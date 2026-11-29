Танкерът „Кайрос“ е заседнал край нос Колокита, югоизточно от Созопол, след като силният вятър и бурното море са скъсали котвата му в Бургаския залив. Корабът е започнал да дрейфува в късния следобед на 28 ноември, а около 19:55 часа е достигнал скалите на приблизително 100–150 метра от брега.

Сигналът за промяна в котвената позиция е получен в Трафик кула – Бургас около 18:00 часа. Данните на системата за наблюдение показват, че около 17:50 часа танкерът се е отдалечил на около 0,9 морски мили от първоначалната си позиция. В района са измерени пориви на вятъра до 20–24 метра в секунда, а вълнението е достигало 4–5 бала.

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На борда на „Кайрос“ се намират двама китайски моряци. Заместник-областният управител на Бургас Георги Маджаров заяви: „В постоянна комуникация сме с тях“. По думите му към сутрешните часове се е обсъждала евакуация, но по-късно транспортният министър Георги Пеев е съобщил, че двамата не са поискали да бъдат извеждани и непосредствена евакуация не е необходима.

Към областния управител е сформиран оперативен щаб, в който участват Министерството на транспорта, Изпълнителната агенция „Морска администрация“ и местната власт. Екипи са извършили оглед на плавателния съд. Според информация, цитирана от БНР, няма данни за разлив, а видимата част на корпуса не показва пробойни. Кметът на Созопол Тихомир Янакиев заяви, че няма опасност за хората и сградите в близост до мястото.

Танкерът беше преместен в Бургаския залив през 2025 г.

„Кайрос“ е 274-метров петролен танкер, който беше поразен от морски дронове край турското крайбрежие на 28 ноември 2025 г. След пожара и евакуацията на екипажа корабът беше довлечен до български води. През декември 2025 г. той беше преместен от района край Ахтопол и закотвен в Бургаския залив като негоден да плава самостоятелно.

На този етап потвърдените данни сочат, че танкерът е стабилно заседнал в скалите, няма установен разлив и няма непосредствена опасност за населението. Следващите действия ще бъдат определени от оперативния щаб според състоянието на корпуса, времето и възможностите за безопасно извеждане на кораба.

Източници: maritime.bg, bnrnews.bg, nova.bg