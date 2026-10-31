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Галина Захарова призова съдиите за масово гласуване за ВСС

Галина Захарова призова съдиите за масово гласуване за ВСС

31 Октомври, 2026 16:24 600 11

  • галина захарова-
  • вкс-
  • всс-
  • съдебна система-
  • съдии

Председателят на ВКС заяви, че съдебната система е в дълбока криза. При първата проверка за кворум са се регистрирали 464 от общо 2275 съдии

Галина Захарова призова съдиите за масово гласуване за ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова призова съдиите да гласуват масово при избора на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.

„Очаквам масово гласуване на тези избори, защото това е единственият начин да се промени състоянието в системата“, каза Захарова пред медиите преди началото на Общото събрание на съдиите. По думите ѝ съдебната система се намира в дълбока криза, а промяната може да бъде заявена чрез гласуване и категорична воля на съдийската общност.

Ниска присъственост при първата проверка

При първата проверка са се регистрирали 464 съдии от общо 2275. Заради това началото на Общото събрание е отложено с един час.

Захарова посочи, че общите събрания обичайно се провеждат при по-нисък брой присъстващи съдии и че представителството им не е било близо до необходимия кворум. Според нея това не трябва да се отразява върху избирателната активност.

„Независимо дали колегите присъстват тук или не, дълбоко вярвам, че се водят от същите цели или желание за промяна“, заяви председателят на ВКС.

Предупреждение за парламентарната квота

На въпрос какво би последвало, ако Народното събрание не избере представители на своята квота за ВСС, Захарова отговори, че не може предварително да се говори за предположения и хипотези. Тя все пак отбеляза, че подобен вариант би довел до задълбочаване на кризата.

Председателят на ВКС свърза големия брой кандидати от професионалната квота с желанието за промяна. Тя призова съдиите да оценяват кандидатите по действията им, а не по публичните им послания.

„Броят на кандидатите, сам по себе си, и активността на съдиите при избора показват, че съдийската общност не е потънала в апатия и безнадеждност“, каза Захарова.

Източници: bta.bg, 24chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Търговци на беззаконие

    4 0 Отговор
    Трябва масово разследване и арести за вас.

    16:30 31.10.2026

  • 2 Рун Дьо

    0 1 Отговор
    Гарантирам, че всички ще гласуват в името на Про..... /руска/ България . !!!

    Коментиран от #4, #9

    16:32 31.10.2026

  • 3 Без майтап

    0 1 Отговор
    Защо обикновените хора които вярваха в правосъдието вече не вярват? Може би народа не е прав защото решенията на съда винаги са прави и в интерес на същите тези обикновени хора.

    16:34 31.10.2026

  • 4 А50

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рун Дьо":

    Вие с Бойко Борисов разбрахти ли се кои сте умните и кои красивите. Неможе такава концетрация на умнокрасиви на едно място

    Коментиран от #7

    16:36 31.10.2026

  • 5 минимум

    3 0 Отговор
    Директно спиране на заплатите и директно уволнение !!!99% от съдиите са за по 10 г. затвор

    16:36 31.10.2026

  • 6 Размисляйте,

    2 0 Отговор
    РАЗМИСЛЯЙТЕ как и вие, другари да въздигнете палат на детенце с едната пуста заплата... 😭😭😭

    16:39 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рун Дьо":

    В неделя фашистите ще се простят с мечтите за президенството. Догодина ще ги махаме от местната власт.

    Коментиран от #11

    16:45 31.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Непросветеният

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гробар":

    Знаеш ли какво значи думата ФАШСТ....?

    17:14 31.10.2026

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