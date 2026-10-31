Пътна обстановка: ремонти, граници и акция „Зима“

Ремонти и временни ограничения затрудняват движението по няколко ключови направления, докато товарният трафик от Турция остава засегнат от блокада на турска територия. Агенция „Пътна инфраструктура“ поддържа интерактивна карта с актуални данни за ремонтите, ограниченията, произшествията и рисковете по републиканската пътна мрежа.

По автомагистрала „Тракия“ между Винарско и Българово, в посока Бургас, скоростта е ограничена до 80 км/ч заради полагане на пътна маркировка. Между Маленово и Бургас в двете посоки се извършват косене и почистване на сервитута.

Ограничение до 50 км/ч е въведено по път I-9 между Поморие и Бургас и в участъка между Обзор и Несебър заради ремонтни работи и асфалтиране. В района на Карнобат и по пътя през Айтоския проход се поддържат знаци и настилка, а между Лозарево и Прилеп движението се извършва двупосочно в една лента.

Затворени отсечки в Бургаско

Заради основни ремонти и асфалтиране са затворени отсечките Вълчаново – Бистрец, Ясна поляна – Ново Паничарево, Дюлино – Гюльовца и Росен – Веселие. Трафикът се пренасочва през Средец, Созопол, Приморско и Обзор. Между Полски извор и Братово, както и между Тръстиково и Дебелт, са въведени обходни маршрути.

Затруднения за камионите на границата

Товарният трафик от Турция е затруднен заради протестна блокада при пунктовете Капъкуле и Хамзабейли в посока изход от Турция. По информация, цитирана от БНР, около 4000 камиона са изчаквали преминаване през двата пункта. Леките автомобили, такситата и автобусите са могли да преминават, но движението на тежкотоварни автомобили е било спряно.

Пожарната отчита 43 ликвидирани пожара

Последната публикувана оперативна сводка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ обхваща денонощието на 29 октомври. Екипите са реагирали на 88 сигнала и са ликвидирали 43 пожара. Девет са били с преки материални щети, включително пет в жилищни сгради и два в превозни средства. При други 34 пожара няма материални щети, като 17 са били в сухи треви, горска постеля и храсти.

Пожарникарите са извършили 41 спасителни дейности и помощни операции, сред които девет при катастрофи в транспортни средства.

От 1 ноември започва акция „Зима“

Пътна полиция започва националната акция „Зима“, която ще продължи до 30 ноември. Първият етап, от 1 до 10 ноември, е насочен към безопасността и техническата изправност на превозните средства. Следват проверки за поведението на водачи и пешеходци и за техническото състояние на автомобилите.

От 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да са с гуми за зимни условия или с протектор не по-малък от 4 мм. „Контролът ще е по всички линии, всеки нарушител на пътя ще бъде обект на наказание“, заяви комисар Сергей Алексов от „Пътна полиция“.

Условия за туризъм в планините

В планинските райони се очаква облачно и дъждовно време. За района на Банско прогнозата е за периоди на дъжд и максимална температура около 9 градуса, а около Пампорово се очаква слаб дъжд и максимална температура около 13 градуса. При излети са необходими повишено внимание, подходящо облекло и съобразяване с промените във видимостта и настилките.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg