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Свлачище затвори дясната лента по пътя Варна – Златни пясъци
  Тема: Трафик

Свлачище затвори дясната лента по пътя Варна – Златни пясъци

3 Ноември, 2026 19:38, обновена 3 Ноември, 2026 19:40 635 8

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  • пътна обстановка-
  • апи

Пропаднали земни маси са блокирали движението в посока курортния комплекс непосредствено преди отбивката за Варненския свободен университет

Свлачище затвори дясната лента по пътя Варна – Златни пясъци - 1
Снимка: Фейсбук/ Б.Коцев - илюстративна
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Свлачище затвори дясната лента по пътя Варна – Златни пясъци в посока курортния комплекс. Причината е пропадане на земни маси край пътното платно. Свличането е непосредствено преди отбивката за Варненския свободен университет.

От полицията във Варна съобщиха за въведеното ограничение. Не е затворен целият пътен участък, а само дясната лента в посока „Златни пясъци“. Данни за пострадали хора няма.

Община Варна е потвърдила образуването на свлачището и е уточнила, че „пътят е част от републиканската пътна мрежа“. Затова последващите действия трябва да бъдат определени от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Експерти на Областната администрация са на място, за да се запознаят със ситуацията. Очаква се и становище от Областното пътно управление, след което трябва да стане ясно как ще бъде обезопасен участъкът и кога ще започнат необходимите дейности.

Източници: dariknews.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЗО

    4 1 Отговор
    АПИ?? Това е все едно да чакаш от умрял писмо.

    19:45 03.11.2026

  • 2 ЛИЧИ СИ ЧЕ РУСНАЦИТЕ

    3 2 Отговор
    СА ПРИЧИНАТА !

    19:53 03.11.2026

  • 3 Балкани

    5 0 Отговор
    Коя отбивка, че има 2 ?

    19:53 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тик-Ток

    6 3 Отговор
    За 35 години западна демокрация всичко е в разруха и разпад ,нищо не се поддържа, само кражби и корупция ,най малко един трилион са откраднати в България за толкова години демокрация,вижте само хотелите и именията на всичките негодници бизнесмени бандити и корумпета

    20:03 03.11.2026

  • 8 Е хубаво де

    2 0 Отговор
    Ама две години го ремонтирайте тоя път, от 2024 до 2025 включително, какво пак се обърка

    20:20 03.11.2026

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