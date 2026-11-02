МВР отчете над 500 сигнала за купуване на гласове

Над 500 сигнала за купуване на гласове и други нарушения на изборното законодателство е получило МВР. По случаите са задържани 11 души, а нови схеми за търговия с вот не са установени, съобщи главният секретар на ведомството комисар Любомир Николов.

По данни, събрани от полицията, един глас е струвал между 40 и 60 евро. От МВР отчитат, че изборният ден е преминал без масова търговия с вот, въпреки значителния брой сигнали.

Според оценката на министерството задържането на кметовете на Сунгурларе и Белица е оказало влияние върху изборния процес. В предоставената информация не се посочват имената на двамата кметове, нито конкретни данни за начина, по който задържанията са се отразили на резултатите.

Демерджиев: Кметове са се опитвали да покажат влияние

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че най-активните схеми са били свързани с действията на определени кметове.

„Най-изявените схеми този път бяха от страна на някои определени кметове, които упражниха изключителна активност в стремежа си да се докажат, че все още са силни и могат да влияят по някакъв начин на изборните резултати“, заяви Иван Демерджиев.

По думите му между двата тура е имало значителна динамика в Кърджали. На първия тур указанията били да не се гласува, а преди балотажа е направен опит избирателната активност да бъде променена.

„Първите указания в Кърджали бяха да не се гласува. Сега очевидно се опитаха да активират вот по определен начин и съвсем очевидно е, че не се получи“, посочи вътрешният министър.

Демерджиев заяви, че действията на МВР са показали, че избори могат да се провеждат без масова търговия с гласове и при спазване на изборните права.

„Доказахме, че можем да провеждаме избори като в цивилизованите европейски държави“, каза министърът.

Източници: nova.bg