Само пет минути са разделили около 30 деца от младежкия отбор на „Левски“ от сблъсъците на стадион „Велодром“ в Марсилия. Групата е трябвало да присъства на мача с „Олимпик“ заедно със семействата на футболистите и треньорския щаб, но е влязла на стадиона, след като безредиците вече са започнали.

Това разказа Александър Сарафов, очевидец на нападението, който е помагал при изнасянето на ранените. „Няколко момчета просто се забавиха и закъсняхме с пет минути за мача. Влязохме, след като ексцесиите вече се бяха случили. Тези деца щяха да бъдат на същото място, където бяха самите сблъсъци“, каза той пред NOVA.

По данни на френската полиция при безредиците са пострадали 11 български привърженици. Сарафов твърди, че нападнатите не са били настанени в сектора за гостуващи фенове, а са били официални представители на клуба.

Тежко пострадал остава в Марсилия

Двама от пострадалите вече са в България. Военният самолет „Спартан“ ги е транспортирал до София, след което са били настанени във Военномедицинската академия. По информация на NOVA те са без опасност за живота.

Трети пострадал остава в болница „Норд“ в Марсилия. Здравният министър Катя Ивкова съобщи, че състоянието му не позволява въздушен транспорт и е възможно да се наложи операция. Сарафов заяви, че другият тежко ранен е бил в интензивно отделение с два хематома в главата.

Очевидецът твърди, че медицинската помощ е пристигнала повече от 90 минути след нападението. Българската група е чакала още около два часа и половина след края на мача, преди да получи възможност да напусне стадиона с автобуси.

Спор за охраната и причините за нападението

По думите на Сарафов между 200 и 300 души са преминали през отворени тунели, носейки бухалки, пръти и боксове. Той твърди още, че на българските представители е било казано да напуснат стадиона в рамките на пет минути, в противен случай полицията и „Олимпик“ нямало да поемат отговорност за сигурността им.

„Беше заявено, че сигурността на всички присъстващи на стадиона ще бъде гарантирана на 100%. Това обаче не се случи. Сигурността не беше гарантирана дори на официалните лица“, заяви Сарафов.

„Левски“ вече е сезирал УЕФА и е поискал служебна загуба за „Олимпик“ (Марсилия), временно отстраняване на френския клуб от европейските турнири и проверка на действията на делегата на мача. От клуба твърдят, че срещата е трябвало да бъде забавена или прекратена заради насилието по трибуните.

Прокуратурата в Марсилия е образувала две разследвания – за умишлено насилие при утежняващи обстоятелства и за подбуждане към омраза. УЕФА също е започнала процедура. Треньорът на „Олимпик“ Брюно Женезио осъди насилието, но заяви, че е имало и недопустими провокации от страна на български привърженици.

Източници: nova.bg