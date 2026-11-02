Около 10 000 души са гласували в Турция на балотажа

Около 10 000 души са гласували в Турция на втория тур на президентските избори в България. Броят е с около 3000 по-малък от предварително подалите заявления за гласуване.
При обработени над 93% от протоколите кандидатската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев получава над 57% от гласовете. Малко под 41% са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев, съобщи БНТ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И то правилно
07:43 02.11.2026
2 Не говоря само за Турция
Изключение за хора които работят в чужбина но за България
07:44 02.11.2026
3 Хахо
07:44 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 задзе
07:54 02.11.2026
6 Щом нашите сънародници в Турция
07:54 02.11.2026
7 1337
до един
07:54 02.11.2026
8 Крайно време е !!!
07:58 02.11.2026
9 Баце
07:59 02.11.2026
10 Има зделка
Да го помилва към края на следващия си мандат
Коментиран от #11, #14
08:07 02.11.2026
11 анонимен
До коментар #10 от "Има зделка":Има сделка между Гюров и Шиши. Гюров пачели вота в Турция и Кърджали.
08:22 02.11.2026
12 Исторически парк
08:23 02.11.2026
13 Феномена е пътник , както върви...
08:23 02.11.2026
14 извинете
До коментар #10 от "Има зделка":Какво е Зделка!?
08:24 02.11.2026