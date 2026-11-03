България прие първите бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните войски. Церемонията се проведе във военния завод „Терем“ във Велико Търново, където министърът на отбраната Димитър Стоянов прие почетния строй на Националния военен университет „Васил Левски“.

Договорът предвижда доставката на 183 машини и първоначално е на стойност 1,37 млрд. долара. През лятото Народното събрание е одобрило актуализация с още около 40 млн. долара заради поскъпването и инфлацията.

Първите осем машини вече са сглобени, като пет от тях са предоставени на първа механизирана бригада на Сухопътните войски в Карлово. За 61-ва бригада са предвидени общо 198 машини, от които 183 са от семейството „Страйкър“.

Доставката е изостанала с една година

По думите на Димитър Стоянов програмата е изостанала с една година, но към момента се изпълнява по график. Предоставени са 30 машини при планирани около 20, а до края на годината се очакват още три.

„Оттук нататък няма да има такова. Вървим по график, плащанията вървят по график, машините се доставят по график, даже върви предсрочно предоставяне на машини“, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Придобиването на машините е част от ангажиментите на България към колективната отбрана на НАТО и от усилията за укрепване на отбранителните способности на пехотата.

Втора бригада би струвала 1,4 млрд. евро

Според Стоянов поне още една бригада има нужда от подобна техника. За оборудването ѝ ще са необходими около 1,4 млрд. евро, а процесът би продължил между пет и шест години.

„Сухопътните ни войски заслужават да получат и втора бригада с такива машини – около 200 на брой“, заяви Стоянов.

Министърът посочи, че България се стреми заводът „Терем – Ивайло“ да се превърне в регионален център за обслужване на машините „Страйкър“. Боеприпасите за тях засега се доставят от САЩ, но се обсъжда възможността в бъдеще да бъдат произвеждани и в България.

По механизма SAFE предстои закупуването на 20 системи за борба с дронове. Водят се преговори с испанска компания, като се очаква меморандум за разбирателство да бъде подписан в рамките на една до две седмици.