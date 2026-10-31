Галина Захарова призова съдиите за масово гласуване за ВСС

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова призова съдиите да гласуват масово при избора на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.

„Очаквам масово гласуване на тези избори, защото това е единственият начин да се промени състоянието в системата“, каза Захарова пред медиите преди началото на Общото събрание на съдиите. По думите ѝ съдебната система се намира в дълбока криза, а промяната може да бъде заявена чрез гласуване и категорична воля на съдийската общност.

Ниска присъственост при първата проверка

При първата проверка са се регистрирали 464 съдии от общо 2275. Заради това началото на Общото събрание е отложено с един час.

Захарова посочи, че общите събрания обичайно се провеждат при по-нисък брой присъстващи съдии и че представителството им не е било близо до необходимия кворум. Според нея това не трябва да се отразява върху избирателната активност.

„Независимо дали колегите присъстват тук или не, дълбоко вярвам, че се водят от същите цели или желание за промяна“, заяви председателят на ВКС.

Предупреждение за парламентарната квота

На въпрос какво би последвало, ако Народното събрание не избере представители на своята квота за ВСС, Захарова отговори, че не може предварително да се говори за предположения и хипотези. Тя все пак отбеляза, че подобен вариант би довел до задълбочаване на кризата.

Председателят на ВКС свърза големия брой кандидати от професионалната квота с желанието за промяна. Тя призова съдиите да оценяват кандидатите по действията им, а не по публичните им послания.

„Броят на кандидатите, сам по себе си, и активността на съдиите при избора показват, че съдийската общност не е потънала в апатия и безнадеждност“, каза Захарова.

Източници: bta.bg, 24chasa.bg