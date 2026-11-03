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България прие първите бойни машини „Страйкър“

България прие първите бойни машини „Страйкър“

3 Ноември, 2026 13:29 954 43

  • бойни машини-
  • страйкър-
  • сухопътни войски-
  • министерство на отбраната-
  • нато

Първите осем машини вече са сглобени, а до края на годината се очакват още три. За втора бригада ще са нужни около 1,4 млрд. евро

България прие първите бойни машини „Страйкър“ - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България прие първите бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните войски. Церемонията се проведе във военния завод „Терем“ във Велико Търново, където министърът на отбраната Димитър Стоянов прие почетния строй на Националния военен университет „Васил Левски“.

Договорът предвижда доставката на 183 машини и първоначално е на стойност 1,37 млрд. долара. През лятото Народното събрание е одобрило актуализация с още около 40 млн. долара заради поскъпването и инфлацията.

Първите осем машини вече са сглобени, като пет от тях са предоставени на първа механизирана бригада на Сухопътните войски в Карлово. За 61-ва бригада са предвидени общо 198 машини, от които 183 са от семейството „Страйкър“.

Доставката е изостанала с една година

По думите на Димитър Стоянов програмата е изостанала с една година, но към момента се изпълнява по график. Предоставени са 30 машини при планирани около 20, а до края на годината се очакват още три.

„Оттук нататък няма да има такова. Вървим по график, плащанията вървят по график, машините се доставят по график, даже върви предсрочно предоставяне на машини“, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Придобиването на машините е част от ангажиментите на България към колективната отбрана на НАТО и от усилията за укрепване на отбранителните способности на пехотата.

Втора бригада би струвала 1,4 млрд. евро

Според Стоянов поне още една бригада има нужда от подобна техника. За оборудването ѝ ще са необходими около 1,4 млрд. евро, а процесът би продължил между пет и шест години.

„Сухопътните ни войски заслужават да получат и втора бригада с такива машини – около 200 на брой“, заяви Стоянов.

Министърът посочи, че България се стреми заводът „Терем – Ивайло“ да се превърне в регионален център за обслужване на машините „Страйкър“. Боеприпасите за тях засега се доставят от САЩ, но се обсъжда възможността в бъдеще да бъдат произвеждани и в България.

По механизма SAFE предстои закупуването на 20 системи за борба с дронове. Водят се преговори с испанска компания, като се очаква меморандум за разбирателство да бъде подписан в рамките на една до две седмици.


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробайкър

    15 3 Отговор
    Голяма мишена, не можеш я изтърва и да искаш, а ако се вози отгоре, да скочиш в движение си е каскада за "Оскар".

    Коментиран от #29, #36

    13:31 03.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    32 2 Отговор
    А нашите машини заминаха за Украйна.3 млрд на вятъра.

    Коментиран от #33

    13:32 03.11.2026

  • 3 Военен

    23 2 Отговор
    Един руски фпв дрон за 200$ и са аут🤡💩

    Коментиран от #43

    13:33 03.11.2026

  • 4 Не са ни притрябвали

    7 8 Отговор
    Готвим се за Задунайская.

    Коментиран от #35

    13:33 03.11.2026

  • 5 Робот

    25 1 Отговор
    Срещу кого и как и кога ще бъдат използвани тези бойни машини...? На палячовците пак им взеха парите и данъците..Въпроса е колко още може да издържи народа на политическата простащина..?

    Коментиран от #22, #23

    13:33 03.11.2026

  • 6 Исторически парк

    29 3 Отговор
    Същите пратиха и на украйна.. Русия ги унищожи за 3 месеца 😆😝

    13:33 03.11.2026

  • 7 Методи Динков

    21 0 Отговор
    А ние с кой ще се бием?!

    Коментиран от #28

    13:33 03.11.2026

  • 8 Вова

    15 4 Отговор
    Ще ви дърпам ушите натовски

    13:34 03.11.2026

  • 9 Трол

    7 13 Отговор
    Велики машини за велика армия.

    13:34 03.11.2026

  • 10 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    На пазара нов Страйкър струва 7 млн долара а тези го купуваме по 10 млн долара за брой.

    13:36 03.11.2026

  • 11 Някой

    19 1 Отговор
    Ето заради такива решения сме бедни на дефицит. Подаряваме бронетранспортьори и взимаме други за милиард ли евро някъде, за да правим господарите от САЩ богати. Можеше да си ги произвеждаме сами, а сега не знам дали патроните може да си произвеждаме или на покупки пак.

    Коментиран от #12

    13:38 03.11.2026

  • 12 Някой

    18 1 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Гърция закъсала финансово точно след огромни покупки на оръжия - и за кораби. Ето така се става беден.

    13:38 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Натовец

    12 2 Отговор
    Как така нашите оръженийци ги сглобяват-в насипно състояние ли пристигат?

    13:43 03.11.2026

  • 15 Това

    9 3 Отговор
    една година изоставане си е нула време - всичко е по график.

    13:44 03.11.2026

  • 16 Георги

    13 3 Отговор
    гяуров нямаше търпение да ги подари на украйна, ама не можа

    13:45 03.11.2026

  • 17 Ъъъ

    11 2 Отговор
    "програмата е изостанала с една година, но към момента се изпълнява по график"!?!?
    Ко, нееее!

    13:46 03.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тошо

    14 2 Отговор
    И защо са нужни тези Страйкъри ? То армия няма, те харчат народни пари за глупости.

    13:46 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Похвалихте се за кой ли път!

    8 4 Отговор
    Със или без Страйкър с некадърните рунди държавата е на автопилот в отбраната!

    Коментиран от #24

    13:53 03.11.2026

  • 22 Факт

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Робот":

    Срещу народа!

    13:54 03.11.2026

  • 23 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Робот":

    Срещу народа!

    13:56 03.11.2026

  • 24 Георги

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Похвалихте се за кой ли път!":

    всичко е по добре от тагаренко, тръбар!

    13:56 03.11.2026

  • 25 Млрд $ подарък за САЩ от бедна България

    8 2 Отговор
    Тези железни "коечези" излязоха от употреба от американската армия и вместо да ги режат за скраб ги подаряват! Само нашите умници дадоха за тях милиарди грешни народни пари. Пример: Тази година САЩ продаде на Полша 250 страйкъра символично за 1$ !!!

    13:57 03.11.2026

  • 26 АБВ

    7 1 Отговор
    Поредните големи пари, дадени на други държави и народи. Също като ЕФките. Напълно безсмислени и безполезни харчове. С дронове или ракети за няколкостотин/няколко хиляди долара стават за секунди на скрап.

    13:58 03.11.2026

  • 27 Нерде ратко,

    2 2 Отговор
    нерде "тагаренко". Всичко радкино е смях и често смях през сълзи. Клоуни!

    13:59 03.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гост

    8 1 Отговор
    Страйкър дори и Зеленски не ги искаше. Недостатъци: ниско ниво на бронирана защита, базовата броня осигурява защита предимно срещу стрелково оръжие, уязвимост към импровизирани взривни устройства и мини, ниска проходимост на тежки терени и другите няма смисъл да изброявам.

    14:02 03.11.2026

  • 32 Прометей

    5 1 Отговор
    Боядисайте ги в жълто и червено и ги дайте на пожарната . За друго не стават... освен ако не им сложите чистачка на задното стъкло.Сещате се защо.

    14:04 03.11.2026

  • 33 55555

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Вашите боклуци от балканската война!!

    14:05 03.11.2026

  • 34 Цент

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Страйкър":

    Тук някой правилно зададе въпроса,с кого ще се биеш с тия страйкъри?

    14:06 03.11.2026

  • 35 55555

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не са ни притрябвали":

    На тебе не ти трябват,ти си руснак!!

    14:06 03.11.2026

  • 36 БОтур

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гробайкър":

    БОтур , и не е плАваща.

    14:08 03.11.2026

  • 37 55555

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Освен турчолята нямаме врагове":

    Най големия враг на България е Русия.

    14:09 03.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гечко

    2 2 Отговор
    Крадеф се въоражава,готви се за война с протестиращита… Да дойдат Страйкърите…

    14:10 03.11.2026

  • 40 Та у нас ли?

    2 2 Отговор
    Тая машина в Украйна не е проходима , та какво да говорим у нас с предимно пресечен терен.

    14:11 03.11.2026

  • 41 Йоцините

    2 1 Отговор
    миролюбци се готвят за мир!

    14:12 03.11.2026

  • 42 хаха

    2 0 Отговор
    Да сме наясно... Гумената Тиква ги одобри тези. Като одобри и корекцията в цената.

    Ако бяхте хора щяхте да отмените цялата поръчка заради НОВОТО забавяне на Ф-16, но вие сте си някакви жалки балкано-ориенталски ромляни. ХАХАХА

    Купиха "антидрон системи" от дебелите ватенки (шведските са по-добри), купиха бронетранспортьори от дебелите ватенки (шведските са по-добри), купиха Ф-16 от дебелите ватенки (Грипен са по-добри).

    Вие ли сте европейци бе ориенталска пасмина? Сложили наколенките пред новите си господари и си въртят задниците като долнопробни ...
    ХАХАХА!

    И вие ще попаднете в затруднение...и останалите европейски държави ще ви отвърнат подобаващо! Пит3кантропи жалки.

    14:19 03.11.2026

  • 43 Европеец

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Военен":

    Прав си ,така е.... Пари хвърлени на вятъра...... Въобще малка България не трябва да се позволява пари за оръжие..... Добрите и уважителни отношения със съседите особено с Турция и Русия гарантират сигурно стана територията без да се дават тия милиарди за оръжие....

    14:20 03.11.2026

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