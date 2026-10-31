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Без машини за гласуване в три секции зад граница
  Тема: Избори

Без машини за гласуване в три секции зад граница

31 Октомври, 2026 17:38 384 2

  • машини за гласуване-
  • цик-
  • избори в чужбина-
  • хартиени бюлетини-
  • алина добрева

В Тенерифе и Монреал 1 вотът ще е с хартиени бюлетини. За Атланта и няколко секции в Австралия и САЩ ЦИК търси решение

Без машини за гласуване в три секции зад граница - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Машините за гласуване няма да пристигнат навреме в секциите в Тенерифе, Монреал 1 и Атланта. Това съобщи Алина Добрева по време на заседание на Централната избирателна комисия.

В Тенерифе и Монреал 1 вече са осигурени хартиени бюлетини и гласуването там ще се проведе на хартия. За секцията в Атланта все още се търси възможност бюлетините да бъдат доставени. От ЦИК очакват своевременна информация дали това ще бъде възможно.

Забавени доставки в Австралия и САЩ

Проблеми с доставката на бюлетини има и в австралийските градове Аделаида, Бризбейн и Мелбърн. Те са сред секциите, към които материалите трябва да бъдат изпратени най-бързо заради часовата разлика.

Забавяне е отчетено и при доставките до американските градове Денвър, Минеаполис, Нашвил и Шарлът. В Сидни бюлетините вече са пристигнали, а за Канбера се очаква това да стане скоро.

„Трябва да вземем решение по какъв начин да дадем инструкции“, каза Алина Добрева.

По думите ѝ указанията трябва да бъдат предназначени за секционните избирателни комисии в засегнатите секции, така че да бъде обезпечено гласуването. Става въпрос за секции в Австралия и за четири или пет секции в САЩ.

Предстои членовете на ЦИК да определят какви действия да предприемат при забавените доставки и как да организират работата на комисиите на местата, където машините или бюлетините не са пристигнали навреме.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 осраински

    1 1 Отговор
    тия там какво право имат да гласуват
    и защо бесарабските бългАРЕ нямат

    17:45 31.10.2026

  • 2 Избори !

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    В Катастрофирала !

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