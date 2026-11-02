Необичайните кандидати в президентските избори през 2026 г.

Попфолк певица, познато лице от риалити формати и кандидати с идеи за цялостна промяна на политическия модел бяха сред 27-те кандидат-президентски двойки на изборите през 2026 г. Част от тях привлякоха внимание не толкова с резултатите си, колкото с необичайните си биографии и заявки.
Сред претендентите беше попфолк певицата Ваня Великова. Тя обяснява решението си да влезе в президентската надпревара с навършването на 40 години.„Реших да вляза в президентската надпревара, тъй като тази година ударих 40-така и реших, че имам право да се кандидатирам“, казва Ваня Великова.
По думите ѝ първоначалната идея била кампанията да съчетава „лукс и попфолк“, но в крайна сметка се превърнала в комбинация от „Биг Брадър“ и попфолк. Великова заявява, че сред приоритетите ѝ са борбата с бедността, подкрепата за самотните майки и противодействието на домашното насилие.
„Аз съм човек от народа, няма да живея в президентски дом някакъв“, казва тя. Великова посочва и Луна като предишен пример за кандидат от фолк средите, като я определя като „по-старата версия“ на самата себе си.
Кандидат за вицепрезидент в двойката на Великова е Панайот Кючуков, познат от риалити формати. Той има две висши образования и до скоро е работил в социалната сфера.„Вече съм официално безработен на борсата“, казва Кючуков.
На въпрос как съчетава безработицата със заявката за вицепрезидентския пост, той отговаря, че не е очаквал подобно развитие за „момче от Гълъбово“ и че в политиката ще бъде „едно агне сред вълци“.
Сред останалите необичайни претенденти са Величка Георгиева и Росен Иванов. Георгиева настоява за промени в Конституцията и законите, за по-силно зачитане на президентското вето и за провеждане на референдуми. Тя заявява и че би върнала казармата.
Росен Иванов определя себе си като обикновен човек и казва, че целта му е да представи проблемите в България от по-висока трибуна. Според него президентът разполага със силно влияние и експерти, чрез които може да поставя важни теми.
Борис Анзов също е сред кандидатите. Той заявява, че няма да допуска българи да воюват в чужбина, освен ако не го правят по собствено желание за частни компании. Анзов свързва кампанията си с номер 13 и призовава за „отсяване на плевела от семето“.
Независимо от изборния резултат участниците заявяват, че нямат намерение да се отказват от политиката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ингилизова!!!
Сега и да ме погледне някоя красавица с добро око, аз нема а мое свършим работата!
Коментиран от #3
07:44 02.11.2026
2 Ццц
Коментиран от #4
07:46 02.11.2026
3 Парад
До коментар #1 от "Ингилизова!!!":на българските откачалки..
Все пак, не можаха да принизят изборите. Народът размаза сглобкажии и циркаджии.. на пода..
Коментиран от #6
07:46 02.11.2026
4 Хахаха
До коментар #2 от "Ццц":Щеше да ти върже, да знаеш!
07:48 02.11.2026
5 Да знаете
под формата на медийни пакети за реклама на всяка кандидат-президентска двойка,
която не е подкрепена от някоя партия - това означава,
че всяка кифла може да си направи реклама по телевизиите с нашите пари...
07:59 02.11.2026
6 Ко речи?
До коментар #3 от "Парад":Народът явно е решил, че ще избере по-малкото зло. Самата копейка си го каза, че не гласува "за", а "срещу".
08:05 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Това недвусмислено показва
Кандидати от магазина за екзотични животни, подкрепени от асоциация на хамалите!
08:24 02.11.2026