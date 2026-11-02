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Световните медии отбелязаха победата на Йотова
  Тема: Избори

Световните медии отбелязаха победата на Йотова

2 Ноември, 2026 06:22 736 26

  • илиана йотова-
  • президентски избори-
  • войната в украйна-
  • черно море-
  • русия

Чуждите медии акцентират върху позициите на кандидатите за Русия и войната в Украйна, както и върху ниската избирателна активност

Световните медии отбелязаха победата на Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Победата на Илияна Йотова на президентските избори в България е водещ акцент в международното отразяване на вота. Ройтерс, Франс прес, Дойче веле, Евронюз, Анадолската агенция, Асошиейтед прес и Ал Джазира поставят резултата в контекста на отношенията с Русия, войната в Украйна, сигурността в Черно море и рекордно ниската избирателна активност.

Акцент върху Черно море и войната в Украйна

Ройтерс свързва изборите с последните нападения срещу търговски кораби в Черно море. Според агенцията инцидентите са предизвикали международно осъждане и опасения, че последиците от войната в Украйна могат да се разширят извън непосредствената зона на конфликта.

Ал Джазира също представя вота като преминал под сянката на атаките срещу корабоплаването край България. Медията поставя фокус върху позициите на двамата основни кандидати към Москва и военната подкрепа за Украйна.

Различията между кандидатите

Франс прес описва изборите като сблъсък между Илияна Йотова, политически съюзник на премиера Румен Радев, и Гюров, подкрепен от прозападната опозиция. Гюров е представен като банкер и бивш служебен министър-председател.

Френската агенция определя позицията на Йотова като „в подкрепа на диалога с Москва и против предоставянето на военна помощ за Украйна“. Дойче веле също акцентира върху противоположните позиции на кандидатите по отношение на войната.

Евронюз обръща внимание на ниската избирателна активност и на разделението в България по въпросите за Русия и войната в Украйна. Така международното отразяване поставя вътрешнополитическия избор в пряка връзка с по-широките спорове за външната политика и сигурността.

Очакванията за институционалния баланс

Анадолската агенция коментира, че резултатът засилва позициите на управляващата „Прогресивна България“. Асошиейтед прес отделя внимание на институционалния баланс и посочва, че Йотова ще стане първата жена, избрана пряко за президент на България.

Според наблюдатели, цитирани от Асошиейтед прес, победата може да остави президентската институция под политическото влияние на управляващото мнозинство. Това е един от основните акценти в международните оценки за значението на изборния резултат.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аууу

    4 24 Отговор
    Спечели Руската мафия и нардоларите загуби българския народ.Да ви е честита баба Йотовица комуниската .

    Коментиран от #7

    06:33 02.11.2026

  • 2 Световните медии

    21 3 Отговор
    Трябваше да отбележат загубата на юнак Гюро безглави.

    06:33 02.11.2026

  • 3 Ъъъ

    16 1 Отговор
    ....победата може да остави президентската институция под политическото влияние на управляващото мнозинство. "

    Ми ако искат, да обявим Гюров за победител, а? Става ли? Белким "международната общност" миряса....🤔

    06:34 02.11.2026

  • 4 Вашето мнение

    18 2 Отговор
    Не знам за световните медии, но нашите проукраински национални медии бяха като пребити колоездачи.

    Коментиран от #15

    06:35 02.11.2026

  • 5 Крайно време е

    12 2 Отговор
    България да спре да чака пари от Европа а да се обърне към русия

    Коментиран от #14, #18, #20, #22, #25

    06:35 02.11.2026

  • 6 Тревор вътре бедняк френсис

    3 12 Отговор
    Същите тези хорица с ниcък социален обществен и финансов статус избрали Йотова с луксозните имоти за милиони евро ,с инициативен комитет червена ДС oлигархия, края на зимата ще вият като карпатски вълци от глад и невъзможност да си платят дори битовите разходи и ще са по площадите. Същите които избраха и радев ощетил държавата с 3.5 млрд.евро ( 6,8 млрд.лв.) с договора "Боташ" ,същия който увери че като вземе властта ще спре инфлацията и намали цените с 15%, а след 6 месеца на власт увеличи винетки с 30% ,горива най скъпи в историята на страната, вдигна Ел.енергия ,данъци ,такси, хранителни продукти. Същия му енергиен министър в служебното му правителство Росен Христов ( катамарана) който подписа загробващия страната и народа договор "Боташ" ,радев назначи в борда на директорите в ДКК със заплата 11.600 евро и който обикаляше страната и Европа с кабриолет с манекенки купен с комисионната и махаха високомерно на минувачите. Днес срещам познати отиват да гласуват за йотова. Питам ги за мотива ,и отговарят онзи другия ще ни вкара във войната. Обяснявам им че агресията на русия започна при правителството на Кирил Петков и при него и следващите правителства нито един дрон не падна в нашето черноморие а при радев и йотова падат като круши и замърсиха необратимо нашето черноморие и е видно кой ни вкарва във войната.
    Всекиму своето

    Коментиран от #13

    06:36 02.11.2026

  • 7 Ъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аууу":

    Ще върнат ли ТКЗСетата, как мислиш?😂😂😂😂

    06:37 02.11.2026

  • 8 Mунчо и йотовица

    3 10 Отговор
    Тези двамата ще фалирaт държавата, ЕС ще си поиска да му върнем огромните заеми, които Мунчо взе от тях, Румънеца ще пропуска руските дрoнове насам, защото не подписахме пакта. Нациcтите на Коцето ще обеднеят главоломно и ще сменят р.збата, пардон, ще станат евроатлантици в борба за хляба.
    Мазохистите ще реват, аз ще се хиля. Чакам с нетърпение момента, когато ПБ ще свърши парите за ТЕЛКове. ККК! Кеф, Коце, кеф!

    06:37 02.11.2026

  • 9 хехе

    10 2 Отговор
    Световните медии да си гледат западне Европа, че там положението е натопорчено и на урсулите им се вижда края.

    06:37 02.11.2026

  • 10 сбруя

    2 0 Отговор
    До двадесет и втори януари има сумалък време.До тогава без президент ли ще я караме? ББ к во рече по въпроса?

    06:38 02.11.2026

  • 11 Дзак

    2 1 Отговор
    Ще поживеем, ще видим!

    06:38 02.11.2026

  • 12 Бедняк голтаков скъсаняков

    3 6 Отговор
    Изключително съм щaстлив от прекрасния резултат днес за по интелигентните и успели граждани и плачевен за гласувалите за йотова и преди за мyнчо индивиди с нисък обществен ,социален и финансов cтатус и 60% с основно и по ниско образование. Вкарването ни във война ако Гюров е президент може да мине единствено пред същества с умствен потенциал на врабче. Кирил Петков стана премиер края декември 2021 г. Агресията на Русия в Украйна февруари 2022 г. Петков е премиер до юни същата година ,после така наречената сглобка ,2 правителства на Главчев ,след това Желязков. Нито един дрон или ракета на територията на страната или в морето ни. Идва мунчо радев и черноморието ни е бойно поле.Кой ни вкарва във войната? Другата мантра че сме хранели Украинските бежанци!! В страната дойдоха 6800 бежанци.Един месец ги настанихме в хотели, после във фургони предимно в Елхово.България получи 120 млн.евро от ЕС от кохезионните фондове а даде за Украинските бежанци 20 млн.евро. Нито един Български гражданин не е ощетен от бежанците.Напротив държавата е на плюс 100 млн.евро.Вицепремиера на радев- Атанас Пеканов постоянно плаче че чакаме милиарди от ПВУ от ЕС. Не ги чака от Москва а от ЕС.И последната мантра че Гюров дал 20 млн.на Украйна хихихи.НИТО 1 ЦЕНТ НЕ Е ДАДЕН ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА.Документ без финансови параметри ,само споразумение че след края на войната страната ни се кандидатира наши фирми да участват във възстановяването на инфраструктурата на страната им.

    06:38 02.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Точно

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Крайно време е":

    От Русия да чака пари а не да се моли на Европа мунчааа за милиарди по ПВУ

    06:40 02.11.2026

  • 15 Вашето мнение

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Още си спомням снощните физиономии на мира ботокса, никито дойнов, бойко василев и сие по трите национални телевизии. Такъв поглед на пребити колоездачи не бях виждал

    Коментиран от #24

    06:41 02.11.2026

  • 16 Гост

    5 0 Отговор
    А за Кандев нещо писаха ли? Че.гледаше кът някой който са му взели лопатата насред нивата!

    06:41 02.11.2026

  • 17 До ауу

    3 0 Отговор
    Недорасло ниско интелигентно същество отивай да се биеш за психясала окраина.

    06:43 02.11.2026

  • 18 Емил

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Крайно време е":

    Не колега, крайно време е българинъ да си стегне д-то и да започне да работи яко и да произвежда реална продукция, а не да чака като просяк някой да го спонсорира!!!

    06:46 02.11.2026

  • 19 лют пипер

    0 1 Отговор
    Чуждите медии са решили да си правят бъзикни с България.

    06:46 02.11.2026

  • 20 Защо

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Крайно време е":

    нали сме в ЕССР ?

    06:47 02.11.2026

  • 21 Такава

    1 0 Отговор
    Беше целта президенството да бъде поставено под политическото влияние на управляващото мнозинство.Дега вече иронизиращи те изхождания на Мунчо ще видим докъде ще го докарат ,до дъното и затвор за договора с Боташ.Няма ние бедняците да му плащаме масрафите.

    06:48 02.11.2026

  • 22 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Крайно време е":

    И Китай! И не става дума да чакаме пари, а инвестиции в бъдеще! Аз не искам подаяния, искам възможност за квалифицирана работа! Искам инвестиции в енергетика, индустрия и технологии, а не пари които отиват у къщи за гости на някаква клика!

    06:48 02.11.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    Йотова е не само първата жена, избрана за президент в България, но и първата жена печелила избори на държавно ниво. И премиер жена не е избирана никога. Да им припомня на незнаещите, че Ренета Инджова не служебен министър, назначен, а не избран. Не се сещам и за кмет на голям град от женски пол в България. Затова изборът на Йотова е исторически за България.

    06:48 02.11.2026

  • 24 Скоро ще видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вашето мнение":

    В огледалото.Ако имаш огледало де.

    06:48 02.11.2026

  • 25 Европейските лидери

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Крайно време е":

    поздравиха Путин за ново присъединената Российская Республика Болгаристан.

    06:48 02.11.2026

  • 26 До бедняка

    1 1 Отговор
    Ниско интелигентно същество , ако си образован , щеше да знаеш , че войната започна 2014 год от наркоманите те са агресора . Жалко за България с такива !

    06:49 02.11.2026

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