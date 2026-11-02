Радан Кънев: 750 хиляди гласа ограничават амбициите на Радев

Подкрепата на близо 750 хиляди избиратели за Андрей Гюров е предупреждение към управлението срещу амбициите за еднолична власт. Това заяви председателят на „Демократи за силна България“ Радан Кънев в предаването „Тази сутрин“ на bTV. Той подчерта, че демократичната опозиция трябва да превърне тази подкрепа в по-силен парламентарен контрол.
Според него управляващите трябва да отчетат както консолидираната подкрепа за опозицията, така и един милион избиратели, останали извън вота.
„Това са два големи фактора, които следва да имат сдържащ ефект върху амбициите на управлението да се разпищоли като еднолична власт“, заяви председателят на ДСБ.
Радан Кънев призна победата на Илияна Йотова, но предупреди, че разделението и насаждането на страх имат опасни последици за обществото. Според него с активното включване на Румен Радев между двата тура тази реторика се е засилила, а кампанията на Илияна Йотова се е превърнала в кампания на Радев.
„Обрисуването на противника като войнолюбец, насаждането на страх от война, заблудата, че Андрей Гюров иска или може - защото той нито иска, нито може - да вкара България във война. Всичко това свърши работа“, посочи Радан Кънев.
Председателят на ДСБ подчерта, че изборният успех на подобна стратегия не отменя последиците от нея. Илияна Йотова има конституционен и личен дълг да бъде коректив на управлението, но кампанията и поведението ѝ след победата поставят под съмнение изпълнението на тази роля.
„Нашият дълг е съвсем различен: да използваме този повишен резултат, тази консолидирана подкрепа, за да бъдем по-силен коректив като парламентарна опозиция“, заяви Радан Кънев.
Той благодари на Андрей Гюров и Георги Кандев за усилията и за обединителния тон в кампанията, който определи като инвестиция в бъдещето на цялото общество. Благодарност отправи и към активистите на ДСБ и „Демократична България“ за работата им в цялата страна преди двата тура.
Радан Кънев настоя и за честна равносметка: въпреки мобилизацията и увеличението на подкрепата с около 50% между двата тура, резултатът е останал недостатъчен за победа. Демократичната опозиция трябва да отчете границите на сегашната си подкрепа и да работи за нейното разширяване.
По повод предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет той подчерта, че договорки няма. „Демократична България“ е заявила публично принципите си за профила на кандидатите. Разговорите за подкрепа трябва да стъпят върху изслушванията и оценката на техните качества.
Радан Кънев заяви, че в обществото се консолидира опозиция срещу управлението от демократични и проевропейски позиции. ДСБ ще участва в нейното обединение, включително преди местните избори, за да не допусне концентрацията на власт да стане тотална.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Смешник
Малко сте но сте ултра токсични
Сори но колкото и да лаете няма да стане
Ще видим дали ще дадете подкрепа за ВСС
Там много ще лъснете
11:25 02.11.2026
3 Радане, прави като въздушните течения
11:25 02.11.2026
4 Овчар
11:25 02.11.2026
5 клоун - скрий си
11:25 02.11.2026
6 безпартиен
11:26 02.11.2026
7 Изтъркани политици
11:28 02.11.2026
8 анализиращ
11:29 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 броя на гласовете е без значение
Държавата наля над 15 милиона Евро за "ремонт и поддръжка" на машините преди изборите и започнаха да гърмят още в първите минути на изборния ден. КОЙ ОТКРАДНА НАД 15 милиона Евро?
11:29 02.11.2026
11 Чорбара
11:29 02.11.2026
12 Вашето мнение
11:30 02.11.2026
13 каунь
11:30 02.11.2026
14 Статист
11:31 02.11.2026
15 Рада дълбоката
11:32 02.11.2026
16 на сглобката
11:32 02.11.2026
17 Вашето мнение
11:32 02.11.2026
18 Хмм
11:33 02.11.2026
19 !!!?
Балотажа показа на Мистър Кеш регреса
На брифинга не видяхме еуфория
Най видяхме на БКП старата история !!!?
11:33 02.11.2026
20 Радан на Къню
Този Сорос стиснат, като чичо Скруч ако беше дал достатъчно, каква грандиозна победа щяхме да обявим. Ама на, маалите не гласуваха.
11:34 02.11.2026
21 Вашето мнение
11:35 02.11.2026