САЩ планират да депортират афганистанци през Пакистан

Администрацията на президента Доналд Тръмп планира да депортира над 150 афганистански имигранти от САЩ, като ги изпрати първо в Пакистан, а оттам те вероятно ще бъдат върнати в Афганистан. Първият полет може да се състои още в понеделник, 2 ноември, съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски представител и коалиция от ветерани и правозащитни организации.

Маршрутът през Пакистан е избран, тъй като Вашингтон няма дипломатически отношения с управляващите в Афганистан талибани и не може директно да организира връщането на имигрантите там. Според информацията, цитирана от Ройтерс, десетки афганистанци са били задържани и преместени в имиграционен център в Луизиана.

Сред засегнатите са близки на сътрудници на американската армия

Много от хората, за които се подготвя депортация, са напуснали Афганистан след превземането на Кабул от талибаните и изтеглянето на американските сили през 2021 г. Част от тях са роднини на афганистанци, работили с американската армия.

„Това са братя и синове на мъже, служили заедно с американските сили – семейства, които талибаните вече имат всички основания да набележат“, заяви Шон ВанДайвър, ръководител на AfghanEvac.

ABC News съобщи, че в съдебна документация по един от случаите е посочено, че планираният полет ще бъде до Пакистан, след което засегнатите могат да бъдат изпратени в Афганистан. Медията допълва, че в имиграционни центрове в Луизиана се намират стотици афганистански имигранти, макар че не е потвърдено колко от тях са включени в предстоящата операция.

Правозащитници предупреждават за риск от преследване

Адвокати и правозащитни организации предупреждават, че връщането в Афганистан може да изложи част от имигрантите на преследване или изтезания от талибаните. ВанДайвър заяви пред ABC News: „Всеки човек от Афганистан е в опасност, ако бъде изпратен обратно.“

Администрацията на Тръмп защитава засилването на депортациите като част от мерките за вътрешна сигурност. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ обаче отказва да потвърди конкретни бъдещи операции, като посочва съображения, свързани с оперативната сигурност.

ВанДайвър призова Конгреса да приеме закон, с който на афганистанците в САЩ да бъде предоставен временен защитен статут. Междувременно Пакистан продължава собствената си политика на връщане на афганистанци – според данните, цитирани от Ройтерс, от 2023 г. страната е експулсирала над 2 милиона афганистански граждани.

Източници: investing.com, abcnews.com