Радан Кънев: 750 хиляди гласа ограничават амбициите на Радев

Подкрепата на близо 750 хиляди избиратели за Андрей Гюров е предупреждение към управлението срещу амбициите за еднолична власт. Това заяви председателят на „Демократи за силна България“ Радан Кънев в предаването „Тази сутрин“ на bTV. Той подчерта, че демократичната опозиция трябва да превърне тази подкрепа в по-силен парламентарен контрол.

Според него управляващите трябва да отчетат както консолидираната подкрепа за опозицията, така и един милион избиратели, останали извън вота.

„Това са два големи фактора, които следва да имат сдържащ ефект върху амбициите на управлението да се разпищоли като еднолична власт“, заяви председателят на ДСБ.

Радан Кънев призна победата на Илияна Йотова, но предупреди, че разделението и насаждането на страх имат опасни последици за обществото. Според него с активното включване на Румен Радев между двата тура тази реторика се е засилила, а кампанията на Илияна Йотова се е превърнала в кампания на Радев.

„Обрисуването на противника като войнолюбец, насаждането на страх от война, заблудата, че Андрей Гюров иска или може - защото той нито иска, нито може - да вкара България във война. Всичко това свърши работа“, посочи Радан Кънев.

Председателят на ДСБ подчерта, че изборният успех на подобна стратегия не отменя последиците от нея. Илияна Йотова има конституционен и личен дълг да бъде коректив на управлението, но кампанията и поведението ѝ след победата поставят под съмнение изпълнението на тази роля.

„Нашият дълг е съвсем различен: да използваме този повишен резултат, тази консолидирана подкрепа, за да бъдем по-силен коректив като парламентарна опозиция“, заяви Радан Кънев.

Той благодари на Андрей Гюров и Георги Кандев за усилията и за обединителния тон в кампанията, който определи като инвестиция в бъдещето на цялото общество. Благодарност отправи и към активистите на ДСБ и „Демократична България“ за работата им в цялата страна преди двата тура.

Радан Кънев настоя и за честна равносметка: въпреки мобилизацията и увеличението на подкрепата с около 50% между двата тура, резултатът е останал недостатъчен за победа. Демократичната опозиция трябва да отчете границите на сегашната си подкрепа и да работи за нейното разширяване.

По повод предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет той подчерта, че договорки няма. „Демократична България“ е заявила публично принципите си за профила на кандидатите. Разговорите за подкрепа трябва да стъпят върху изслушванията и оценката на техните качества.

Радан Кънев заяви, че в обществото се консолидира опозиция срещу управлението от демократични и проевропейски позиции. ДСБ ще участва в нейното обединение, включително преди местните избори, за да не допусне концентрацията на власт да стане тотална.