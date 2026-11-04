Румен Радев: Няма да се посяга на парите във втория пенсионен стълб

Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че правителството ще посяга на средствата във втория пенсионен стълб. Той определи тези твърдения като несъстоятелни и призова политиците да прекратят манипулациите след края на предизборната кампания.

Темата за бъдещето на личните пенсионни партиди се изостри след появила се информация за възможно пренасочване на част от осигурителните вноски към Националния осигурителен институт. На 3 ноември председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов и Министерството на финансите заявиха, че няма планове за подобна мярка.

Обещание за цените на тока и парното

„Предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите“, заяви Румен Радев.

В началото на заседанието на Министерския съвет премиерът коментира и цените на електроенергията и парното за битовите потребители. По думите му те няма да се увеличават до края на отоплителния сезон, въпреки поскъпването на природния газ с 32% през ноември.

Радев подчерта, че Комисията за енергийно и водно регулиране е независим регулатор и правителството не се намесва в решенията ѝ. Той посочи, че цената на газа за България остава с близо 40% по-ниска от европейския борсов индекс TTF.

Критики към управлението на публичните финанси

„Цената на тока и парното няма да се увеличава“, каза премиерът.

Румен Радев се позова на три одитни доклада на Сметната палата, публикувани преди официалното представяне на бюджета за 2027 г. Според оценката му те показват сериозни проблеми в управлението на публичните финанси от предишното управление.

Премиерът посочи бюджетен дефицит за 2025 г. над 3%, който според него е бил прикрит, както и натрупани неразплатени задължения, прехвърлени към бюджетите за 2026 и 2027 г.

По думите му кабинетът ще търси възстановяване на бюджетната дисциплина, без да се отказва от ангажиментите за увеличение на доходите и пенсиите, социална подкрепа и инвестиции в отбрана, здравеопазване, образование, наука, култура и спорт.

Източници: novini.bg, dariknews.bg, nova.bg