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Румен Радев: Няма да се посяга на парите във втория пенсионен стълб

Румен Радев: Няма да се посяга на парите във втория пенсионен стълб

4 Ноември, 2026 10:40 539 37

  • румен радев-
  • втори пенсионен стълб-
  • пенсионни средства-
  • бюджет 2027-
  • цени на тока

Премиерът отхвърли твърденията за промяна в пенсионния модел и заяви, че цените на тока и парното няма да се увеличават

Румен Радев: Няма да се посяга на парите във втория пенсионен стълб - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че правителството ще посяга на средствата във втория пенсионен стълб. Той определи тези твърдения като несъстоятелни и призова политиците да прекратят манипулациите след края на предизборната кампания.

Темата за бъдещето на личните пенсионни партиди се изостри след появила се информация за възможно пренасочване на част от осигурителните вноски към Националния осигурителен институт. На 3 ноември председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов и Министерството на финансите заявиха, че няма планове за подобна мярка.

„Предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите“, заяви Румен Радев.

Обещание за цените на тока и парното

В началото на заседанието на Министерския съвет премиерът коментира и цените на електроенергията и парното за битовите потребители. По думите му те няма да се увеличават до края на отоплителния сезон, въпреки поскъпването на природния газ с 32% през ноември.

Радев подчерта, че Комисията за енергийно и водно регулиране е независим регулатор и правителството не се намесва в решенията ѝ. Той посочи, че цената на газа за България остава с близо 40% по-ниска от европейския борсов индекс TTF.

„Цената на тока и парното няма да се увеличава“, каза премиерът.

Критики към управлението на публичните финанси

Румен Радев се позова на три одитни доклада на Сметната палата, публикувани преди официалното представяне на бюджета за 2027 г. Според оценката му те показват сериозни проблеми в управлението на публичните финанси от предишното управление.

Премиерът посочи бюджетен дефицит за 2025 г. над 3%, който според него е бил прикрит, както и натрупани неразплатени задължения, прехвърлени към бюджетите за 2026 и 2027 г.

По думите му кабинетът ще търси възстановяване на бюджетната дисциплина, без да се отказва от ангажиментите за увеличение на доходите и пенсиите, социална подкрепа и инвестиции в отбрана, здравеопазване, образование, наука, култура и спорт.

Източници: novini.bg, dariknews.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    8 3 Отговор
    Си сменя мнението по често от Тръмп.

    Коментиран от #15

    10:46 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    4 1 Отговор
    Ама как така няма, ако не го направите, ще изкарате хасен за лъжец! Веднага да откраднете парите, за да изчистите името му.

    Коментиран от #12

    10:47 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    6 1 Отговор
    Ама че лъжи невиждани комунистически е нали заграбиха всичко тук

    10:48 04.11.2026

  • 6 Анонимен

    5 0 Отговор
    Използват страховете на невежите безсрамно за да живеят цял живот на дъ.ржавна издръжка ама като има малоумници

    10:51 04.11.2026

  • 7 АБВ

    7 1 Отговор
    Вторият стълб /ДЗПО/ е ограбване на работещите българи, защото две пенсии са по-малко от една /само от НОИ/. Изключение са само случаите на пенсия от НОИ под минималния размер, или над максималния.
    Повечето държави от ЕС се отказаха от нака налечения "втори стълб".

    Коментиран от #17

    10:51 04.11.2026

  • 8 подозрителна прилика

    3 1 Отговор
    Руският президент Владимир Путин подписа указ за прехвърляне на непотърсено (безстопанствено) имущество на починали лица в полза на държавата. Новите правила се отнасят за парични средства в рубли или чуждестранна валута, както и за благородни метали, съхранявани в банкови сметки или депозити. Такива активи ще бъдат отнемани, ако са изминали повече от пет години от смъртта на собственика, без да е било образувано наследствено дело.

    Правото на държавата да претендира за тези активи ще се основава на специален регистър на починали лица, чието имущество е определено като безстопанствено. Той ще съдържа лични данни – включително три имена, дати на раждане и смърт, както и идентификационни номера на данъкоплатците (ИНН) – заедно с информация за банковите сметки и депозити, както и къде се намират. Федералната агенция за управление на държавното имущество („Росимущество“) е натоварена със задачата да състави този списък, като използва данни от Федералната данъчна служба, Нотариалната камара, съдебните изпълнители и банките.

    Коментиран от #20

    10:52 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Червени бokлyци !

    6 1 Отговор
    Може ли някой прогресивно да ми посочи 3 неща, които копринко кРадев е заявил, обещал .. и да ги е изпълнил ?
    То бива да обичаш да те лъжат, ама тоя и последователите му счупиха всички тъnoмеpи !!!

    Коментиран от #37

    10:53 04.11.2026

  • 11 Думите

    3 0 Отговор
    отлитат , нищо черно на бяла ! А и на лъжци кой вярва ?

    10:53 04.11.2026

  • 12 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Не знам много интересно заглави е...... Нали Уж живеем в пазарна икономика...... Но както и да е..... Знам че по времето на бай Тошо тока беше 2 стотинки, не се теглиха заеми заплащане на пенсии и бюджетни заплати.... Дълга беше 10 милиарда и се плащаше без да има приватизация или пък да се теглят заеми за неговото изплащане..... Но пак да кажа както и да е..... На 62 години съм и ако трябва да избирам бих избрал 40 и петте години на недоносчето, от колкото сегашните 37 години на демокрацията.....

    10:53 04.11.2026

  • 13 А защо

    0 0 Отговор
    Фондовете ме таксуват 3-4% годишно за управление когато като си купувам сам етф-и ми струва 0,3% годишно и средна доходност 7-10%?!

    10:53 04.11.2026

  • 14 подозрителна прилика

    5 1 Отговор
    Русия посегна на част от спестяванията за пенсии
    Парите минават в държавен фонд, от който няма да могат да се теглят неопределено време
    Руското министерство на финансите ликвидира съществуващата система за спестявания за пенсии, която въведе преди две години. Парите от частните пенсионни фондове ще бъдат прехвърлени в специален държавен фонд за оперативни нужди. Предвижда се измененията да влязат в сила от 1 април 2027 г.

    Според РБК, който се е запознал със законопроекта, 6,6 трилиона рубли, принадлежащи на 71 милиона души, инвестирани в 24 частни пенсионни фонда, създадени през 2024 г., както и "спящи" в държавната Внешэкономбанк /парите на граждани, които не са избрали пенсионен фонд/, ще бъдат прехвърлени в нова държавна структура без съгласието на титулярите на сметките. В нея ще се влеят още два по-стари частни пенсионни фонда - "Благосостояние" и "ВТБ Пенсионный фонд". Парите ще бъдат оформени като "дългосрочни вложения" и ще бъдат използвани от държавата за оперативни нужди. Със закона на практика влоговете със специална цел - пенсиониране, се преоформят в особен вид влог, от който гражданите нито могат да се откажат, нито могат да изтеглят парите си. Вложителите няма дори да подписват нов договор за парите си.

    Програмата за дългосрочни спестявания беше въведена през 2024 г., като вложителите можеха да изтеглят парите си 15 г. след откриването на сметката, при достигане на пенсионна възраст /55 г. за жените и 60 г. за мъжете/, при възникване

    10:53 04.11.2026

  • 15 Една

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    зодия са .

    10:54 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Коректор

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "АБВ":

    Това го решават хората. И сега имаш право да се осигуряваш само в НОИ.
    Но не може да решаваш вместо мен. Особено пък да ми решават такива аматьори и неудачници, сбрани в Прогресивна България.

    10:55 04.11.2026

  • 18 Въпрос

    3 1 Отговор
    След 20 г. кой ще остане да плаща към ной ?

    10:56 04.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АБВ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "подозрителна прилика":

    Нямаш никаква представа за световната и българска практика. Наследство, за което няма наследници, или не могат да се установят такива, винаги преминава в държавата/общината. Така е и в България.
    Когато едно лице почине и няма никакви роднини по закон (или всички потенциални наследници са се отказали от наследството или са недостойни), имуществото преминава в полза на държавата и общините.
    Този механизъм е уреден в чл. 11 от българския Закон за наследството (ЗН) и неговата цел е да предотврати безстопанствеността на оставените активи.
    Аре, бегай да четеш !

    10:58 04.11.2026

  • 21 Комуниста

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тъпото руско говедо":

    Ще отрича до последно !

    10:59 04.11.2026

  • 22 Лъжльо копринко кРадев

    5 1 Отговор
    "Премиерът посочи бюджетен дефицит за 2025 г. над 3%, който според него е бил прикрит, както и натрупани неразплатени задължения, прехвърлени към бюджетите за 2026 и 2027 г."

    Това е долна лъжа. Покажи кое не е разплатено. Защо не бе записано в Бюджет 2026 ?
    Защо ЕК и ЕЦБ не ги намериха тези не разплатени задължения ?
    Даже гълъба ти не ги намери.

    10:59 04.11.2026

  • 23 Солени глоби за фейкновини!

    2 5 Отговор
    Крайно време е да се въведат глоби, вкл. за медиите, отделно нека Радев в края на седмицата има своите десет-петнайсетминути да говори по дадена тема и обяснява какво и защо се прави, иначе опонентите му ще врякат, че и лъжат от сутрин до вечер, а жълтопаветници те ще организират метежи

    Коментиран от #33, #34

    11:00 04.11.2026

  • 24 Ти разлика

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тъпото руско говедо":

    Между икономическа зона в морето и български кораби правиш ли??! Няма атакувани български кораби а украински които нарочно минават през икономическата ни зона за са ни създават напрежение с Русия.

    11:00 04.11.2026

  • 25 Оставка!

    4 0 Отговор
    Оставка! Оставка! Оставка!

    11:01 04.11.2026

  • 26 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Вервейте" му. 🤣🤣🤣
    Както всички обещания до сега, и това ще бъде " спазено" 😭😭😭

    11:02 04.11.2026

  • 27 !!!?

    5 0 Отговор
    Мистър Кеш определя твърденията на опозицията като "несъстоятелни",...явно не смее да ги нарече Лъжа !!!?

    11:03 04.11.2026

  • 28 Прав е номер 12

    2 1 Отговор
    Междувременно и моите коси побеляха, наближавайки седемдесетте, и като претеглям кое и как, убедено мога да кажа, ине само аз, че съм щастлив, че живях при социализма, въпреки грешките, а също и в мирно време. Горко на младите, ако това е демокрация

    11:04 04.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 пенсионер

    0 0 Отговор
    що бе щом е в интерес хна бъдещето на българия съгласен съм пенцията ми е 360 евро при отработени 40 години в държавно предприятие при соца работехме за желти стотинки и градяхме комунизма и се въоръжавахме да победим гнилия капитализам доиде 10 11 89 г тарикатите заграбиха предприятията на безценица и за забогатеят ни даваха за работата пак желти стотинки и пак се въоражаваме да бием социализма

    11:08 04.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 !!!?

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Солени глоби за фейкновини!":

    Че то Наркойотоница ще остане без спестявания, ако се налагат глоби за Лъжи и фейкновини...или ще търси Петричкия Ескобар за донор !!!?

    11:09 04.11.2026

  • 34 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Солени глоби за фейкновини!":

    23 ДА МНОГО СОЛЕНИ ГЛОБИ ЗА ЛЪЖЦИТЕ ПО САЙТОВЕТЕ ЗА КЛЕТНИЦИТЕ ЗА ТЕЗИ КОИТО ОБИЖДАТ И СА ТУК ПОСТОЯННИ А И САЙТОВЕТЕ КОИТО РАЗПРОСТРОНЯВАТ ТОВА НАЛИ ТОВА Е ОТ ГОДИНИ

    11:10 04.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Даката

    1 0 Отговор
    Това е най-лошото което можеше да се случи на България, както казваше Корнелия Нинова, тази която лансира радев за президент, та тя казва че управлението на Бойко Борисов е било много по-добро от това което ни се случва с пропутинският боташ ефенди на власт.

    11:12 04.11.2026

  • 37 русофилите

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Червени бokлyци !":

    са бавноразвиващи грабят ги игиибат и те пак гласуват за болшевиките

    11:14 04.11.2026

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