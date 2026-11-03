Учениците във Варна се връщат в клас на 4 ноември

Учениците във Варна се връщат към редовен присъствен учебен режим на 4 ноември. Решението е взето заради подобрената прогноза за времето и е съобщено от кмета на града Благомир Коцев.
Промяната идва след временното преминаване към дистанционно обучение заради опасните метеорологични условия. Според Благомир Коцев най-интензивната част от бурята се очаква да започне вечерта на 3 ноември и да продължи през нощта, но прогнозата е до сутринта на 4 ноември времето да се подобри.
За сряда е обявен жълт код за опасно време. Предупреждението остава в сила, въпреки че условията се очаква да бъдат по-благоприятни за възстановяване на присъствените занятия.„Призовавам варненци да бъдат внимателни!“, предупреди кметът Благомир Коцев.
Така учебният процес във Варна ще продължи отново в класните стаи, като учениците трябва да се върнат към редовния си график на 4 ноември.
Източници: dariknews.bg
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2 във варна
20:35 03.11.2026