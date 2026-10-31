26 пожара са потушени за денонощие, има пострадал

Общо 26 пожара са потушени в страната през последното денонощие, а един човек е пострадал. Пожарникарите са реагирали на 71 сигнала за произшествия, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

Десет от пожарите са били с преки материални щети. Четири са възникнали в жилищни сгради, три – в транспортни средства, а един – в съоръжение на открито. В предоставената оперативна информация не е посочен видът на останалите два пожара от тази група.

Други 16 пожара са били без нанесени материални щети. Сред тях са един в сухи треви, горска постеля и храсти, девет в отпадъци и два в готварски уреди и комини.

През денонощието са извършени 40 спасителни дейности и помощни операции. Те са били свързани с катастрофи в транспортни средства, различни инциденти и оказване на техническа помощ.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания.

Източници: bta.bg