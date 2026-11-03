България прие първите бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните войски. Церемонията се проведе във военния завод „Терем“ във Велико Търново, където министърът на отбраната Димитър Стоянов прие почетния строй на Националния военен университет „Васил Левски“.
Договорът предвижда доставката на 183 машини и първоначално е на стойност 1,37 млрд. долара. През лятото Народното събрание е одобрило актуализация с още около 40 млн. долара заради поскъпването и инфлацията.
Първите осем машини вече са сглобени, като пет от тях са предоставени на първа механизирана бригада на Сухопътните войски в Карлово. За 61-ва бригада са предвидени общо 198 машини, от които 183 са от семейството „Страйкър“.
Доставката е изостанала с една година
По думите на Димитър Стоянов програмата е изостанала с една година, но към момента се изпълнява по график. Предоставени са 30 машини при планирани около 20, а до края на годината се очакват още три.„Оттук нататък няма да има такова. Вървим по график, плащанията вървят по график, машините се доставят по график, даже върви предсрочно предоставяне на машини“, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.
Придобиването на машините е част от ангажиментите на България към колективната отбрана на НАТО и от усилията за укрепване на отбранителните способности на пехотата.
Втора бригада би струвала 1,4 млрд. евро
Според Стоянов поне още една бригада има нужда от подобна техника. За оборудването ѝ ще са необходими около 1,4 млрд. евро, а процесът би продължил между пет и шест години.„Сухопътните ни войски заслужават да получат и втора бригада с такива машини – около 200 на брой“, заяви Стоянов.
Министърът посочи, че България се стреми заводът „Терем – Ивайло“ да се превърне в регионален център за обслужване на машините „Страйкър“. Боеприпасите за тях засега се доставят от САЩ, но се обсъжда възможността в бъдеще да бъдат произвеждани и в България.
По механизма SAFE предстои закупуването на 20 системи за борба с дронове. Водят се преговори с испанска компания, като се очаква меморандум за разбирателство да бъде подписан в рамките на една до две седмици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробайкър
Коментиран от #29, #36
13:31 03.11.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #33
13:32 03.11.2026
3 Военен
Коментиран от #43
13:33 03.11.2026
4 Не са ни притрябвали
Коментиран от #35
13:33 03.11.2026
5 Робот
Коментиран от #22, #23
13:33 03.11.2026
6 Исторически парк
13:33 03.11.2026
7 Методи Динков
Коментиран от #28
13:33 03.11.2026
8 Вова
13:34 03.11.2026
9 Трол
13:34 03.11.2026
10 Последния Софиянец
13:36 03.11.2026
11 Някой
Коментиран от #12
13:38 03.11.2026
12 Някой
До коментар #11 от "Някой":Гърция закъсала финансово точно след огромни покупки на оръжия - и за кораби. Ето така се става беден.
13:38 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Натовец
13:43 03.11.2026
15 Това
13:44 03.11.2026
16 Георги
13:45 03.11.2026
17 Ъъъ
Ко, нееее!
13:46 03.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тошо
13:46 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Похвалихте се за кой ли път!
Коментиран от #24
13:53 03.11.2026
22 Факт
До коментар #5 от "Робот":Срещу народа!
13:54 03.11.2026
23 Факт
До коментар #5 от "Робот":Срещу народа!
13:56 03.11.2026
24 Георги
До коментар #21 от "Похвалихте се за кой ли път!":всичко е по добре от тагаренко, тръбар!
13:56 03.11.2026
25 Млрд $ подарък за САЩ от бедна България
13:57 03.11.2026
26 АБВ
13:58 03.11.2026
27 Нерде ратко,
13:59 03.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гост
14:02 03.11.2026
32 Прометей
14:04 03.11.2026
33 55555
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Вашите боклуци от балканската война!!
14:05 03.11.2026
34 Цент
До коментар #29 от "Страйкър":Тук някой правилно зададе въпроса,с кого ще се биеш с тия страйкъри?
14:06 03.11.2026
35 55555
До коментар #4 от "Не са ни притрябвали":На тебе не ти трябват,ти си руснак!!
14:06 03.11.2026
36 БОтур
До коментар #1 от "Гробайкър":БОтур , и не е плАваща.
14:08 03.11.2026
37 55555
До коментар #28 от "Освен турчолята нямаме врагове":Най големия враг на България е Русия.
14:09 03.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гечко
14:10 03.11.2026
40 Та у нас ли?
14:11 03.11.2026
41 Йоцините
14:12 03.11.2026
42 хаха
Ако бяхте хора щяхте да отмените цялата поръчка заради НОВОТО забавяне на Ф-16, но вие сте си някакви жалки балкано-ориенталски ромляни. ХАХАХА
Купиха "антидрон системи" от дебелите ватенки (шведските са по-добри), купиха бронетранспортьори от дебелите ватенки (шведските са по-добри), купиха Ф-16 от дебелите ватенки (Грипен са по-добри).
Вие ли сте европейци бе ориенталска пасмина? Сложили наколенките пред новите си господари и си въртят задниците като долнопробни ...
ХАХАХА!
И вие ще попаднете в затруднение...и останалите европейски държави ще ви отвърнат подобаващо! Пит3кантропи жалки.
14:19 03.11.2026
43 Европеец
До коментар #3 от "Военен":Прав си ,така е.... Пари хвърлени на вятъра...... Въобще малка България не трябва да се позволява пари за оръжие..... Добрите и уважителни отношения със съседите особено с Турция и Русия гарантират сигурно стана територията без да се дават тия милиарди за оръжие....
14:20 03.11.2026