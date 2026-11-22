Групата „Синя София“ ще внесе през следващата седмица в Столичния общински съвет доклад за предприемане на действия по изграждането на нов мултифункционален национален стадион в София. Документът първо трябва да бъде разгледан от комисиите на СОС.

За подготвеното предложение съобщи Вили Лилков. По думите му докладът е отворен за подпис и подкрепа от всички общински съветници. „Докладът ни е „отворен“ за подпис и подкрепа за всички общински съветници“, заяви Лилков.

Предлагат работна група и меморандум

Предложението предвижда създаването на междуведомствена работна група с представители на Столична община, Столичния общински съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българския футболен съюз и Министерството на младежта и спорта.

След решение на СОС групата трябва да покани институциите да подготвят „Меморандум за сътрудничество и общи действия“. В него се очаква да бъдат разпределени правата и задълженията на държавата и общината, както и техният имуществен и финансов принос към евентуалния проект.

Какви са мотивите

Според Вили Лилков София е единствената европейска столица без модерен национален стадион от най-висок ранг. Той твърди, че това лишава града от десетки милиони евро годишни приходи от спортен, културен и събитиен туризъм и ограничава възможностите на България да приема значими международни форуми.

Лилков определя националния стадион „Васил Левски“ като морално, функционално и физически остарял. Според него провеждането на големи събития там създава транспортни затруднения и блокиране на градския център, а съоръжението не разполага с достатъчно паркоместа и буферни зони за сигурност.

На този етап става дума за предложение, което предстои да бъде внесено и разгледано в общинските комисии. Реализацията на нов стадион ще зависи от решението на СОС и от последващото участие на държавните институции.

Източници: corner.dir.bg, sportal.bg