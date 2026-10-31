Спират движението по част от ул. „Леге“ на 4 ноември

Движението по част от ул. „Леге“ в центъра на София ще бъде спряно на 4 ноември заради тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на Администрацията на президента.

От 11:30 до 12:30 ч. няма да се допуска влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“. Ограничението ще засегне автомобилите, които преминават в непосредствена близост до Президентството.

От 11:00 ч. до приключване на мероприятието автобусите, превозващи участниците в церемонията, ще могат да престояват и паркират по бул. „Цар Освободител“ между Археологическия музей и Българската народна банка.

„Не се предвижда пълно затваряне на бул. „Цар Освободител“, съобщиха от Столичната община. Водачите, които планират да преминат през района в часовете на церемонията, трябва да се съобразят с временната забрана по ул. „Леге“.

Източници: nova.bg, stolica.bg