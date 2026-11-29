Движението на тежкотоварни автомобили през ГКПП „Гюешево“ – „Деве баир“ е възстановено, след като по-рано беше ограничено заради снегопочистване от македонска страна. Камионите, които изчакват в района на местността Черна нива, ще бъдат пропускани поетапно.

„Движението по пътя за Република Северна Македония вече е напълно възстановено“, съобщиха от Областна администрация – Кюстендил. На място съдействат екипи на сектор „Пътна полиция“ и Областно пътно управление – Кюстендил, които регулират трафика и подпомагат безопасното преминаване на автомобилите.

Около 20 тежкотоварни автомобила са изчаквали от македонска страна преди граничния пункт. Пътят Кюстендил – Гюешево е почистен и опесъчен, а към момента на възстановяването на движението на българска територия не е имало опашка от чакащи автомобили.

Пунктът беше затворен заради снега

В началото на деня ГКПП „Деве баир“ – „Гюешево“ беше затворен за преминаване в двете посоки заради усложнената метеорологична обстановка. Македонските власти бяха наложили забрана за пропускане на моторни превозни средства, а на българска територия беше създадена организация за изчакване на автомобилите и камионите.

По данни, оповестени по-рано от Областна администрация – Кюстендил, в района на общините Кюстендил и Трекляно снежната покривка е достигала около 60 сантиметра. Всички пътища от републиканската пътна мрежа в областта вече са проходими при зимни условия, но движението се извършва с повишено внимание.

Продължава възстановяването на електрозахранването

Аварийни екипи работят по повреди по електропреносната мрежа в засегнати населени места. В по-късната информация без ток са посочени селата Режинци, Мазарачево, Чудинци, Жеравино, Бобешино, Кършалево и Ломница в община Кюстендил, както и Тишаново, Илия, Църварица и Страдалово в община Невестино.

По-рано през деня беше съобщено за 22 населени места без електрозахранване в Кюстендилско. Това показва промяна в броя на засегнатите села, но не е посочен срок за окончателното възстановяване на електрозахранването във всички населени места.

Източници: focus-news.net