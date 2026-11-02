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Около 10 000 души са гласували в Турция на балотажа
  Тема: Избори

Около 10 000 души са гласували в Турция на балотажа

2 Ноември, 2026 07:40 650 14

  • президентски избори-
  • турция-
  • втори тур-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова

Броят на гласувалите е с около 3000 по-малък от предварително подалите заявления. При обработени над 93% от протоколите Гюров-Кандев водят с над 57% от гласовете

Около 10 000 души са гласували в Турция на балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Около 10 000 души са гласували в Турция на втория тур на президентските избори в България. Броят е с около 3000 по-малък от предварително подалите заявления за гласуване.

При обработени над 93% от протоколите кандидатската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев получава над 57% от гласовете. Малко под 41% са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев, съобщи БНТ.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И то правилно

    1 3 Отговор
    Са гласували

    07:43 02.11.2026

  • 2 Не говоря само за Турция

    6 0 Отговор
    Избори само в България.
    Изключение за хора които работят в чужбина но за България

    07:44 02.11.2026

  • 3 Хахо

    9 0 Отговор
    И гласовете на Шиши не помогнаха на сглобкаджиите, мъка, мъка...

    07:44 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 задзе

    5 0 Отговор
    Много го харесват Гюро турчетата😂

    07:54 02.11.2026

  • 6 Щом нашите сънародници в Турция

    5 0 Отговор
    Могат да гласуват с машина какво пречи хората в България да гласуват.

    07:54 02.11.2026

  • 7 1337

    2 0 Отговор
    избиратели на гюров-герб-дпс
    до един

    07:54 02.11.2026

  • 8 Крайно време е !!!

    4 0 Отговор
    Не трябва да има никакви секции в чужбина - само единствено да се прави изключение за държавните служители в другите страни. И те да гласуват по-пощата или друг сигурен начин. Не може хора които живеят извън България да определят как ще живеем ние в България. Който желае да гласува защото видите ли е "голям партиот" - да си купувабилетче за самолет , блак или автобус и е добре дощъл да гласува в България. Да видим тогава колко е силен патриотизма им.

    07:58 02.11.2026

  • 9 Баце

    3 0 Отговор
    Почти 60% са гласували за сънародника си.

    07:59 02.11.2026

  • 10 Има зделка

    4 2 Отговор
    Има зделка между Йотова и Шиши
    Да го помилва към края на следващия си мандат

    Коментиран от #11, #14

    08:07 02.11.2026

  • 11 анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Има зделка":

    Има сделка между Гюров и Шиши. Гюров пачели вота в Турция и Кърджали.

    08:22 02.11.2026

  • 12 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Гюро = турчин

    08:23 02.11.2026

  • 13 Феномена е пътник , както върви...

    1 0 Отговор
    скоро може " ДПС" и "варено жито" да ни предложат!!!

    08:23 02.11.2026

  • 14 извинете

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Има зделка":

    Какво е Зделка!?

    08:24 02.11.2026

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