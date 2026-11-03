ЦИК обяви окончателните резултати от президентските избори

Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от президентските избори след обработването на 100% от протоколите на секционните избирателни комисии.
Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят вота с 57,6% от гласовете. За кандидатпрезидентската двойка са гласували 1 093 852 души.
Андрей Гюров и Георги Кандев остават на второ място с 39,5% и 750 251 гласа. Така разликата между двете двойки е 343 601 гласа.
Избирателна активност
От общо 6 584 025 избиратели правото си на вот са упражнили 1 902 933 души.
Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 56 080 избиратели. Техният дял е близо 3% от всички гласували.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лена
Коментиран от #24
14:42 03.11.2026
2 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #4, #6
14:42 03.11.2026
3 Весо
14:44 03.11.2026
4 Дедо
До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":По точно е като да отидеш в кафене и да им кажеш, " няма да пия долнопробното ви кафе.
Коментиран от #10, #16, #17, #18, #19
14:45 03.11.2026
5 Избирателната активност е 28,9%
Коментиран от #15
14:46 03.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Окончателните
Коментиран от #13
14:50 03.11.2026
8 щафета
Не е с 99% , както предците им печелеха, но е достатъчно за прогресивни данъчни тежести и за придобиване на орбановия имидж.
14:52 03.11.2026
9 Побъркахте
Коментиран от #23
14:54 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 цирка свърши
както винаги първи в класацията на най бедните в ес
14:56 03.11.2026
12 Факт
Коментиран от #21
14:56 03.11.2026
13 Факт
До коментар #7 от "Окончателните":Радев каза, че сме демокрация и може да си протестираме
14:58 03.11.2026
14 !!!?
Тя не е президент на българския Народ, а представлява само лобито на рускобългарските олигарси и наркодилъри !!!?
15:00 03.11.2026
15 С машинките на дявола
До коментар #5 от "Избирателната активност е 28,9%":всеки един избор може да се манипулира и фалшифицира при добро желание, при това в реално време.
Някой твърдят, че като няма връзка с интернет, това било невъзможно.
Няма невъзможни неща! Връзката с интернет може да се реализира и при изключен wifi в училищата. Достатъчно е в съседна сграда да има wifi излъчвател, който да се прихване с мобилния телефон.
Или да се използва преносим wifi излъчвател, даже в самата СИК!
Връзката между мобилния телефон и машинките на дявола се осъществява посредством функциите "тетаринг" и "блу-тут"...
Така изборите могат да се манипулират/фалшифицират в реално време, не само от "Информационно обслужване"-АД, но и от чужбина, вкл. от САЩ.
В експериментите с машинките за манипулации и фалшификации на изборите по света са избрани да участват държавите: Венецуела - за Латинска Америка; България - за Европа; Филипините - за Азия и Тихия океан.
15:00 03.11.2026
16 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "Дедо":Ами НЕ е точно така❗
15:07 03.11.2026
17 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "Дедо":В твоя пример , персоналът и собствениците ще се почувстват засегнати❗ А и клиентите ще си направят изводи❗
15:08 03.11.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "Дедо":А сега на партии, партийки и кандидати не им дреме , за твоето мнение❗
15:09 03.11.2026
19 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "Дедо":Абе направо им е през .....
ОНАЯ РАБОТА😉
15:10 03.11.2026
20 🦉🦉🦉🦉
15:11 03.11.2026
21 🦉🦉🦉🦉
До коментар #12 от "Факт":Все едно да кажеш, че във футбола не са важни головете, а кой е победител 😀
15:14 03.11.2026
22 На снимката
15:23 03.11.2026
23 Получи
До коментар #9 от "Побъркахте":Ли си дозата от Ес...кобарка...ти ,и децата ти.
15:28 03.11.2026
24 Победиха мадуровките
До коментар #1 от "Лена":Победата" е не на другарката Йотова, а на машините за гласуване, мадуровките. Каквито резултати искат някои, такива резултати ще се получат след настройването на тези машини.
15:30 03.11.2026
25 Българин
Коментиран от #27
15:35 03.11.2026
26 Хъхъ
ФАЛШИФИКАЦИЯ !!!
15:35 03.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Рандъл
15:44 03.11.2026