Стана туршията и айде у БГ

    06:36 29.10.2026

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