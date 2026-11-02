Мащабен ремонт затваря коловози 1–11 на Централна гара София

Започва мащабната реконструкция на железопътния възел около Централна гара София, заради която се променя движението на влаковете. До 18 март 2027 г. ще бъде преустановено обслужването по коловози от 1-ви до 11-и включително, съобщи Българското национално радио.

Изключение има за няколко глухи коловоза. Коловози 2, 4 и 6 ще обслужват влаковете по направлението София–Петрич. От коловоз 6 ще се движат и композициите за Банкя и Драгоман. Влаковете за Пловдив ще използват коловоз 12, а тези за Мездра – коловоз 13.

Част от влаковете ще тръгват от други гари

Част от влаковете за Бургас, Варна и Капъкуле ще продължат да пристигат и заминават от Централна гара София без прекачване. За останалите направления е осигурен трансфер до други гари в столицата.

Пътниците трябва предварително да проверяват от коя гара ще потегли влакът им или къде ще пристигне. Промените са свързани с поетапното изпълнение на ремонта и ще останат в сила до 18 март 2027 г.

Източници: bnrnews.bg