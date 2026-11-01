Йотова: Г-н Радев, без вас нямаше да се справим

Илияна Йотова обяви победа на президентските избори при предварителни резултати, според които разликата с Андрей Гюров се увеличава. В първите минути след края на изборния ден тя благодари на избирателите и на хората, подкрепили кандидат-президентската ѝ двойка.
„Искам да благодаря на всички български избиратели, които днес излязоха и упражниха правото си на глас - едно от най-големите човешки права. Искам да подкрепя сърдечно, които подкрепиха нашата двойка. Г-н Вълчев е вече вицепрезидент“, заяви Йотова.
Йотова обеща анализ на изборите
Тя каза, че предстои сериозен анализ на резултатите и че ще бъдат дадени отговори на въпросите както на гласувалите, така и на тези, които не са упражнили правото си на глас.
„Искам да благодаря изключително много на „Прогресивна България“. Г-н Радев, без вас нямаше да се справим“, заяви Йотова.
Премиерът Румен Радев беше до нея по време на изявлението. На този етап съобщените данни са предварителни.
Източници: btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 България
Коментиран от #10, #12, #13, #14, #56, #97
21:55 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Град Крива паланка
Коментиран от #85
21:56 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 МНОГО КАТО МЕН
А. ПРОТИВ!!!
ТОВА. ЗА. АНАЛИЗА !!!
Коментиран от #54
21:57 01.11.2026
7 осраински
21:57 01.11.2026
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #28
21:57 01.11.2026
9 Кина
21:58 01.11.2026
10 Явно до това
До коментар #1 от "България":Доведе "дясното"
21:58 01.11.2026
11 асан пенюаров
21:58 01.11.2026
12 осраински
До коментар #1 от "България":А дано се върне НРБ
21:58 01.11.2026
13 Така е, но
До коментар #1 от "България":да се надяваме. че след като Радев има цялата власт, ще видим Дебелите и Угоени, Борисов и Пеевски, на подсъдимата скамейка.
Коментиран от #86
21:58 01.11.2026
14 НРБ
До коментар #1 от "България":Много сме потънали от епохата на социализма. През последните 36 години по скоро се доближихме до феодализма.
21:59 01.11.2026
15 Яшар
Коментиран от #48
22:00 01.11.2026
16 Превод в ефир:
22:00 01.11.2026
17 Гласувал
22:00 01.11.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪО
....
БЪЛГАРИТЕ СЕ ОКАЗАХМЕ ПО - ИНТЕЛИГЕНТНИ
ОТ РУМЪНЦИ, СЪРБИ , ПОЛЯЦИ И УКРАИНЦИ
.....
И ИМ ГО СЛОЖИХМЕ ЛЕКО И МЕКО НА МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ :)
22:01 01.11.2026
19 АБЕ
ЧЕСТИТО!
Коментиран от #34, #41
22:01 01.11.2026
20 Факт
Коментиран от #92
22:01 01.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Макс
Коментиран от #26, #32
22:02 01.11.2026
24 Ако я карат така,
22:02 01.11.2026
25 54321
22:02 01.11.2026
26 Толкова ли скоро
До коментар #23 от "Макс":партията на мафията ПП и ДБ и НПО-тата, ще изкарат блеещите!
22:03 01.11.2026
27 Радев взе цялата власт,
ДВАТА ПРОЦЕСА СА ТЯСНО СВЪРЗАНИ!
Няма нищо случайно.
Замислете се защо стана така!
Коментиран от #38
22:04 01.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 НИЩО
22:04 01.11.2026
30 4567
22:05 01.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #23 от "Макс":Скачането ни доведе до тука Вече СКАЧАХМЕ и гладуваме Сега е добре да се смирим малко Да погледнем реално на ситуацията и да тръгнем на Изток
Коментиран от #65
22:05 01.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 123
22:07 01.11.2026
37 Зомбайо
Коментиран от #62, #90, #100
22:07 01.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Факт
22:08 01.11.2026
40 Барба Дани
22:09 01.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Сипал
Коментиран от #44
22:09 01.11.2026
43 Василев
22:10 01.11.2026
44 Сипи си водка
До коментар #42 от "Сипал":Че скоро друго няма да има
22:10 01.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Йотова,
И престани да ни занимаваш с личните си драми! Ще те ядат хиените и ти си същата спрямо опонентите ти!
Не си позволявай да ни държиш високомерен тон!
Ти си едно преходно и нищо друго!
22:10 01.11.2026
47 Аз съм доволен
До коментар #38 от "Цялата власт!":Любопитен съм да видя с кого ще оправдават некадърността си Фатмаците, щом цялата власт е в тях.
Коментиран от #66
22:12 01.11.2026
48 Ами
До коментар #15 от "Яшар":И както си замине Радев, какво?
Идват ония дето ти обещаваха реки от мед и масло след като приемем еврото.
Кой те измами? Те или Радев? Който казваше да не бързаме с приемането
защото не сме готови и че народът ще плати висока цена.
Коментиран от #67
22:12 01.11.2026
49 Времето е наше
Спете спокойно деца!
Коментиран от #52
22:12 01.11.2026
50 Няма
22:13 01.11.2026
51 КАКТО СЕ КАЗВА???!
22:13 01.11.2026
52 За второто е очевидно
До коментар #49 от "Времето е наше":но за първото доста се съмнявам.
22:13 01.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Йотова"Другарю Радев, без вас
До коментар #6 от "МНОГО КАТО МЕН":нямаше да се справим"
Радев-" Другарю Путин, без вас нямаше да се справим"
Коментиран от #63, #64, #78
22:14 01.11.2026
55 Бай, бай, клепари ;)
22:15 01.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Много добре си знае цената
22:16 01.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Лъжите ви
До коментар #54 от "Йотова"Другарю Радев, без вас":отвращават все повече хора от партията на лъжата и измамата ПП и ДБ!
22:17 01.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Яшар
До коментар #48 от "Ами":Трябваше да излязат с йотева и да ги спрат както с Ено прсе и гешеф , всички са виновни по равно когато съм гладен и децата ми студуват !
Коментиран от #102
22:19 01.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Лъжите ви
До коментар #68 от "!!!?":отвращават все повече нормалните хора от партията на лъжата и измамата ПП и ДБ!
22:21 01.11.2026
71 Хмм
22:23 01.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ту тууу вън от политиката вече
Ту тууу сбогом - еднопосочен билет.
22:24 01.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Промяна
Коментиран от #83
22:26 01.11.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ани
Коментиран от #81
22:27 01.11.2026
80 Гост
22:29 01.11.2026
81 Ба бааааа
До коментар #79 от "Ани":Мухахахахаха
22:29 01.11.2026
82 Артилерист
22:29 01.11.2026
83 Дръта чанта
До коментар #77 от "Промяна":Тъпирчеф и наско късия ли ти го казаха
Коментиран от #88
22:31 01.11.2026
84 Стенли
ВСЕКИМУ СВОЕТО
22:33 01.11.2026
85 Говоря
До коментар #3 от "Град Крива паланка":Десен минути веднага след завършване първия тур ПРОГНОЗИРАХ 20% разлика, без да съм
СОЦИОЛОГ.. Написах следнот:
Искаме само за президент, който Да нЕ праща децата ни на война и да не подписва предателски, антибългарски договори, като служебен прайм министър.
Червеният картон ще е за Гюров.
Андрей Гюров пък дали е бил в казармата? Едва ли. Какъв чин има? Ако няма, той е по-лош от днешните гле-зени, жен-ствени тийнанжери. Военолюбец е, без да се е возил, оглушен от шума на веригите на БТР и не е носил автомат АК47 с две паласки с патрони 7,62 мм калибър.
Нека да опита да пробяга 100 метра с подобна тежест и мигновено ще стане миролюбец. Само това. Няма да го пращам на фронта, на страната по негов избор.
Йотова ще спечели с 15-20 процента, макар, че е странно главокаомандващият да е главокомандваща. Йотова била допуснала редица гафове. Аз знам само два: помилванеането на наркобоса и определяне на Русия за агресор и то на 3 март 2026.
Коментиран от #95
22:34 01.11.2026
86 Капейчо
До коментар #13 от "Така е, но":Уверявам те, че няма да видиш нито Буци, нито Шиши на подсъдимата скамейка, но за сметка на това ще разбереш какво е да си наистина беден. За което Румбата ще обвини някой друг, но ти ще му повярваш ОТНОВО.
И така 36 години.
22:34 01.11.2026
87 Аз съм изключително доволен от резултата
Мазохиститв ще реват, аз ще се хиля. Чакам с нетърпение момента, когато ПБ ще свърши парите за ТЕЛКове. ККК! Кеф, Коце, кеф!
22:36 01.11.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 08976
Коментиран от #104
22:37 01.11.2026
90 Анонимен
До коментар #37 от "Зомбайо":ПО ПОЗОРНО ОТ ТОВА ДА СИ С ПУТИН НЯМА ПОЗОРНО Е ДА НЕ ЗАЩИТАВАШ БЪЛГАРИЯ А ДА СЕ КЛАНЯШ НА УБИЙЦИТЕ ПОЗОРНО Е ДА ЛЪЖЕШ ДА ГРАБИШ ДА ДИКТАТСТВАШ ТОВА Е ПОЗОРНО
Коментиран от #93
22:38 01.11.2026
91 Промяна Х
22:40 01.11.2026
92 Кййх
До коментар #20 от "Факт":Гледай тая мурена да не ти дойде у вас,че не ми се мисли.А сега спокойно заспивай.
22:40 01.11.2026
93 Като е позорно да лъжеш
До коментар #90 от "Анонимен":защо денонощно лееш лъжи?
Коментиран от #105
22:40 01.11.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Реципрочно
До коментар #85 от "Говоря":Илияна Йотова пък дали е била в казармата?
22:41 01.11.2026
96 Аз съм изключително доволен от резултата
Мазохистите ще реват, аз ще се хиля. Чакам с нетърпение момента, когато ПБ ще свърши парите за ТЕЛКове. ККК! Кеф, Коце, кеф!
22:42 01.11.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Сега разбирам, защо
Че тя и Желязков са едно и също! Смукачи!
Твърди се от местните, че дори имат някакъв общ бизнес!
22:43 01.11.2026
100 Ани
До коментар #37 от "Зомбайо":Има два вида мир: Има мир след поражение, има мир след победа! Песимизма произтича от това че Радев не е мъж, а Йотова иска някой да я победи.
22:47 01.11.2026
101 Секретарката си е секретарка
22:47 01.11.2026
102 Ами
До коментар #67 от "Яшар":Радев направи максималното което му позволяваше закона,
но голяма част от хората не направиха нищо.
Кой от лакомия, кой от простотия, кой по други причини ...
Няма значение. Никого не обвинявам и никого не съдя.
Но да се обвинява Радев за кризата е лицемерие.
22:48 01.11.2026
103 Йотова отново показва ЗАВИСИМАСТ !!
22:48 01.11.2026
104 Защото знае какво го чака
До коментар #89 от "08976":Това беше началото на края му.
22:49 01.11.2026
105 Анонимен
До коментар #93 от "Като е позорно да лъжеш":Хахаха написаното е истината бкп дъртите червени другари с невиждани лъжи заграбиха завладяха държавата ни Те си пълнят сметките с милиони а ти хахахаегати невежите живеещи тук
Коментиран от #113
22:49 01.11.2026
106 Йотова пак сгафи
22:49 01.11.2026
107 Много раним тоя резидинта
22:50 01.11.2026
108 Нагло женище,
22:50 01.11.2026
109 Йотова не е достойна за президент
22:50 01.11.2026
110 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
111 Цвете
22:52 01.11.2026
112 Йотова не я харесвам! Не е моя президент
22:53 01.11.2026
113 Въпроса бе
До коментар #105 от "Анонимен":като е позорно да лъжеш, защо лееш денонощно лъжи?
22:53 01.11.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Нагласиха й резултата от ЦИК
22:54 01.11.2026
116 Тотално превземене
Глупав или наивен е българския народ???
22:56 01.11.2026
117 !!!?
22:58 01.11.2026