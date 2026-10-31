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Анчева: Съдиите очакват независими хора в новия ВСС

Анчева: Съдиите очакват независими хора в новия ВСС

31 Октомври, 2026 16:49 547 8

  • висш съдебен съвет-
  • ваня анчева-
  • съдийско съсловие-
  • съдебна система-
  • избори

И.ф. председателят на ВАС призова за висока активност и отговорен избор. За шест места от професионалната квота са издигнати 21 кандидати

Анчева: Съдиите очакват независими хора в новия ВСС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Големият брой кандидатури за членове на новия Висш съдебен съвет показва, че съдиите очакват в кадровия орган да попаднат независими и почтени хора. Това заяви и.ф. председателят на Върховния административен съд Ваня Анчева преди началото на Общото събрание на съдиите.

„Големият брой кандидатури означава, че съдиите разчитат в този орган да попаднат независими и почтени хора, които ще отстояват техните интереси и да ги оценяват по достойнство“, каза Анчева.

21 кандидати за шест места

Общото събрание избира представители на съдиите в новия състав на ВСС от професионалната квота. За шестте места са издигнати 21 кандидати. В избирателния списък са включени 2275 съдии. Събранието започна с един час закъснение, след като при първото преброяване не беше установен необходимият кворум.

Предстои кандидатите да представят позициите си и да отговарят на въпроси пред съдийското съсловие. Самото гласуване е насрочено за 7 ноември 2026 г.

Призив към парламента

Анчева призова съдиите към висока избирателна активност и отговорно отношение към избора, тъй като новият ВСС ще формира облика на съдебната система през следващите години.

„Разчитам на висока избирателна активност, отговорно отношение към избора на новите членове на ВСС, защото това ще бъде органът, който ще формира облика на съдебната система през следващите години“, заяви и.ф. председателят на ВАС.

Тя изрази надежда Народното събрание да положи необходимите усилия и да избере своята квота, за да бъде формиран нов състав на ВСС и да бъде преодолян институционалният вакуум.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Поредния провал на Мунчо и сие

    2 1 Отговор
    Стана Зима, а Радев още не може да назначи ВСС кому ли да смени гл. прокурор.

    Коментиран от #4

    16:50 31.10.2026

  • 2 666

    2 0 Отговор
    Няма такива независими съдии в България

    16:59 31.10.2026

  • 3 Да Се Надяваме !

    3 0 Отговор
    Защото С Престъпници !

    Като Елка Атанасова от ВАС!

    Правова Държава !

    Не Може Да Има Тук !

    Все пак Тук има Закон !

    И Конституция !

    Който се се разпоредили !

    Какви Са Правата на Българските Граждани !

    в БЪЛГАРИЯ !

    17:02 31.10.2026

  • 4 Все Пак !

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Поредния провал на Мунчо и сие":

    Той Е Просто !

    Фатмак !

    Коментиран от #5

    17:03 31.10.2026

  • 5 Което !

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Все Пак !":

    Не Го Извинява !

    Но Го Обяснявяа !

    17:05 31.10.2026

  • 6 ама верно ли

    3 0 Отговор
    Големият брой кандидатури за тлъсти заплати показва да попаднат независими и почтени хора
    и ще настане справедливост и край на рушвети и условни често за сенчести лоши хора и далавераджии

    17:05 31.10.2026

  • 7 Туткайте се и философствайте още

    0 0 Отговор
    Военно полевия съд ще работи бързо Но трябват нови затвори да насмогнат

    17:11 31.10.2026

  • 8 Това Се Регламентира Със Закон !

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