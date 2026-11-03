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ЦИК обяви окончателните резултати от президентските избори
  Тема: Избори

ЦИК обяви окончателните резултати от президентските избори

3 Ноември, 2026 14:39 990 28

  • президентски избори-
  • цик-
  • илияна йотова-
  • кирил вълчев-
  • изборни резултати

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят с 57,6% от гласовете. Разликата с Андрей Гюров и Георги Кандев е 343 601 гласа

ЦИК обяви окончателните резултати от президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от президентските избори след обработването на 100% от протоколите на секционните избирателни комисии.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят вота с 57,6% от гласовете. За кандидатпрезидентската двойка са гласували 1 093 852 души.

Андрей Гюров и Георги Кандев остават на второ място с 39,5% и 750 251 гласа. Така разликата между двете двойки е 343 601 гласа.

Избирателна активност

От общо 6 584 025 избиратели правото си на вот са упражнили 1 902 933 души.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 56 080 избиратели. Техният дял е близо 3% от всички гласували.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лена

    8 4 Отговор
    Безапелационна победа за другарката Йотова!

    Коментиран от #24

    14:42 03.11.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    18 0 Отговор
    Да отидеш до урната за пуснеш "НЕ подкрепям никого" е като да отидеш в кафене и да кажеш: "Няма да пия кафе!"❗

    Коментиран от #4, #6

    14:42 03.11.2026

  • 3 Весо

    13 4 Отговор
    Как така при Радев машините работят идеално ролките не блокират, а при Сглобката все се повреждаха?

    14:44 03.11.2026

  • 4 Дедо

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    По точно е като да отидеш в кафене и да им кажеш, " няма да пия долнопробното ви кафе.

    Коментиран от #10, #16, #17, #18, #19

    14:45 03.11.2026

  • 5 Избирателната активност е 28,9%

    2 4 Отговор
    с машинките на Smartmatic (USA), измислени от приятеля и господар на Сорос и соросоидите кафяв Молох (baron lord Malloch Brown).

    Коментиран от #15

    14:46 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Окончателните

    5 14 Отговор
    резултати, ще ги обяви площадът! Ще гледаме бягане с препятствия!

    Коментиран от #13

    14:50 03.11.2026

  • 8 щафета

    3 8 Отговор
    Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят вота с 57,6% от гласовете.
    Не е с 99% , както предците им печелеха, но е достатъчно за прогресивни данъчни тежести и за придобиване на орбановия имидж.

    14:52 03.11.2026

  • 9 Побъркахте

    9 4 Отговор
    Народа тотално със едно и също,защото не намирате нещо съществено с което да си запълвате ефирното време.Успех на Йотова,да е жива и здрава и да се пребори със всички нередности.

    Коментиран от #23

    14:54 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 цирка свърши

    5 0 Отговор
    почна пак старата песен на стар глас
    както винаги първи в класацията на най бедните в ес

    14:56 03.11.2026

  • 12 Факт

    7 1 Отговор
    На балотаж гласовете не са важни, важен е крайния резултат

    Коментиран от #21

    14:56 03.11.2026

  • 13 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Окончателните":

    Радев каза, че сме демокрация и може да си протестираме

    14:58 03.11.2026

  • 14 !!!?

    7 9 Отговор
    Със само 16,6% гласоподаватели и.ф. президент Йотова е нелегитимна !
    Тя не е президент на българския Народ, а представлява само лобито на рускобългарските олигарси и наркодилъри !!!?

    15:00 03.11.2026

  • 15 С машинките на дявола

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Избирателната активност е 28,9%":

    всеки един избор може да се манипулира и фалшифицира при добро желание, при това в реално време.

    Някой твърдят, че като няма връзка с интернет, това било невъзможно.

    Няма невъзможни неща! Връзката с интернет може да се реализира и при изключен wifi в училищата. Достатъчно е в съседна сграда да има wifi излъчвател, който да се прихване с мобилния телефон.

    Или да се използва преносим wifi излъчвател, даже в самата СИК!

    Връзката между мобилния телефон и машинките на дявола се осъществява посредством функциите "тетаринг" и "блу-тут"...

    Така изборите могат да се манипулират/фалшифицират в реално време, не само от "Информационно обслужване"-АД, но и от чужбина, вкл. от САЩ.

    В експериментите с машинките за манипулации и фалшификации на изборите по света са избрани да участват държавите: Венецуела - за Латинска Америка; България - за Европа; Филипините - за Азия и Тихия океан.

    15:00 03.11.2026

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо":

    Ами НЕ е точно така❗

    15:07 03.11.2026

  • 17 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо":

    В твоя пример , персоналът и собствениците ще се почувстват засегнати❗ А и клиентите ще си направят изводи❗

    15:08 03.11.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо":

    А сега на партии, партийки и кандидати не им дреме , за твоето мнение❗

    15:09 03.11.2026

  • 19 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо":

    Абе направо им е през .....
    ОНАЯ РАБОТА😉

    15:10 03.11.2026

  • 20 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    И как се определя крайният резултат, ако не чрез гласовете 🤔❓❗

    15:11 03.11.2026

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Все едно да кажеш, че във футбола не са важни головете, а кой е победител 😀

    15:14 03.11.2026

  • 22 На снимката

    2 4 Отговор
    Ле..теца е решен да се само..разправи с наро..да,за да плати услугата на олигар..сите....честито.

    15:23 03.11.2026

  • 23 Получи

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Побъркахте":

    Ли си дозата от Ес...кобарка...ти ,и децата ти.

    15:28 03.11.2026

  • 24 Победиха мадуровките

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Лена":

    Победата" е не на другарката Йотова, а на машините за гласуване, мадуровките. Каквито резултати искат някои, такива резултати ще се получат след настройването на тези машини.

    15:30 03.11.2026

  • 25 Българин

    1 1 Отговор
    Глас народен - глас Божи! Няма смисъл от коментари, да сте гласували!

    Коментиран от #27

    15:35 03.11.2026

  • 26 Хъхъ

    1 1 Отговор
    ОСТАВКА !!!!
    ФАЛШИФИКАЦИЯ !!!

    15:35 03.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Рандъл

    0 0 Отговор
    Бития, бит е банална фраза....

    15:44 03.11.2026

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