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Мащабен ремонт затваря коловози 1–11 на Централна гара София
  Тема: Градски транспорт

Мащабен ремонт затваря коловози 1–11 на Централна гара София

2 Ноември, 2026 06:14 481 2

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Промените в движението на влаковете са в сила до 18 март 2027 г. Част от направленията ще бъдат прехвърлени към други гари в столицата

Мащабен ремонт затваря коловози 1–11 на Централна гара София - 1
Снимка: Факти.БГ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Започва мащабната реконструкция на железопътния възел около Централна гара София, заради която се променя движението на влаковете. До 18 март 2027 г. ще бъде преустановено обслужването по коловози от 1-ви до 11-и включително, съобщи Българското национално радио.

Изключение има за няколко глухи коловоза. Коловози 2, 4 и 6 ще обслужват влаковете по направлението София–Петрич. От коловоз 6 ще се движат и композициите за Банкя и Драгоман. Влаковете за Пловдив ще използват коловоз 12, а тези за Мездра – коловоз 13.

Част от влаковете ще тръгват от други гари

Част от влаковете за Бургас, Варна и Капъкуле ще продължат да пристигат и заминават от Централна гара София без прекачване. За останалите направления е осигурен трансфер до други гари в столицата.

Пътниците трябва предварително да проверяват от коя гара ще потегли влакът им или къде ще пристигне. Промените са свързани с поетапното изпълнение на ремонта и ще останат в сила до 18 март 2027 г.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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  • 1 в кратце

    2 0 Отговор
    Изключение има за няколко глухи коловоза,за които са осигурени преводи с ръце и устни.

    06:30 02.11.2026

  • 2 Военната техника

    2 0 Отговор
    трябва да достига до София и Черно море. Тези са целите на коридори С. Ю., И. З., коридор 8, а не икономически, както Радев твърди, споменати са в Споразумението на Гюров. Тази е целта на новите магистрали и железопътна инфраструктура, и отпуснатите милиарди от ЕС. До 2030 ни готвят за война, милите ни управленци. Тази беше целта и на приемането на ойрото без Референдум. Следва въвеждане на цифрово ойро, без Референдум като в Швейцария за запаване на Кеш. Едно светло утро Радев гордо ще обяви, че сме приели цифровото ойро. Изборът ще е или мобилизация, или глад.
    Да са ни честити "миротворците" Радев и Йотова, които успиват населението, докато Територията усилено я превъоръжават. Турция и Гърция ще трупат милиарди, а ние на Източният фронт с Румъния. Полша отказа ойрото, сега Полша е залята от протести.

    06:34 02.11.2026

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