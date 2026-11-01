Йотова: Г-н Радев, без вас нямаше да се справим

Илияна Йотова обяви победа на президентските избори при предварителни резултати, според които разликата с Андрей Гюров се увеличава. В първите минути след края на изборния ден тя благодари на избирателите и на хората, подкрепили кандидат-президентската ѝ двойка.

„Искам да благодаря на всички български избиратели, които днес излязоха и упражниха правото си на глас - едно от най-големите човешки права. Искам да подкрепя сърдечно, които подкрепиха нашата двойка. Г-н Вълчев е вече вицепрезидент“, заяви Йотова.

Йотова обеща анализ на изборите

Тя каза, че предстои сериозен анализ на резултатите и че ще бъдат дадени отговори на въпросите както на гласувалите, така и на тези, които не са упражнили правото си на глас.

„Искам да благодаря изключително много на „Прогресивна България“. Г-н Радев, без вас нямаше да се справим“, заяви Йотова.

Премиерът Румен Радев беше до нея по време на изявлението. На този етап съобщените данни са предварителни.

Източници: btvnovinite.bg