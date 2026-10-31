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Протест за по-високи заплати в Софийския зоопарк

Протест за по-високи заплати в Софийския зоопарк

31 Октомври, 2026 18:41 471 9

  • софийски зоопарк-
  • заплати-
  • кт подкрепа-
  • столична община-
  • стачка

Служителите настояват за основно възнаграждение от поне 1030 евро и са готови на ефективна стачка, без да прекъсват грижите за животните

Протест за по-високи заплати в Софийския зоопарк - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работещите в Софийската зоологическа градина протестираха по време на обедната си почивка с искане за по-високи заплати. Те заявиха готовност и за ефективни стачни действия, като подчертаха, че грижите за животните няма да бъдат прекъсвани.

За част от служителите настоящото възнаграждение е близо 700 евро. Искането е основната заплата да достигне поне 1030 евро, а за хората с по-сериозна квалификация да бъде 1300 евро. Това съобщи Анелия Иванова от Федерацията по земеделие към КТ „Подкрепа“.

По думите ѝ вече са проведени разговори със Столичната община в бюджета да бъде заложено увеличение на възнагражденията с 50% през 2027 г. и с 20% през 2028 г. Иванова посочи, че кметът Васил Терзиев е обещал да направи всичко възможно да бъдат осигурени повече средства за работни заплати.

„Когато стане въпрос за половин милион, ще кажат: махнете част от хората. Това е условието“, заяви Анелия Иванова.

Тя посочи, че за бюджета за следващата година се обсъждат около 500 000 евро. Според Иванова съкращаването на персонала не е решение, защото служителите могат да напуснат, а животните да останат без необходимата грижа.

Сред протестиращите е и 24-годишната Ралица, която учи зоология в Софийския университет и работи като доброволец и стажант в зоопарка. Тя разказа, че отдавна мечтае да работи с животни, но ниските възнаграждения я отказват от постоянна работа.

„Аз съм на 24 години, животът ми тепърва започва. Не мога да си позволя да работя на почти минимална заплата“, каза Ралица.

Текучеството затруднява работата

Работещите посочват текучеството като допълнителен аргумент за увеличение на заплатите. По думите им малкият брой служители затруднява изпълнението на изискванията на европейската организация на зоопарковете, чийто член е и Софийският зоопарк.

Катерина Зарева свърза кадровия проблем и с дългосрочните планове за развитие на зоопарка. Програмата до 2035 г., приета от Столичния общински съвет, предвижда множество подобрения.

„Без квалифициран персонал просто няма как да бъдат направени“, заяви Зарева.

След протеста предстои да стане ясно дали исканията за по-високи възнаграждения ще бъдат включени в бюджета на Столичната община и как ще продължат разговорите между работещите, синдиката и общината.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    3 2 Отговор
    Пуснете животните на свобода .!

    Коментиран от #9

    18:46 31.10.2026

  • 2 ...???

    5 2 Отговор
    Капитализма и пазарната икономика погубиха и съсипаха много народ последните 37 години .

    18:46 31.10.2026

  • 3 червена демокрация

    5 1 Отговор
    цени европейски заплати африкански?

    Коментиран от #6

    18:47 31.10.2026

  • 4 по пазарен ефект от дейността

    1 1 Отговор
    що протестират, да размножават нелегално папагалчета и да ги продават.

    18:50 31.10.2026

  • 5 Тия хорица неразбират ли

    2 1 Отговор
    Че парите са кът
    Тиквите оставиха държавата зле

    18:51 31.10.2026

  • 6 боташ кабакрадев

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "червена демокрация":

    искахме да ви повишим заплатите както наще са най-високите в ЕС но нямахме възможност за това ви ги намалихме!!

    18:51 31.10.2026

  • 7 Кифлето

    3 0 Отговор
    "Живота ми сега започва и искам веднага заплата от 10 хил. Евро"!

    Коментиран от #8

    19:02 31.10.2026

  • 8 българска турбоджукеса

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кифлето":

    браво колежке ние заслужаваме да живеем като кралици!!!

    19:03 31.10.2026

  • 9 Аха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Пуснте лъвовете на свобода.

    19:09 31.10.2026

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