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Необичайните кандидати в президентските избори през 2026 г.
  Тема: Избори

Необичайните кандидати в президентските избори през 2026 г.

2 Ноември, 2026 07:19 1 070 8

  • президентски избори-
  • ваня великова-
  • панайот кючуков-
  • кандидати за президент-
  • изборна кампания

Попфолк певица, риалити участник и самопровъзгласили се политически нови лица влязоха в битката за „Дондуков“ 2

Необичайните кандидати в президентските избори през 2026 г. - 1
Снимка: Instagram
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Попфолк певица, познато лице от риалити формати и кандидати с идеи за цялостна промяна на политическия модел бяха сред 27-те кандидат-президентски двойки на изборите през 2026 г. Част от тях привлякоха внимание не толкова с резултатите си, колкото с необичайните си биографии и заявки.

Сред претендентите беше попфолк певицата Ваня Великова. Тя обяснява решението си да влезе в президентската надпревара с навършването на 40 години.

„Реших да вляза в президентската надпревара, тъй като тази година ударих 40-така и реших, че имам право да се кандидатирам“, казва Ваня Великова.

По думите ѝ първоначалната идея била кампанията да съчетава „лукс и попфолк“, но в крайна сметка се превърнала в комбинация от „Биг Брадър“ и попфолк. Великова заявява, че сред приоритетите ѝ са борбата с бедността, подкрепата за самотните майки и противодействието на домашното насилие.

„Аз съм човек от народа, няма да живея в президентски дом някакъв“, казва тя. Великова посочва и Луна като предишен пример за кандидат от фолк средите, като я определя като „по-старата версия“ на самата себе си.

Кандидат за вицепрезидент в двойката на Великова е Панайот Кючуков, познат от риалити формати. Той има две висши образования и до скоро е работил в социалната сфера.

„Вече съм официално безработен на борсата“, казва Кючуков.

На въпрос как съчетава безработицата със заявката за вицепрезидентския пост, той отговаря, че не е очаквал подобно развитие за „момче от Гълъбово“ и че в политиката ще бъде „едно агне сред вълци“.

Сред останалите необичайни претенденти са Величка Георгиева и Росен Иванов. Георгиева настоява за промени в Конституцията и законите, за по-силно зачитане на президентското вето и за провеждане на референдуми. Тя заявява и че би върнала казармата.

Росен Иванов определя себе си като обикновен човек и казва, че целта му е да представи проблемите в България от по-висока трибуна. Според него президентът разполага със силно влияние и експерти, чрез които може да поставя важни теми.

Борис Анзов също е сред кандидатите. Той заявява, че няма да допуска българи да воюват в чужбина, освен ако не го правят по собствено желание за частни компании. Анзов свързва кампанията си с номер 13 и призовава за „отсяване на плевела от семето“.

Независимо от изборния резултат участниците заявяват, че нямат намерение да се отказват от политиката.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ингилизова!!!

    7 0 Отговор
    Спри да ни тормозиш от сутринта с такива антиеректилни снимки!!!
    Сега и да ме погледне някоя красавица с добро око, аз нема а мое свършим работата!

    Коментиран от #3

    07:44 02.11.2026

  • 2 Ццц

    8 0 Отговор
    Аз пък щях да се боря за смяна на химна. Моя щеше да е нещо такова: Ей шут-ут-ут, имаш ли батут-ут-ут, да скачаш като луд-уд-уд и то без парашут-ут-ут! Така щях да стигна до сърцата на много българи и със специален комплимент към евроатлантиците, подкрепящи Украйна! 🤣

    Коментиран от #4

    07:46 02.11.2026

  • 3 Парад

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ингилизова!!!":

    на българските откачалки..
    Все пак, не можаха да принизят изборите. Народът размаза сглобкажии и циркаджии.. на пода..

    Коментиран от #6

    07:46 02.11.2026

  • 4 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ццц":

    Щеше да ти върже, да знаеш!

    07:48 02.11.2026

  • 5 Да знаете

    5 0 Отговор
    За провеждането на изборите държавата предоставя по 20 000 €
    под формата на медийни пакети за реклама на всяка кандидат-президентска двойка,
    която не е подкрепена от някоя партия - това означава,
    че всяка кифла може да си направи реклама по телевизиите с нашите пари...

    07:59 02.11.2026

  • 6 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Парад":

    Народът явно е решил, че ще избере по-малкото зло. Самата копейка си го каза, че не гласува "за", а "срещу".

    08:05 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това недвусмислено показва

    0 0 Отговор
    На какво ниско ниво е президентската институция!
    Кандидати от магазина за екзотични животни, подкрепени от асоциация на хамалите!

    08:24 02.11.2026

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