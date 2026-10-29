Еврокомисар Екатерина Захариева идва на посещение у нас

Европейският комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева ще посети България на 29 и 30 октомври. В София тя ще се срещне с министъра на образованието и науката Георги Вълчев, след което ще участва в съвместно заседание на парламентарните комисии по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по иновациите и цифровата трансформация.

Основен акцент в разговорите ще бъдат възможностите за развитие на научните изследвания, стартиращите компании и иновациите. Захариева ще бъде изслушана в Народното събрание по теми, свързани с европейското финансиране и политиките на Европейския съюз в нейния ресор.

Форум за Черно море в Бургас

В петък, 30 октомври, еврокомисарят ще участва в конференцията „Черно море 2030: Сигурност, устойчивост, иновации“ в Бургас. В програмата са включени дискусии за сигурността в Черноморския регион, технологичните иновации, енергийната свързаност, транспортните коридори и устойчивото развитие.

Организаторите посочват, че целта на форума е да създаде пространство за диалог, обмен на идеи и партньорства между европейски и национални институции, местната власт, бизнеса, академичните среди и младите новатори. „Целта е да се създаде пространство за диалог, обмен на идеи и изграждане на партньорства, насочени към бъдещето на региона до 2030 година“, съобщиха организаторите, цитирани от БТА.

Повече средства за български предприятия

Българските малки и средни предприятия са привлекли 71,6 млн. евро европейско финансиране по програмата „Хоризонт Европа“ за периода 2021–2027 г. Сумата е по-висока от привлечените 40,2 млн. евро по предходната програма „Хоризонт 2020“, която обхващаше периода 2014–2020 г.

Според данните България има потенциал за развитие на науката и иновациите. Посещението на Захариева ще съчетае разговори с представители на изпълнителната и законодателната власт с участие във форуми, насочени към европейското финансиране, научните изследвания и технологичното развитие.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg