Свлачище затвори дясната лента по пътя Варна – Златни пясъци в посока курортния комплекс. Причината е пропадане на земни маси край пътното платно. Свличането е непосредствено преди отбивката за Варненския свободен университет.

От полицията във Варна съобщиха за въведеното ограничение. Не е затворен целият пътен участък, а само дясната лента в посока „Златни пясъци“. Данни за пострадали хора няма.

Община Варна е потвърдила образуването на свлачището и е уточнила, че „пътят е част от републиканската пътна мрежа“. Затова последващите действия трябва да бъдат определени от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Експерти на Областната администрация са на място, за да се запознаят със ситуацията. Очаква се и становище от Областното пътно управление, след което трябва да стане ясно как ще бъде обезопасен участъкът и кога ще започнат необходимите дейности.

Източници: dariknews.bg