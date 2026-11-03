Трети контейнер се появи край Южното Черноморие

Трети контейнер е забелязан в морето край Синеморец. Произходът му засега не е установен, а обектът е поредният, появил се край Южното Черноморие.

Междувременно бурното море и плитчините възпрепятстват изтеглянето на контейнера, заседнал между скалите край Царево. Военноморските сили са извършили оглед, но операцията не може да бъде проведена безопасно.

„Условията са изключително неблагоприятни“, заявява флотилен адмирал Радко Пенев, командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби. По думите му малката дълбочина край брега създава риск дори за военен влекач.

Все още се обсъждат варианти за преместване на контейнера до безопасно пристанище. Според наличните документи той е превозвал коледна украса, но действителното му съдържание не е установено.

Друг контейнер, тип цистерна, е изхвърлен късно вечерта на плаж „Силистар“. Областният управител на Бургас Дико Диков е заявил, че цистерната е празна и няма опасност за населението. Съоръжението е поставено под денонощна охрана от „Гранична полиция“.

„Няма опасност за населението“, заявява областният управител на Бургас Дико Диков.

Предполага се, че първите два контейнера са част от товара на контейнеровоз, атакуван с дронове край Шабла. Засега няма установена връзка между този товар и третия контейнер, забелязан край Синеморец.