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Трети контейнер се появи край Южното Черноморие
  Тема: Трафик

Трети контейнер се появи край Южното Черноморие

3 Ноември, 2026 12:11 668 12

  • контейнер-
  • синеморец-
  • царево-
  • силистар-
  • военноморски сили

Новият обект е забелязан в морето край Синеморец. Военноморските сили засега не могат безопасно да изтеглят контейнера, заседнал край Царево

Трети контейнер се появи край Южното Черноморие - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трети контейнер е забелязан в морето край Синеморец. Произходът му засега не е установен, а обектът е поредният, появил се край Южното Черноморие.

Междувременно бурното море и плитчините възпрепятстват изтеглянето на контейнера, заседнал между скалите край Царево. Военноморските сили са извършили оглед, но операцията не може да бъде проведена безопасно.

„Условията са изключително неблагоприятни“, заявява флотилен адмирал Радко Пенев, командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби. По думите му малката дълбочина край брега създава риск дори за военен влекач.

Все още се обсъждат варианти за преместване на контейнера до безопасно пристанище. Според наличните документи той е превозвал коледна украса, но действителното му съдържание не е установено.

Друг контейнер, тип цистерна, е изхвърлен късно вечерта на плаж „Силистар“. Областният управител на Бургас Дико Диков е заявил, че цистерната е празна и няма опасност за населението. Съоръжението е поставено под денонощна охрана от „Гранична полиция“.

„Няма опасност за населението“, заявява областният управител на Бургас Дико Диков.

Предполага се, че първите два контейнера са част от товара на контейнеровоз, атакуван с дронове край Шабла. Засега няма установена връзка между този товар и третия контейнер, забелязан край Синеморец.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Вътре са парадните униформи.

    12:13 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кубински Ром

    1 0 Отговор
    Няма нищо за бране, братчед. Не сме отровители я.

    12:17 03.11.2026

  • 4 Малко Са Закъснели !

    1 0 Отговор
    Трябваше !

    Да Е !

    През Лятото !

    12:18 03.11.2026

  • 5 по всички телевизии казаха

    6 0 Отговор
    Пълни са догоре с напълно безопасни и безвредни материали.Още не сме ги отворили но е така.Даже морето е станало по-чисто.

    Коментиран от #8

    12:18 03.11.2026

  • 6 Дръжте го бе

    2 0 Отговор
    Атака по фланга, напред 🏃‍➡️

    12:19 03.11.2026

  • 7 маскировката ясна

    1 0 Отговор
    по интересно е потъналото

    12:19 03.11.2026

  • 8 Пълни Са С Балони !

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "по всички телевизии казаха":

    В Чест На победата !

    На Радев !

    За Това Не Са потънали !

    12:20 03.11.2026

  • 9 ПЕТО РПУ

    1 0 Отговор
    А ТОЗИ ЧОВЕК ОТ КЪДЕ Е ИЗПАДНАЛ

    Коментиран от #11

    12:22 03.11.2026

  • 10 Зеленски-императора на света

    1 0 Отговор
    Някой да е намирал контейнер със златни тоалетни?Ако го придаде ще има медал ,топла храна и снимка с каята или урситу.Която си харесва повече.На мен няма да ви откажат.

    12:23 03.11.2026

  • 11 6то ДС

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "ПЕТО РПУ":

    Не е твоя работа!

    12:26 03.11.2026

  • 12 Читател

    2 1 Отговор
    Военноморски сили не могат да извадят 1 контейнер, по добре да не коментираме

    12:29 03.11.2026

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