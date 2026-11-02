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„Репортери без граници“ включи Тръмп сред враговете на печата
  Тема: Известни личности

„Репортери без граници“ включи Тръмп сред враговете на печата

2 Ноември, 2026 08:25 660 9

  • доналд тръмп-
  • свобода на печата-
  • репортери без граници-
  • американски медии-
  • съединени щати

Организацията посочи нападенията на американския президент срещу медиите и предупреди за исторически спад на свободата на печата в САЩ

„Репортери без граници“ включи Тръмп сред враговете на печата - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Репортери без граници“ включи американския президент Доналд Тръмп в списъка си с „хищници на свободата на печата“ за 2026 г. Организацията публикува имената на 33 личности, организации и структури на 2 ноември – Международния ден за прекратяване на безнаказаността за престъпленията срещу журналисти.

Тръмп е поставен в политическата категория заради действията си срещу медиите през първите две години от втория си мандат. Според „Репортери без граници“ американският президент използва държавната власт, за да оказва натиск върху медии, чиито публикации не одобрява.

„Това, че американски президент застава в един списък редом до Си Дзинпин и Владимир Путин, е повратен момент“, заяви Кристиан Мир, ръководител на германското подразделение на организацията.

Тръмп не попадна в списъка през 2025 г., но още тогава „Репортери без граници“ предупреди, че политиката му го приближава до най-опасните противници на свободната журналистика. В тазгодишното издание организацията посочва, че решението е свързано с „тревожния“ му баланс от атаки срещу медиите за по-малко от две години.

Натиск върху медии и журналисти

Сред действията, посочени от „Репортери без граници“, са ограниченията върху достъпа на журналисти до Белия дом и официални събития, натискът върху обществените медии и съкращаването на финансиране за американски и международни информационни оператори.

Организацията припомня и използването на държавни регулатори срещу медии, които критикуват президента, както и съдебните искове и публичните нападки срещу новинарски организации. През септември 2026 г. администрацията на Тръмп забрани достъпа на журналисти от CNN, MS NOW и „Политико“ до Белия дом заради неблагоприятно, според президента, отразяване.

„Репортери без граници“ свързва с тази политика и натиска върху обществените медии, включително действията срещу „Гласът на Америка“ и други международни радио- и телевизионни оператори, финансирани от САЩ.

САЩ падат до 64-о място

Паралелно с обявяването на списъка организацията посочи, че Съединените щати заемат 64-о място от 180 държави в индекса за свободата на печата за 2026 г. Това е спад със седем позиции и най-слабият резултат за страната в историята на класацията.

В изявлението си за включването на Тръмп „Репортери без граници“ описва американския президент като човек, който превръща нападенията срещу пресата в системна политика. Клейтън Уаймърс, изпълнителен директор на северноамериканското подразделение на организацията, заяви: „Американският президент води тотална война срещу свободата на печата и журналистиката.“

Списъкът има публичен и предупредителен характер, а не съдебен или санкционен. Чрез него организацията посочва политически лидери, държавни структури, бизнесмени и организации, които според нея използват власт, насилие, закони, икономически натиск или пропаганда, за да ограничават независимата журналистика.

Източници: rsf.org, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 3 Отговор
    Хахаха.....
    ТиА знаят ли, колко бързо Тръмп ще ги включи сред гостите на Синг Синг...?!

    08:30 02.11.2026

  • 2 Браво

    3 2 Отговор
    Това издига Тръмп на висок пиедестал! Знаем що за хора стоят зад тия "репортери"- пропагандисти на мизантропски практики!

    08:37 02.11.2026

  • 3 късичкото именце

    6 1 Отговор
    То че Тръмпоча е нередовен, това е едно на ръка. Ама специално по отношение медиите си е прав, прав и още в еднъж прав. Обучавани, назначавани и плащани от Сорос и дълбоката държава, те с а основната пречка за нормален диалог, защото лишават хората от възможността да получават обективна и реална информация тенденциозно променят мисленето им.

    Коментиран от #6

    08:38 02.11.2026

  • 4 Тик-Ток

    5 1 Отговор
    "Човек който не чете вестници не е информиран а човек който чете вестници е дезинформиран.

    - Марк Твен

    08:43 02.11.2026

  • 5 Свободата... Санчо!!!

    1 0 Отговор
    Е, велико нещо!!!

    08:50 02.11.2026

  • 6 "Болестите" ходят по хората!

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "късичкото именце":

    А ти, не правиш изключение!

    08:54 02.11.2026

  • 7 Репортери без граници

    5 0 Отговор
    ......НИКОЙ НЕ ТРЯБВА ДА ЛЪЖЕ ПОВЕЧЕ ОТ НАС.............!

    08:55 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Историк

    2 1 Отговор
    Диктаторите винаги запушват устата на журналистите,защото те са четвъртата власт в демократичните държави. Управници,които искат да се чува само техния глас са диктатори, това е естествения ход .Демократите се вслушват в гласа на хората чрез журналистите. Ненормално е начело на САЩ да бъде диктатора тръмп, който я превърна в Тръмпландия,която не е водач на демократичния свят, а част от света на диктатурата.

    09:33 02.11.2026