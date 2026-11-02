Около 10 000 души са гласували в Турция на балотажа

Около 10 000 души са гласували в Турция на втория тур на президентските избори в България. Броят е с около 3000 по-малък от предварително подалите заявления за гласуване.

При обработени над 93% от протоколите кандидатската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев получава над 57% от гласовете. Малко под 41% са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев, съобщи БНТ.