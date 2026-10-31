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Спират движението по част от ул. „Леге“ на 4 ноември
  Тема: Трафик

Спират движението по част от ул. „Леге“ на 4 ноември

31 Октомври, 2026 07:37 453 3

  • софия-
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  • гвардейски караул

Ограничението в центъра на София ще важи от 11:30 до 12:30 ч. заради тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред Президентството

Спират движението по част от ул. „Леге“ на 4 ноември - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Движението по част от ул. „Леге“ в центъра на София ще бъде спряно на 4 ноември заради тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на Администрацията на президента.

От 11:30 до 12:30 ч. няма да се допуска влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“. Ограничението ще засегне автомобилите, които преминават в непосредствена близост до Президентството.

От 11:00 ч. до приключване на мероприятието автобусите, превозващи участниците в церемонията, ще могат да престояват и паркират по бул. „Цар Освободител“ между Археологическия музей и Българската народна банка.

„Не се предвижда пълно затваряне на бул. „Цар Освободител“, съобщиха от Столичната община. Водачите, които планират да преминат през района в часовете на церемонията, трябва да се съобразят с временната забрана по ул. „Леге“.

Източници: nova.bg, stolica.bg


София / България
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