Евродепутатите искат до 10% повече средства за източния фланг на Алианса

Евродепутати настояват за до 10% повече средства по европейските програми за девет държави от източния фланг на Европейския съюз. Предложението е насочено към региони, които граничат с Русия, Беларус и Украйна или са засегнати от войната, и включва инвестиции в проекти с гражданско и отбранително предназначение.

Темата беше обсъдена във Варна по време на посещение на делегация на Европейския парламент, която се запозна със ситуацията в Черно море след атаките с дронове срещу търговски кораби. В делегацията участваха Андрей Новаков и Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП, както и Ангелика Винциг от Австрия, Свен Симон от Германия и Яцек Протас от Полша.

България може да получи около 2,2 млрд. евро

Яцек Протас, докладчик по предложението за допълнително финансиране на източните региони, заяви: „Настояваме за увеличение на публичните инвестиции и подкрепата за регионите, които граничат с Русия, Беларус и Украйна или са засегнати от войната“.

В приетия с голямо мнозинство в Европейския парламент доклад се настоява за до 10% повече средства по всички програми. Част от тях може да бъдат вложени в проекти, които в мирно време обслужват населението, но могат да имат и отбранително значение.

За България са предвидени 22 млрд. евро. Андрей Новаков изчисли, че допълнителните 10% биха означавали около 2,2 млрд. евро. По думите му средствата могат да помогнат на земеделските производители, превозвачите, туристическия сектор и други отрасли, засегнати от икономическите последици от войната.

„Искрено се надявам тази протегната ръка да бъде приета от българското правителство“, заяви Новаков.

Финансирането зависи от следващия бюджет на ЕС

Допълнителните средства все още не са окончателно гарантирани. По думите на Новаков те зависят от приемането на следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Очаква се споразумението да бъде постигнато най-късно през лятото на 2027 г., а новото финансиране да започне да се прилага от 1 януари 2028 г.

Емил Радев постави акцент върху защитата на българското Черноморие и необходимостта от модерни технологии за противодействие на дронове. Той подкрепи и създаването на Европейски център за сигурност в Черно море, който да бъде разположен във Варна и Констанца.

„Трябва да ускорим задействането на центъра, защото той ще ни даде допълнителни възможности както да охраняваме и спасяваме хора в българското Черноморие, така и да направим региона много по-сигурен“, каза Радев.

По време на посещението евродепутатите разгледаха кораба „Капитан I ранг Димитър Добрев“, минния ловец „Струма“ и базата на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. Радев посочи още, че заради зачестилите атаки застраховките на търговското корабоплаване са се увеличили над пет пъти, а при танкерите ръстът достига до 12 пъти.

Източници: novini.bg