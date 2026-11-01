Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Йотова: Г-н Радев, без вас нямаше да се справим
  Тема: Избори

Йотова: Г-н Радев, без вас нямаше да се справим

1 Ноември, 2026 21:51, обновена 1 Ноември, 2026 21:58 1 464 117

  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • изборни резултати

При предварителните резултати Илияна Йотова печели президентските избори, а разликата с Андрей Гюров се увеличава

Йотова: Г-н Радев, без вас нямаше да се справим - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова обяви победа на президентските избори при предварителни резултати, според които разликата с Андрей Гюров се увеличава. В първите минути след края на изборния ден тя благодари на избирателите и на хората, подкрепили кандидат-президентската ѝ двойка.

„Искам да благодаря на всички български избиратели, които днес излязоха и упражниха правото си на глас - едно от най-големите човешки права. Искам да подкрепя сърдечно, които подкрепиха нашата двойка. Г-н Вълчев е вече вицепрезидент“, заяви Йотова.

Йотова обеща анализ на изборите

Тя каза, че предстои сериозен анализ на резултатите и че ще бъдат дадени отговори на въпросите както на гласувалите, така и на тези, които не са упражнили правото си на глас.

„Искам да благодаря изключително много на „Прогресивна България“. Г-н Радев, без вас нямаше да се справим“, заяви Йотова.

Премиерът Румен Радев беше до нея по време на изявлението. На този етап съобщените данни са предварителни.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България

    43 11 Отговор
    България пак стана социалистическа.

    Коментиран от #10, #12, #13, #14, #56, #97

    21:55 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Град Крива паланка

    37 29 Отговор
    Българи ! Как можахте да сторите това зло

    Коментиран от #85

    21:56 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 МНОГО КАТО МЕН

    22 9 Отговор
    Не ГЛАСУВАХА. ЗА
    А. ПРОТИВ!!!
    ТОВА. ЗА. АНАЛИЗА !!!

    Коментиран от #54

    21:57 01.11.2026

  • 7 осраински

    35 12 Отговор
    Песовете по ТВ тата вият на умряло.Това е без ценно

    21:57 01.11.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    30 18 Отговор
    Една хубава вечер за Българската демокрация Вятъра задуха от Изток Вдигайте платната

    Коментиран от #28

    21:57 01.11.2026

  • 9 Кина

    15 2 Отговор
    Само манифестация на Маркс може да сложи край на олигархията..

    21:58 01.11.2026

  • 10 Явно до това

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    Доведе "дясното"

    21:58 01.11.2026

  • 11 асан пенюаров

    17 11 Отговор
    плача

    21:58 01.11.2026

  • 12 осраински

    12 16 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    А дано се върне НРБ

    21:58 01.11.2026

  • 13 Така е, но

    30 11 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    да се надяваме. че след като Радев има цялата власт, ще видим Дебелите и Угоени, Борисов и Пеевски, на подсъдимата скамейка.

    Коментиран от #86

    21:58 01.11.2026

  • 14 НРБ

    22 8 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    Много сме потънали от епохата на социализма. През последните 36 години по скоро се доближихме до феодализма.

    21:59 01.11.2026

  • 15 Яшар

    21 22 Отговор
    Радев си заминава напролет ,няма кой да го търпи с тези цени и безобразия в държавата ...Йотова ще спечели над 2 000 000 евро за 5 г ..чисто ,нето . храната и спането и колата държавни ...всичко си има цена

    Коментиран от #48

    22:00 01.11.2026

  • 16 Превод в ефир:

    23 5 Отговор
    "Господин Радев, бащице, ще коленича пред вас и ще удрям глава в пода. Вие сте моят Гундяев!".

    22:00 01.11.2026

  • 17 Гласувал

    27 11 Отговор
    Тагарев, Боко, Плевню, Шиши.... ей тея именца ме изкараха от къщи...

    22:00 01.11.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪО

    18 17 Отговор
    СМЪРТ НА ФАШИЗМА СВОБОДА НА НАРОДА
    ....
    БЪЛГАРИТЕ СЕ ОКАЗАХМЕ ПО - ИНТЕЛИГЕНТНИ
    ОТ РУМЪНЦИ, СЪРБИ , ПОЛЯЦИ И УКРАИНЦИ
    .....
    И ИМ ГО СЛОЖИХМЕ ЛЕКО И МЕКО НА МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ :)

    22:01 01.11.2026

  • 19 АБЕ

    19 14 Отговор
    СПЕЧЕЛИ КОЙТО ТРЯБВАШЕ!
    ЧЕСТИТО!

    Коментиран от #34, #41

    22:01 01.11.2026

  • 20 Факт

    7 19 Отговор
    Мурена ц300 е дрона с който терориста русия нападна българската акваторията в Черно море, натото е в дълбок сън

    Коментиран от #92

    22:01 01.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Макс

    18 15 Отговор
    Радвайте се днес . След два месеца ще скачате по площадите срещу Радев и партията му .

    Коментиран от #26, #32

    22:02 01.11.2026

  • 24 Ако я карат така,

    15 8 Отговор
    ще увеличат броя на емигрантите, но не към Раша.

    22:02 01.11.2026

  • 25 54321

    14 12 Отговор
    Без отдушник - президент от опозицията, Радев е обречен, колкото и да е абсурдно, той трябваше да направи всичко Йотова да загуби, както го направи Борисов с Цецка и така спечели няколко години

    22:02 01.11.2026

  • 26 Толкова ли скоро

    13 8 Отговор

    До коментар #23 от "Макс":

    партията на мафията ПП и ДБ и НПО-тата, ще изкарат блеещите!

    22:03 01.11.2026

  • 27 Радев взе цялата власт,

    15 4 Отговор
    Борисов унищожи ГЕРБ.

    ДВАТА ПРОЦЕСА СА ТЯСНО СВЪРЗАНИ!
    Няма нищо случайно.

    Замислете се защо стана така!

    Коментиран от #38

    22:04 01.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 НИЩО

    5 8 Отговор
    Кокорчо - аз съм от 30 г. в политиката , а ти си едно голямо

    22:04 01.11.2026

  • 30 4567

    9 4 Отговор
    Активните борци станаха повече отколкото преди 89- та. Ми наплодиха се!

    22:05 01.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 15 Отговор

    До коментар #23 от "Макс":

    Скачането ни доведе до тука Вече СКАЧАХМЕ и гладуваме Сега е добре да се смирим малко Да погледнем реално на ситуацията и да тръгнем на Изток

    Коментиран от #65

    22:05 01.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 123

    13 9 Отговор
    Народа, няма вече ДОВЕРИЕ на ПБ, защото назначава стари комунистически лица, гълъб, Мушков на митница и др. Подобни. Няма заплати високи. Цените нагоре, горива скъпи. Какво доверие искате. Само думи и нищо друго. Ще има протести.

    22:07 01.11.2026

  • 37 Зомбайо

    13 11 Отговор
    Радев, Йотова, помнете, българия гласува за мир! Бъдете управници на място, и си свършете работата докрай! Първо - разтурете позорния антибългарски договор с украйна и вкарайте хората, които незаконно го подписаха в съда! България затова гласува за вас, не се извисявайте над народа и против волята му!!!!

    Коментиран от #62, #90, #100

    22:07 01.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Факт

    10 4 Отговор
    Русофилството в третата задунайска геберния винаги е побеждавало ресофобството.

    22:08 01.11.2026

  • 40 Барба Дани

    23 5 Отговор
    Йотова забрави да благодари на Костадинов. Без него нямаше да се налага да благодари на Радев!

    22:09 01.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сипал

    8 11 Отговор
    Съм си едно уиски и гледам как се гърчат от яд петро хан ските мис ирки по шарла танските мед ии .

    Коментиран от #44

    22:09 01.11.2026

  • 43 Василев

    12 4 Отговор
    Ами отговорихме за пореден път чий е Крим, кой е агресора и т.н. Въпреки всички медии, мафия и крадени пари, брюксел, българинът показа инстинкт за самосъхранение.

    22:10 01.11.2026

  • 44 Сипи си водка

    10 2 Отговор

    До коментар #42 от "Сипал":

    Че скоро друго няма да има

    22:10 01.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Йотова,

    12 8 Отговор
    Не ми се прави на герой на соц труд! 30 години- образцов партиен деятел, за което тези години пролежа под шарената сянка. За тези 30 години, реално ти не си заема някаква отговорна длъжност, от което решение зависи оцеляването на един народ! Да раздаваш бълг гражданство; да се влачиш по разни мероприятия на софри и да говориш заучени фрази и. н.
    И престани да ни занимаваш с личните си драми! Ще те ядат хиените и ти си същата спрямо опонентите ти!
    Не си позволявай да ни държиш високомерен тон!
    Ти си едно преходно и нищо друго!

    22:10 01.11.2026

  • 47 Аз съм доволен

    12 3 Отговор

    До коментар #38 от "Цялата власт!":

    Любопитен съм да видя с кого ще оправдават некадърността си Фатмаците, щом цялата власт е в тях.

    Коментиран от #66

    22:12 01.11.2026

  • 48 Ами

    13 10 Отговор

    До коментар #15 от "Яшар":

    И както си замине Радев, какво?
    Идват ония дето ти обещаваха реки от мед и масло след като приемем еврото.
    Кой те измами? Те или Радев? Който казваше да не бързаме с приемането
    защото не сме готови и че народът ще плати висока цена.

    Коментиран от #67

    22:12 01.11.2026

  • 49 Времето е наше

    10 12 Отговор
    Дебилизмът и евроатлантизмът си отиват!
    Спете спокойно деца!

    Коментиран от #52

    22:12 01.11.2026

  • 50 Няма

    3 1 Отговор
    добро ненаказано. Времето ще покаже.

    22:13 01.11.2026

  • 51 КАКТО СЕ КАЗВА???!

    10 2 Отговор
    Както се казва честито на печелившите!!! Очакваме резултати, защото печеленето на избори е нещо като рожден ден, след който идва изтрезняване и сиво ежедневие!

    22:13 01.11.2026

  • 52 За второто е очевидно

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Времето е наше":

    но за първото доста се съмнявам.

    22:13 01.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Йотова"Другарю Радев, без вас

    9 8 Отговор

    До коментар #6 от "МНОГО КАТО МЕН":

    нямаше да се справим"
    Радев-" Другарю Путин, без вас нямаше да се справим"

    Коментиран от #63, #64, #78

    22:14 01.11.2026

  • 55 Бай, бай, клепари ;)

    7 5 Отговор
    Каква ирония! 36 години кражби, предателства, терор над простосмъртните българи и накрая завръщане в изходна позиция! Колко просто и логично! На печелившите честито :) Поздрави от Пловдив :) Гюров май по-добре да смени обкръжението.

    22:15 01.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Много добре си знае цената

    4 4 Отговор
    Което не означава надменност, както случайници й се опитват да й сменят, и много далеч като реакция и опит от сричащия Гюров

    22:16 01.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Лъжите ви

    8 5 Отговор

    До коментар #54 от "Йотова"Другарю Радев, без вас":

    отвращават все повече хора от партията на лъжата и измамата ПП и ДБ!

    22:17 01.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Яшар

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ами":

    Трябваше да излязат с йотева и да ги спрат както с Ено прсе и гешеф , всички са виновни по равно когато съм гладен и децата ми студуват !

    Коментиран от #102

    22:19 01.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Лъжите ви

    6 3 Отговор

    До коментар #68 от "!!!?":

    отвращават все повече нормалните хора от партията на лъжата и измамата ПП и ДБ!

    22:21 01.11.2026

  • 71 Хмм

    3 3 Отговор
    само да не забрави като "шарлатаните", защото наистина гласовете бяха за Радев, а някои просто не отидоха да гласуват, защото тя не е Радев, не можаха да преодолеят своята неприязън към нея, да оставим настрана, че тя се кандидатира сама, натрапница

    22:23 01.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ту тууу вън от политиката вече

    5 3 Отговор
    Двете момченца с наднормено тегло вече са във файтона, който напуска българската политика. Вече са бай НИКОЙ. Ако им се потърси и наказателна отговорност за стореното през всичките тези години ще е завършекът на справедливостта.
    Ту тууу сбогом - еднопосочен билет.

    22:24 01.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Промяна

    6 4 Отговор
    Нямам думи комунистическите радиви йотови завладяха президенството с невиждани лъжи огромни лъжи мадуровките в действие милиони от хазната и Драгойчева пожизнена

    Коментиран от #83

    22:26 01.11.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ани

    1 10 Отговор
    Йотова нямаше да спечели изборите без активната намеса на Асен Василев. Въпросния предизвиква всенародно възмущение и е причина много хора да се въздържат да подкрепят Гюров. Аз си затворих очите и гласувах за Гюров въпреки отвръщението, защото не искам да нося срама от политиката на Румен Радев.

    Коментиран от #81

    22:27 01.11.2026

  • 80 Гост

    6 1 Отговор
    Няма опозиция, няма коректив и служебните са техни. Кръгът е затворен почва драньето

    22:29 01.11.2026

  • 81 Ба бааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Ани":

    Мухахахахаха

    22:29 01.11.2026

  • 82 Артилерист

    4 4 Отговор
    Прогресивните сили трябва да се обединяват, защото в противен случай сглобкаджиите ще побеждават. Е, някои от сглобяващитите се твърдят, че го правят с отвращение, например да се сглобят с Борисов и Пеевски, ама, нали, зарад България и българските граждани, разбира се, отиват на сглобяване. Ех, гидии...

    22:29 01.11.2026

  • 83 Дръта чанта

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "Промяна":

    Тъпирчеф и наско късия ли ти го казаха

    Коментиран от #88

    22:31 01.11.2026

  • 84 Стенли

    3 4 Отговор
    Същите тези хорица с нисък социален обществен и финансов статус избрали Йотова с луксозните имоти за милиони евро ,с инициативен комитет червена ДС олигархия, края на зимата ще вият като карпатски вълци от глад и невъзможност да си платят дори битовите разходи и ще са по площадите. Същите които избраха и радев ощетил държавата с 3.5 млрд.евро ( 6 млрд.лв.) с договора "Боташ" ,същия който увери че като вземе властта ще спре инфлацията и намали цените с 15%, а след 6 месеца на власт увеличи винетки с 30% ,горива най скъпи в историята на страната, вдигна Ел.енергия ,данъци ,такси, хранителни продукти. Същия му енергиен министър в служебното му правителство Росен Христов ( катамарана) който подписа загробващия страната и народа договор "Боташ" ,радев назначи в борда на директорите в ДКК със заплата 11.600 евро и който обикаляше страната и Европа с кабриолет с манекенки купен с комисионната и махаха високомерно на минувачите. Днес срещам познати отиват да гласуват за йотова. Питам ги за мотива ,и отговарят онзи другия ще ни вкара във войната. Обяснявам им че агресията на русия започна при правителството на Кирил Петков и при него и следващите правителства нито един дрон не падна в нашето черноморие а при радев и йотова падат като круши и замърсиха необратимо нашето черноморие и е видно кой ни вкарва във войната.
    ВСЕКИМУ СВОЕТО

    22:33 01.11.2026

  • 85 Говоря

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Град Крива паланка":

    Десен минути веднага след завършване първия тур ПРОГНОЗИРАХ 20% разлика, без да съм
    СОЦИОЛОГ.. Написах следнот:
    Искаме само за президент, който Да нЕ праща децата ни на война и да не подписва предателски, антибългарски договори, като служебен прайм министър.

    Червеният картон ще е за Гюров.
    Андрей Гюров пък дали е бил в казармата? Едва ли. Какъв чин има? Ако няма, той е по-лош от днешните гле-зени, жен-ствени тийнанжери. Военолюбец е, без да се е возил, оглушен от шума на веригите на БТР и не е носил автомат АК47 с две паласки с патрони  7,62 мм калибър.
    Нека да опита да пробяга 100 метра с подобна тежест и мигновено ще стане миролюбец. Само това. Няма да го пращам на фронта, на страната по негов избор.

    Йотова ще спечели с 15-20 процента, макар, че е странно главокаомандващият да е главокомандваща. Йотова била допуснала редица гафове. Аз знам само два: помилванеането на наркобоса и определяне на Русия за агресор и то на 3 март 2026.

    Коментиран от #95

    22:34 01.11.2026

  • 86 Капейчо

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "Така е, но":

    Уверявам те, че няма да видиш нито Буци, нито Шиши на подсъдимата скамейка, но за сметка на това ще разбереш какво е да си наистина беден. За което Румбата ще обвини някой друг, но ти ще му повярваш ОТНОВО.
    И така 36 години.

    22:34 01.11.2026

  • 87 Аз съм изключително доволен от резултата

    7 4 Отговор
    Тези двамата ще фалират държавата, ЕС ще си поиска да му върнем огромните заеми, които Мунчо взе от тях, Румънеца ще пропуска руските дронове насам, защото не подписахме пакта. Нацистите на Коцето ще обеднеят главоломно и ще сменят р.збата, пардон, ще станат евроатлантици в борба за хляба.
    Мазохиститв ще реват, аз ще се хиля. Чакам с нетърпение момента, когато ПБ ще свърши парите за ТЕЛКове. ККК! Кеф, Коце, кеф!

    22:36 01.11.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 08976

    8 3 Отговор
    Аз по - нещастен радев не съм го виждала ...егати печалната физиономия все едно той е изгубил...каза две клишета за победата на йотка от немай къде и избяга все едно дявола го гонеше 🤣🤣🤣

    Коментиран от #104

    22:37 01.11.2026

  • 90 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Зомбайо":

    ПО ПОЗОРНО ОТ ТОВА ДА СИ С ПУТИН НЯМА ПОЗОРНО Е ДА НЕ ЗАЩИТАВАШ БЪЛГАРИЯ А ДА СЕ КЛАНЯШ НА УБИЙЦИТЕ ПОЗОРНО Е ДА ЛЪЖЕШ ДА ГРАБИШ ДА ДИКТАТСТВАШ ТОВА Е ПОЗОРНО

    Коментиран от #93

    22:38 01.11.2026

  • 91 Промяна Х

    5 1 Отговор
    Дъртите червени комунисти вече съвсем заграбиха държавата ни ето ви истинска завладяна държава

    22:40 01.11.2026

  • 92 Кййх

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Гледай тая мурена да не ти дойде у вас,че не ми се мисли.А сега спокойно заспивай.

    22:40 01.11.2026

  • 93 Като е позорно да лъжеш

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Анонимен":

    защо денонощно лееш лъжи?

    Коментиран от #105

    22:40 01.11.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Реципрочно

    4 1 Отговор

    До коментар #85 от "Говоря":

    Илияна Йотова пък дали е била в казармата?

    22:41 01.11.2026

  • 96 Аз съм изключително доволен от резултата

    5 2 Отговор
    Радев и Йотова ще фалират държавата, ЕС ще си поиска да му върнем огромните заеми, които Мунчо взе от тях, Румънеца ще пропуска руските дронове насам, защото не подписахме пакта. Нацистите на Коцето ще обеднеят главоломно и ще сменят р.збата, пардон, ще станат евроатлантици в борба за хляба.
    Мазохистите ще реват, аз ще се хиля. Чакам с нетърпение момента, когато ПБ ще свърши парите за ТЕЛКове. ККК! Кеф, Коце, кеф!

    22:42 01.11.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Сега разбирам, защо

    3 1 Отговор
    В общ Костинброд цари пълно беззаконие!
    Че тя и Желязков са едно и също! Смукачи!
    Твърди се от местните, че дори имат някакъв общ бизнес!

    22:43 01.11.2026

  • 100 Ани

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Зомбайо":

    Има два вида мир: Има мир след поражение, има мир след победа! Песимизма произтича от това че Радев не е мъж, а Йотова иска някой да я победи.

    22:47 01.11.2026

  • 101 Секретарката си е секретарка

    4 0 Отговор
    Мурафетите ги знае и признателност как се засвидетелства знае.

    22:47 01.11.2026

  • 102 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "Яшар":

    Радев направи максималното което му позволяваше закона,
    но голяма част от хората не направиха нищо.
    Кой от лакомия, кой от простотия, кой по други причини ...
    Няма значение. Никого не обвинявам и никого не съдя.
    Но да се обвинява Радев за кризата е лицемерие.

    22:48 01.11.2026

  • 103 Йотова отново показва ЗАВИСИМАСТ !!

    5 0 Отговор
    Президентът трябва да бъде ОБЕДИНИТЕЛ на нацията, а НЕ БЛАГОДАРЕН ДЛЪЖНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ (Прогресивна България)!! България има нужда от държавници, НЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАВИСИМОСТИ!!

    22:48 01.11.2026

  • 104 Защото знае какво го чака

    5 0 Отговор

    До коментар #89 от "08976":

    Това беше началото на края му.

    22:49 01.11.2026

  • 105 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Като е позорно да лъжеш":

    Хахаха написаното е истината бкп дъртите червени другари с невиждани лъжи заграбиха завладяха държавата ни Те си пълнят сметките с милиони а ти хахахаегати невежите живеещи тук

    Коментиран от #113

    22:49 01.11.2026

  • 106 Йотова пак сгафи

    5 0 Отговор
    Победата на избори не е празен чек за власт, нито повод за демонстрация на политическа благодарност към определени лидери. Президентът дължи отчетност на целия български народ, включително на онези, които не са гласували за него. А когато още в първата си реч показваш кой е човекът, без когото „нямаше да се справиш“, неизбежно възниква въпросът: чия всъщност ще бъде тази президентска институция – на народа или на политическите зависимости?

    22:49 01.11.2026

  • 107 Много раним тоя резидинта

    8 0 Отговор
    Комунистите се върнаха на власт и скоро ще видите какво значи инфлация,глад и беззаконие....

    22:50 01.11.2026

  • 108 Нагло женище,

    5 0 Отговор
    безсрамно, жалко за болния съпруг@

    22:50 01.11.2026

  • 109 Йотова не е достойна за президент

    6 0 Отговор
    Президентът не трябва да бъде нечия политическа благодарност, а гарант за държавността и независимостта. Фразата „Г-н Радев, без вас нямаше да се справим“ казва повече, отколкото вероятно е било предвидено. Народът избира президент, а не политически придатък на партийни договорки. Въпросът вече не е само кой спечели изборите, а кой ще определя решенията след тях.

    22:50 01.11.2026

  • 110 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 111 Цвете

    4 0 Отговор
    СЪЩАТА РАБОТА КАТО В РУСИЯ. МЕДВЕДЕВ ПУТИН И ОБРАТНОТО.

    22:52 01.11.2026

  • 112 Йотова не я харесвам! Не е моя президент

    4 0 Отговор
    Неприятна лъжлива кариеристка е Йотова.

    22:53 01.11.2026

  • 113 Въпроса бе

    0 1 Отговор

    До коментар #105 от "Анонимен":

    като е позорно да лъжеш, защо лееш денонощно лъжи?

    22:53 01.11.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Нагласиха й резултата от ЦИК

    2 0 Отговор
    Е как да се справи Йотова без Прогресивна България, нали мнозинството в ЦИК са от ПБ.

    22:54 01.11.2026

  • 116 Тотално превземене

    1 0 Отговор
    България вече е тотално завладяна от комунистите и бившата ДС!!
    Глупав или наивен е българския народ???

    22:56 01.11.2026

  • 117 !!!?

    1 0 Отговор
    Пиги: Мистър Кеш, без вашия Кеш нямаше да успеем...!!!?

    22:58 01.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове