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26 пожара са потушени за денонощие, има пострадал

26 пожара са потушени за денонощие, има пострадал

31 Октомври, 2026 08:44 566 4

  • пожари-
  • пожарна безопасност-
  • мвр-
  • спасителни дейности-
  • лъжливи повиквания

Пожарникарите са реагирали на 71 сигнала за произшествия и са извършили 40 спасителни дейности и помощни операции

26 пожара са потушени за денонощие, има пострадал - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Общо 26 пожара са потушени в страната през последното денонощие, а един човек е пострадал. Пожарникарите са реагирали на 71 сигнала за произшествия, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

Десет от пожарите са били с преки материални щети. Четири са възникнали в жилищни сгради, три – в транспортни средства, а един – в съоръжение на открито. В предоставената оперативна информация не е посочен видът на останалите два пожара от тази група.

Други 16 пожара са били без нанесени материални щети. Сред тях са един в сухи треви, горска постеля и храсти, девет в отпадъци и два в готварски уреди и комини.

През денонощието са извършени 40 спасителни дейности и помощни операции. Те са били свързани с катастрофи в транспортни средства, различни инциденти и оказване на техническа помощ.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания.

Източници: bta.bg


България
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  • 1 Брях!!!

    0 0 Отговор
    Французите да не са мигрирали насам?!

    08:46 31.10.2026

  • 2 ъгъл

    0 0 Отговор
    Като си легнеш в горска постеля,е гот до тебе да дойдат два-три пухкави зайчока с дълги уши.

    08:58 31.10.2026

  • 3 Баце

    0 0 Отговор
    Аз пък си мислех, че в 21 век в пост демокрацията ерата на зелени сделки и изкуствен интелект поне пожари от комини и печки няма да има па то какво стана и най-важното що стана така и къде сме в крайна сметка, че нещо се объркАх?

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  • 4 Обикновено

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