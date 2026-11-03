ЦИК обяви окончателните резултати от президентските избори

Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от президентските избори след обработването на 100% от протоколите на секционните избирателни комисии.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят вота с 57,6% от гласовете. За кандидатпрезидентската двойка са гласували 1 093 852 души.

Андрей Гюров и Георги Кандев остават на второ място с 39,5% и 750 251 гласа. Така разликата между двете двойки е 343 601 гласа.

Избирателна активност

От общо 6 584 025 избиратели правото си на вот са упражнили 1 902 933 души.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 56 080 избиратели. Техният дял е близо 3% от всички гласували.