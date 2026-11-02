Необичайните кандидати в президентските избори през 2026 г.

Попфолк певица, познато лице от риалити формати и кандидати с идеи за цялостна промяна на политическия модел бяха сред 27-те кандидат-президентски двойки на изборите през 2026 г. Част от тях привлякоха внимание не толкова с резултатите си, колкото с необичайните си биографии и заявки.

Сред претендентите беше попфолк певицата Ваня Великова. Тя обяснява решението си да влезе в президентската надпревара с навършването на 40 години.

„Реших да вляза в президентската надпревара, тъй като тази година ударих 40-така и реших, че имам право да се кандидатирам“, казва Ваня Великова.

По думите ѝ първоначалната идея била кампанията да съчетава „лукс и попфолк“, но в крайна сметка се превърнала в комбинация от „Биг Брадър“ и попфолк. Великова заявява, че сред приоритетите ѝ са борбата с бедността, подкрепата за самотните майки и противодействието на домашното насилие.

„Аз съм човек от народа, няма да живея в президентски дом някакъв“, казва тя. Великова посочва и Луна като предишен пример за кандидат от фолк средите, като я определя като „по-старата версия“ на самата себе си.

Кандидат за вицепрезидент в двойката на Великова е Панайот Кючуков, познат от риалити формати. Той има две висши образования и до скоро е работил в социалната сфера.

„Вече съм официално безработен на борсата“, казва Кючуков.

На въпрос как съчетава безработицата със заявката за вицепрезидентския пост, той отговаря, че не е очаквал подобно развитие за „момче от Гълъбово“ и че в политиката ще бъде „едно агне сред вълци“.

Сред останалите необичайни претенденти са Величка Георгиева и Росен Иванов. Георгиева настоява за промени в Конституцията и законите, за по-силно зачитане на президентското вето и за провеждане на референдуми. Тя заявява и че би върнала казармата.

Росен Иванов определя себе си като обикновен човек и казва, че целта му е да представи проблемите в България от по-висока трибуна. Според него президентът разполага със силно влияние и експерти, чрез които може да поставя важни теми.

Борис Анзов също е сред кандидатите. Той заявява, че няма да допуска българи да воюват в чужбина, освен ако не го правят по собствено желание за частни компании. Анзов свързва кампанията си с номер 13 и призовава за „отсяване на плевела от семето“.

Независимо от изборния резултат участниците заявяват, че нямат намерение да се отказват от политиката.