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Учениците във Варна се връщат в клас на 4 ноември

Учениците във Варна се връщат в клас на 4 ноември

3 Ноември, 2026 20:13 337 2

  • ученици-
  • варна-
  • благомир коцев-
  • опасно време-
  • жълт код

Занятията отново ще се провеждат присъствено заради подобрената прогноза за времето. За сряда остава в сила жълт код

Учениците във Варна се връщат в клас на 4 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Учениците във Варна се връщат към редовен присъствен учебен режим на 4 ноември. Решението е взето заради подобрената прогноза за времето и е съобщено от кмета на града Благомир Коцев.

Промяната идва след временното преминаване към дистанционно обучение заради опасните метеорологични условия. Според Благомир Коцев най-интензивната част от бурята се очаква да започне вечерта на 3 ноември и да продължи през нощта, но прогнозата е до сутринта на 4 ноември времето да се подобри.

За сряда е обявен жълт код за опасно време. Предупреждението остава в сила, въпреки че условията се очаква да бъдат по-благоприятни за възстановяване на присъствените занятия.

„Призовавам варненци да бъдат внимателни!“, предупреди кметът Благомир Коцев.

Така учебният процес във Варна ще продължи отново в класните стаи, като учениците трябва да се върнат към редовния си график на 4 ноември.

Източници: dariknews.bg


Варна / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 във варна

    0 0 Отговор
    прекапа колкото в София и по-голямата част от страната. Тази ваканция си я изсмукаха от пръстите за да се натегнат на картела. А мама и тате го отнесоха пак с непредвидена ваканция за синковците.

    20:35 03.11.2026

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