Анчева: Съдиите очакват независими хора в новия ВСС

Големият брой кандидатури за членове на новия Висш съдебен съвет показва, че съдиите очакват в кадровия орган да попаднат независими и почтени хора. Това заяви и.ф. председателят на Върховния административен съд Ваня Анчева преди началото на Общото събрание на съдиите.

„Големият брой кандидатури означава, че съдиите разчитат в този орган да попаднат независими и почтени хора, които ще отстояват техните интереси и да ги оценяват по достойнство“, каза Анчева.

21 кандидати за шест места

Общото събрание избира представители на съдиите в новия състав на ВСС от професионалната квота. За шестте места са издигнати 21 кандидати. В избирателния списък са включени 2275 съдии. Събранието започна с един час закъснение, след като при първото преброяване не беше установен необходимият кворум.

Предстои кандидатите да представят позициите си и да отговарят на въпроси пред съдийското съсловие. Самото гласуване е насрочено за 7 ноември 2026 г.

Призив към парламента

Анчева призова съдиите към висока избирателна активност и отговорно отношение към избора, тъй като новият ВСС ще формира облика на съдебната система през следващите години.

„Разчитам на висока избирателна активност, отговорно отношение към избора на новите членове на ВСС, защото това ще бъде органът, който ще формира облика на съдебната система през следващите години“, заяви и.ф. председателят на ВАС.

Тя изрази надежда Народното събрание да положи необходимите усилия и да избере своята квота, за да бъде формиран нов състав на ВСС и да бъде преодолян институционалният вакуум.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, dariknews.bg