Румен Радев: Няма да се посяга на парите във втория пенсионен стълб

Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че правителството ще посяга на средствата във втория пенсионен стълб. Той определи тези твърдения като несъстоятелни и призова политиците да прекратят манипулациите след края на предизборната кампания.
Темата за бъдещето на личните пенсионни партиди се изостри след появила се информация за възможно пренасочване на част от осигурителните вноски към Националния осигурителен институт. На 3 ноември председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов и Министерството на финансите заявиха, че няма планове за подобна мярка.„Предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите“, заяви Румен Радев.
Обещание за цените на тока и парното
В началото на заседанието на Министерския съвет премиерът коментира и цените на електроенергията и парното за битовите потребители. По думите му те няма да се увеличават до края на отоплителния сезон, въпреки поскъпването на природния газ с 32% през ноември.
Радев подчерта, че Комисията за енергийно и водно регулиране е независим регулатор и правителството не се намесва в решенията ѝ. Той посочи, че цената на газа за България остава с близо 40% по-ниска от европейския борсов индекс TTF.„Цената на тока и парното няма да се увеличава“, каза премиерът.
Критики към управлението на публичните финанси
Румен Радев се позова на три одитни доклада на Сметната палата, публикувани преди официалното представяне на бюджета за 2027 г. Според оценката му те показват сериозни проблеми в управлението на публичните финанси от предишното управление.
Премиерът посочи бюджетен дефицит за 2025 г. над 3%, който според него е бил прикрит, както и натрупани неразплатени задължения, прехвърлени към бюджетите за 2026 и 2027 г.
По думите му кабинетът ще търси възстановяване на бюджетната дисциплина, без да се отказва от ангажиментите за увеличение на доходите и пенсиите, социална подкрепа и инвестиции в отбрана, здравеопазване, образование, наука, култура и спорт.
Източници: novini.bg, dariknews.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя
Коментиран от #15
10:46 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Някой
Коментиран от #12
10:47 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анонимен
10:48 04.11.2026
6 Анонимен
10:51 04.11.2026
7 АБВ
Повечето държави от ЕС се отказаха от нака налечения "втори стълб".
Коментиран от #17
10:51 04.11.2026
8 подозрителна прилика
Правото на държавата да претендира за тези активи ще се основава на специален регистър на починали лица, чието имущество е определено като безстопанствено. Той ще съдържа лични данни – включително три имена, дати на раждане и смърт, както и идентификационни номера на данъкоплатците (ИНН) – заедно с информация за банковите сметки и депозити, както и къде се намират. Федералната агенция за управление на държавното имущество („Росимущество“) е натоварена със задачата да състави този списък, като използва данни от Федералната данъчна служба, Нотариалната камара, съдебните изпълнители и банките.
Коментиран от #20
10:52 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Червени бokлyци !
То бива да обичаш да те лъжат, ама тоя и последователите му счупиха всички тъnoмеpи !!!
Коментиран от #37
10:53 04.11.2026
11 Думите
10:53 04.11.2026
12 Европеец
До коментар #3 от "Някой":Не знам много интересно заглави е...... Нали Уж живеем в пазарна икономика...... Но както и да е..... Знам че по времето на бай Тошо тока беше 2 стотинки, не се теглиха заеми заплащане на пенсии и бюджетни заплати.... Дълга беше 10 милиарда и се плащаше без да има приватизация или пък да се теглят заеми за неговото изплащане..... Но пак да кажа както и да е..... На 62 години съм и ако трябва да избирам бих избрал 40 и петте години на недоносчето, от колкото сегашните 37 години на демокрацията.....
10:53 04.11.2026
13 А защо
10:53 04.11.2026
14 подозрителна прилика
Парите минават в държавен фонд, от който няма да могат да се теглят неопределено време
Руското министерство на финансите ликвидира съществуващата система за спестявания за пенсии, която въведе преди две години. Парите от частните пенсионни фондове ще бъдат прехвърлени в специален държавен фонд за оперативни нужди. Предвижда се измененията да влязат в сила от 1 април 2027 г.
Според РБК, който се е запознал със законопроекта, 6,6 трилиона рубли, принадлежащи на 71 милиона души, инвестирани в 24 частни пенсионни фонда, създадени през 2024 г., както и "спящи" в държавната Внешэкономбанк /парите на граждани, които не са избрали пенсионен фонд/, ще бъдат прехвърлени в нова държавна структура без съгласието на титулярите на сметките. В нея ще се влеят още два по-стари частни пенсионни фонда - "Благосостояние" и "ВТБ Пенсионный фонд". Парите ще бъдат оформени като "дългосрочни вложения" и ще бъдат използвани от държавата за оперативни нужди. Със закона на практика влоговете със специална цел - пенсиониране, се преоформят в особен вид влог, от който гражданите нито могат да се откажат, нито могат да изтеглят парите си. Вложителите няма дори да подписват нов договор за парите си.
Програмата за дългосрочни спестявания беше въведена през 2024 г., като вложителите можеха да изтеглят парите си 15 г. след откриването на сметката, при достигане на пенсионна възраст /55 г. за жените и 60 г. за мъжете/, при възникване
10:53 04.11.2026
15 Една
До коментар #1 от "Тоя":зодия са .
10:54 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Коректор
До коментар #7 от "АБВ":Това го решават хората. И сега имаш право да се осигуряваш само в НОИ.
Но не може да решаваш вместо мен. Особено пък да ми решават такива аматьори и неудачници, сбрани в Прогресивна България.
10:55 04.11.2026
18 Въпрос
10:56 04.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АБВ
До коментар #8 от "подозрителна прилика":Нямаш никаква представа за световната и българска практика. Наследство, за което няма наследници, или не могат да се установят такива, винаги преминава в държавата/общината. Така е и в България.
Когато едно лице почине и няма никакви роднини по закон (или всички потенциални наследници са се отказали от наследството или са недостойни), имуществото преминава в полза на държавата и общините.
Този механизъм е уреден в чл. 11 от българския Закон за наследството (ЗН) и неговата цел е да предотврати безстопанствеността на оставените активи.
Аре, бегай да четеш !
10:58 04.11.2026
21 Комуниста
До коментар #19 от "Тъпото руско говедо":Ще отрича до последно !
10:59 04.11.2026
22 Лъжльо копринко кРадев
Това е долна лъжа. Покажи кое не е разплатено. Защо не бе записано в Бюджет 2026 ?
Защо ЕК и ЕЦБ не ги намериха тези не разплатени задължения ?
Даже гълъба ти не ги намери.
10:59 04.11.2026
23 Солени глоби за фейкновини!
Коментиран от #33, #34
11:00 04.11.2026
24 Ти разлика
До коментар #19 от "Тъпото руско говедо":Между икономическа зона в морето и български кораби правиш ли??! Няма атакувани български кораби а украински които нарочно минават през икономическата ни зона за са ни създават напрежение с Русия.
11:00 04.11.2026
25 Оставка!
11:01 04.11.2026
26 АГАТ а Кристи
Както всички обещания до сега, и това ще бъде " спазено" 😭😭😭
11:02 04.11.2026
27 !!!?
11:03 04.11.2026
28 Прав е номер 12
11:04 04.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 пенсионер
11:08 04.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 !!!?
До коментар #23 от "Солени глоби за фейкновини!":Че то Наркойотоница ще остане без спестявания, ако се налагат глоби за Лъжи и фейкновини...или ще търси Петричкия Ескобар за донор !!!?
11:09 04.11.2026
34 Анонимен
До коментар #23 от "Солени глоби за фейкновини!":23 ДА МНОГО СОЛЕНИ ГЛОБИ ЗА ЛЪЖЦИТЕ ПО САЙТОВЕТЕ ЗА КЛЕТНИЦИТЕ ЗА ТЕЗИ КОИТО ОБИЖДАТ И СА ТУК ПОСТОЯННИ А И САЙТОВЕТЕ КОИТО РАЗПРОСТРОНЯВАТ ТОВА НАЛИ ТОВА Е ОТ ГОДИНИ
11:10 04.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Даката
11:12 04.11.2026
37 русофилите
До коментар #10 от "Червени бokлyци !":са бавноразвиващи грабят ги игиибат и те пак гласуват за болшевиките
11:14 04.11.2026