Без машини за гласуване в три секции зад граница

Машините за гласуване няма да пристигнат навреме в секциите в Тенерифе, Монреал 1 и Атланта. Това съобщи Алина Добрева по време на заседание на Централната избирателна комисия.

В Тенерифе и Монреал 1 вече са осигурени хартиени бюлетини и гласуването там ще се проведе на хартия. За секцията в Атланта все още се търси възможност бюлетините да бъдат доставени. От ЦИК очакват своевременна информация дали това ще бъде възможно.

Забавени доставки в Австралия и САЩ

Проблеми с доставката на бюлетини има и в австралийските градове Аделаида, Бризбейн и Мелбърн. Те са сред секциите, към които материалите трябва да бъдат изпратени най-бързо заради часовата разлика.

Забавяне е отчетено и при доставките до американските градове Денвър, Минеаполис, Нашвил и Шарлът. В Сидни бюлетините вече са пристигнали, а за Канбера се очаква това да стане скоро.

„Трябва да вземем решение по какъв начин да дадем инструкции“, каза Алина Добрева.

По думите ѝ указанията трябва да бъдат предназначени за секционните избирателни комисии в засегнатите секции, така че да бъде обезпечено гласуването. Става въпрос за секции в Австралия и за четири или пет секции в САЩ.

Предстои членовете на ЦИК да определят какви действия да предприемат при забавените доставки и как да организират работата на комисиите на местата, където машините или бюлетините не са пристигнали навреме.

Източници: bta.bg