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Радан Кънев: 750 хиляди гласа ограничават амбициите на Радев

Радан Кънев: 750 хиляди гласа ограничават амбициите на Радев

2 Ноември, 2026 11:22 453 21

  • андрей гюров-
  • радан кънев-
  • румен радев

Той благодари на Андрей Гюров и Георги Кандев за усилията и за обединителния тон в кампанията

Радан Кънев: 750 хиляди гласа ограничават амбициите на Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Подкрепата на близо 750 хиляди избиратели за Андрей Гюров е предупреждение към управлението срещу амбициите за еднолична власт. Това заяви председателят на „Демократи за силна България“ Радан Кънев в предаването „Тази сутрин“ на bTV. Той подчерта, че демократичната опозиция трябва да превърне тази подкрепа в по-силен парламентарен контрол.

Според него управляващите трябва да отчетат както консолидираната подкрепа за опозицията, така и един милион избиратели, останали извън вота.

„Това са два големи фактора, които следва да имат сдържащ ефект върху амбициите на управлението да се разпищоли като еднолична власт“, заяви председателят на ДСБ.

Радан Кънев призна победата на Илияна Йотова, но предупреди, че разделението и насаждането на страх имат опасни последици за обществото. Според него с активното включване на Румен Радев между двата тура тази реторика се е засилила, а кампанията на Илияна Йотова се е превърнала в кампания на Радев.

„Обрисуването на противника като войнолюбец, насаждането на страх от война, заблудата, че Андрей Гюров иска или може - защото той нито иска, нито може - да вкара България във война. Всичко това свърши работа“, посочи Радан Кънев.

Председателят на ДСБ подчерта, че изборният успех на подобна стратегия не отменя последиците от нея. Илияна Йотова има конституционен и личен дълг да бъде коректив на управлението, но кампанията и поведението ѝ след победата поставят под съмнение изпълнението на тази роля.

„Нашият дълг е съвсем различен: да използваме този повишен резултат, тази консолидирана подкрепа, за да бъдем по-силен коректив като парламентарна опозиция“, заяви Радан Кънев.

Той благодари на Андрей Гюров и Георги Кандев за усилията и за обединителния тон в кампанията, който определи като инвестиция в бъдещето на цялото общество. Благодарност отправи и към активистите на ДСБ и „Демократична България“ за работата им в цялата страна преди двата тура.

Радан Кънев настоя и за честна равносметка: въпреки мобилизацията и увеличението на подкрепата с около 50% между двата тура, резултатът е останал недостатъчен за победа. Демократичната опозиция трябва да отчете границите на сегашната си подкрепа и да работи за нейното разширяване.

По повод предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет той подчерта, че договорки няма. „Демократична България“ е заявила публично принципите си за профила на кандидатите. Разговорите за подкрепа трябва да стъпят върху изслушванията и оценката на техните качества.

Радан Кънев заяви, че в обществото се консолидира опозиция срещу управлението от демократични и проевропейски позиции. ДСБ ще участва в нейното обединение, включително преди местните избори, за да не допусне концентрацията на власт да стане тотална.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Смешник

    12 1 Отговор
    10% от имащите право да гласуват
    Малко сте но сте ултра токсични

    Сори но колкото и да лаете няма да стане
    Ще видим дали ще дадете подкрепа за ВСС

    Там много ще лъснете

    11:25 02.11.2026

  • 3 Радане, прави като въздушните течения

    14 2 Отговор
    ППлгДБ+ДПС+ГРОБ = 750 хил. Горчиво на младоженците. Асен в ролята на булката

    11:25 02.11.2026

  • 4 Овчар

    18 1 Отговор
    По сурата ще ги познаете..!

    11:25 02.11.2026

  • 5 клоун - скрий си

    11 2 Отговор
    хахаха, закривайте те пеперушки. И с ГЕРБ и ДПС се сглобихте и пак нищо. Кръглата нула.

    11:25 02.11.2026

  • 6 безпартиен

    5 2 Отговор
    Колко ли такива има,дето трудовия стаж са направили само и единствено на държавната хранилка?А иначе са демократи и мислят за хората!Абе,скъпо ни е мисленето!

    11:26 02.11.2026

  • 7 Изтъркани политици

    4 1 Отговор
    от забвението се опитват да ни манипулират с думи вместо да замълчат и се скрият

    11:28 02.11.2026

  • 8 анализиращ

    4 1 Отговор
    Радане, ти си другият, заради който няма обединение в дясно!Диагнозата ти е "липса на мъдрост"!

    11:29 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 броя на гласовете е без значение

    0 4 Отговор
    когато контролираш машините

    Държавата наля над 15 милиона Евро за "ремонт и поддръжка" на машините преди изборите и започнаха да гърмят още в първите минути на изборния ден. КОЙ ОТКРАДНА НАД 15 милиона Евро?

    11:29 02.11.2026

  • 11 Чорбара

    5 2 Отговор
    Тоа педигрипал е изкукуригал,ама много!

    11:29 02.11.2026

  • 12 Вашето мнение

    4 2 Отговор
    ДАНС къде спи? Гюро е бил спонсориран от украинска фирма, производител на оръжие. Какво щеше да се случи, ако той беше спечелил? ДАНС, МВР и службите да се самосезират и да започнат арести и обвинения в подстрекателство към война на гюро, къндю и целият инициативен комитет.

    11:30 02.11.2026

  • 13 каунь

    3 2 Отговор
    тоя пискюл пишман политик не прави разлика между избор на парламент и президент? след омерзителните корекции на основния закон на държавата от нефелните сглобкаджии президента е кукла на конци!?

    11:30 02.11.2026

  • 14 Статист

    2 1 Отговор
    Радан Кънев открой време е спонсориран от криминалния контингент, един от най големите му спонсори е бандита Дънката от Варна същия тоя който купува изборите за Пеевски и Борисов във варненска област.

    11:31 02.11.2026

  • 15 Рада дълбоката

    0 0 Отговор
    Пак се изходих неподготвен!

    11:32 02.11.2026

  • 16 на сглобката

    0 0 Отговор
    вече консолидация ѝ викат.

    11:32 02.11.2026

  • 17 Вашето мнение

    2 0 Отговор
    Герб+дпс+пп+дб+меч равно на 750 000 гласа. Те това е радане равносметката

    11:32 02.11.2026

  • 18 Хмм

    2 2 Отговор
    толкова благодарности към пеевски, че ги пдкрепял, а в Белица гласували за Йотова, българомохамеданите не са изгубени, най-високият резултат за Йотова е в Монтана, региона на пеевски, а борисов направо си каза, че ще гласува за Гюров, но дава свобода на парртията да гласуват както си искат - в Бургас и Пловдив са гласували за Йотова

    11:33 02.11.2026

  • 19 !!!?

    2 2 Отговор
    Да ви е четсит президент Наркобаронеса !
    Балотажа показа на Мистър Кеш регреса
    На брифинга не видяхме еуфория
    Най видяхме на БКП старата история !!!?

    11:33 02.11.2026

  • 20 Радан на Къню

    2 2 Отговор
    градски чобанинин и байряк. Просто трябваше да каже:
    Този Сорос стиснат, като чичо Скруч ако беше дал достатъчно, каква грандиозна победа щяхме да обявим. Ама на, маалите не гласуваха.

    11:34 02.11.2026

  • 21 Вашето мнение

    0 0 Отговор
    Някой може ли да ми покаже един ден трудов стаж на тоя клоун?

    11:35 02.11.2026

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