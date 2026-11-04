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Ефремова: Няма план за пренасочване на вноски към ДОО
  Тема: Икономика

Ефремова: Няма план за пренасочване на вноски към ДОО

4 Ноември, 2026 10:53 748 41

  • наталия ефремова-
  • втора пенсия-
  • доо-
  • минимална заплата-
  • пенсионна реформа

В проектобюджета са заложени по-висок максимален осигурителен доход и минимална заплата от 660 евро

Ефремова: Няма план за пренасочване на вноски към ДОО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Не е обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към държавното обществено осигуряване, заяви социалният министър Наталия Ефремова. Изказването ѝ идва на фона на политически спор за бъдещето на втория пенсионен стълб и твърдения, че част от средствата в личните партиди може да бъдат насочени към НОИ.

„Не е обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към ДОО“, каза Ефремова.

Какво е заложено в бюджета

В проектобюджета на ДОО е предвидено осъвременяване на пенсиите по Швейцарското правило. Заложено е и изплащането на майчинството през втората година.

Максималният осигурителен доход се предвижда да бъде увеличен със 100 евро. Минималната работна заплата трябва да нарасне до 660 евро от 1 януари 2027 г. За промяната е необходимо постановление на Министерския съвет. Предложението за размера беше обсъдено в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Промени за хората с увреждания

Сред планираните мерки са реформи в ТЕЛК и промени в законодателството за подкрепа на хората с увреждания. Посочената цел е помощта да се определя според конкретните потребности на всеки човек.

Очаква се мерките да влязат в сила през 2027 г. Към момента потвърденото от социалния министър е, че в проектобюджета няма обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към ДОО.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕ СЪ ВИ ЗВЪННАЛИ ОТ БРЮКСЕЛ

    7 2 Отговор
    ЗА ТВА НЯМА. Я ДА ВИ ЗВЪННАТ И СТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ПОСЛУШНИ...

    10:55 04.11.2026

  • 2 Европеец

    11 1 Отговор
    Тая преди време беше казала, че бедността в бг-то била намслела..... Частните пенсионни фондове са си едно принудително действие за отслабване на МнОИ...... Отклониха парите в доброволното пенсионно осигуряване, което не е никак доброволно, а е доброволно задължително...... Но както и да е..... От 30 и седем години в територията няма държавност и държавно мислене....

    Коментиран от #13, #18

    10:59 04.11.2026

  • 3 План за нищо

    13 3 Отговор
    нямате и няма да имате. Всичко правите както ви светне в момента и по заповед на ратко. За първи път има такова правителство, което "управлява" по хрумки. Не бъркайте своите избирачи с умните образовани хора, които не ви се връзват. Пътници сте!
    Оставка!

    Коментиран от #35

    11:00 04.11.2026

  • 4 червен пабирог

    7 2 Отговор
    има план за трети задължителен доброволен стълб!

    11:00 04.11.2026

  • 5 сталин

    8 3 Отговор
    въвеждаме вечерен час и режим на интернета!!!

    Коментиран от #10, #14

    11:03 04.11.2026

  • 6 604

    4 0 Отговор
    Тва треа се закрие ве минТдили!

    11:18 04.11.2026

  • 7 Просто човек

    12 2 Отговор
    Като се разчу, започнахте да да във заден…Прогресивно ми е!

    Коментиран от #8, #15, #26

    11:19 04.11.2026

  • 8 Просто човек

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Просто човек":

    Да давате заден..

    11:19 04.11.2026

  • 9 Да но има

    7 2 Отговор
    план за пренасочване на вноските в ЧПФ-тата към САЩ ! Нали? Което е трагично за България и българите. Вече е факт! Във фонда на Бляк Рок се превеждат

    Коментиран от #11

    11:19 04.11.2026

  • 10 Както и

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "сталин":

    Режим на тока два часа има два часа няма

    Коментиран от #28

    11:21 04.11.2026

  • 11 САЩ е агресор

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да но има":

    САЩ е терорист. САЩ са злото. САЩ е световният "Мамник" който броди по света краде, тероризира и убива. „САЩ ще използват включително и икономически и геополитически натиск, за да привлекат капитал, по все по-агресивни и брутални начини. Включително и от Европа, включително и от България ! Тези капиталови войни ще бъдат значително по-сериозни от скорошните "търговски войни.“ ! Проблемът е ще е с „финансова репресия“, тоест действия от страна на САЩ за принудително изкупуване на нейния дълг. На „жаргон на нормален човек“, това е като „все едно да държиш пистолет на нечия глава и да го накараш да купи твоите облигации. Дори трябва да се приема буквално. Преди седмица Доналд Тръмп намекна точно за това“.
    Може да се добави, че подобно действие може да се счита за „немислимо“, но преди да се припомни, за отвличането на президента на суверенна държава, Венецуела, или убийството на цялото ръководство на друга, Иран. Не толкова отдавна са били разглеждани като такива но са факт нали?

    11:21 04.11.2026

  • 12 Давайте

    11 1 Отговор
    го тоя бюджет, да го видим. Какво само през ден, през два го преразказвате.

    Коментиран от #20

    11:22 04.11.2026

  • 13 Не от 37 години

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    От 44 година няма държавно мислене

    Коментиран от #17

    11:23 04.11.2026

  • 14 Като

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "сталин":

    ти сложат режим на тока.... за интернета няма да ти трябва.

    11:24 04.11.2026

  • 15 То това

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Просто човек":

    Са им обичайните номера от ПБ

    11:24 04.11.2026

  • 16 Може да не е заявено но е нужно

    4 1 Отговор
    категорично... и е въпрос на национална сигурност да се пренасочи поне част от вноската за втора пенсия към държавното обществено осигуряване ! Задължително трябва да се случи хора ! ЧПФ-тата неминуемо ще се декапитализират и фалират !

    11:26 04.11.2026

  • 17 Айде бе!

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Не от 37 години":

    Тогава държава имаше и то сериозна и солидна държава! А от 37 г. има само територия и измамници!

    Коментиран от #23

    11:26 04.11.2026

  • 18 Абсолютната

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    нелицеприятна и грозна истина е!

    11:28 04.11.2026

  • 19 Още по- лошо

    4 0 Отговор
    Значи ще го направите без план?

    11:28 04.11.2026

  • 20 То няма

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Давайте":

    Да е за гледане

    11:30 04.11.2026

  • 21 ЧПФ-тата ей хора ще бъдат и вече

    3 1 Отговор
    са подлагани на "финансова репресия“, тоест действия от страна на САЩ за принудително изкупуване на нейния дълг. На „жаргон на нормален човек“, това е като „все едно да държиш пистолет на нечия глава и да го накараш да купи твоите облигации. Точно това се случва в момента с нашите пари в ЧПФ-тата ! И дори в САЩ не го крият! ....

    11:30 04.11.2026

  • 22 Признатов

    1 0 Отговор
    Що не си кажете най-после - крадоха , взимаха ,усвояваха ,раздаваха на "заслужили " , пенсионирахте на 45-48 години с огромни пенсии поради раздути заплати , много сме политиците с такива заплати над 10 пъти по-големи от минималната , администрацията е много и излишна партийна номенклатура , изпапахме фондовете , прогонихме младите по чужбина , хората не искат да гледат деца обричайки ги на мизерия робия и несигурност за утрешния ден Тук , няма кой да работи за да покрие загубите и отнесеното от политическата алчност . Фалит обявете гордо . Няма срамно да си на бунището за малко ,но Вечно идва твърде много за остатъка от народ . И тези пенсионери ще измрът ,но и за другите няма да има . Национализацийка им спретвате . Взимате пари над 25 години с някакви обещания Задължително по закон и съвсем беззаконно им отнемате натрупаното . Идват комунистите отново на власт и се започва най-здравия грабеж отново . Жал ми е за тези които все още имат какво да губят.

    Коментиран от #25

    11:30 04.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Вариантите са два

    3 0 Отговор
    Или пренасочване на вноските към ДОО или изтичане на българският капитал към фондовете в САЩ ! Няма други варианти и е нужно правителството да действа отговорно а не да се съобразява със жълтопаветната и атлантическа продажна сган. Това е истината хора!

    11:36 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 604

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Просто човек":

    Въобще не си наясно май че това е схема да ти взимат от заплата и да я дават на мутри да играят по борси и т.н.! Чети за дал бог!

    11:36 04.11.2026

  • 27 Единици са хората

    4 0 Отговор
    Които получават втора пенсия ! ЧПФ-тата са измама и грабеж в полза само и единствено на шепа олигарси

    11:38 04.11.2026

  • 28 Калин

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Както и":

    Ток ще има ,но заради цената сам ще си направи човек режим и този 2 на 2 е най-благия вариант. Разкош от мизерия очаква най скъпата страна за живот спрямо доходите на населението . Швейцария е назад от Богата България щом има още хора тук . Те пък що стачкуват ? Сигурно от бедност ,горките . А остатъците от живот тук си е в разкош и доволство и няма недоволни докато останат само политици и гласуващите им за пари взети по всякакъв начин за правилен глас .

    11:39 04.11.2026

  • 29 Мълчанието като подлост

    2 0 Отговор
    Поне информирайте хората, че имат право да преместят парите си веднага в НОИ!
    Информирайте ги за предимствата на общественото осигуряване. А те са много повече от неинтелигентното "наследяване".
    Обединените олигарси яростно бранят осигуреното от държавата ограбване - веднъж с мизерните заплати, после с ограбените ни старини.

    Коментиран от #30

    11:40 04.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Жълтопаветната и атлантическата сган

    1 1 Отговор
    в България категорично ще са за това фондове като този на Бляк Рок да ограбят българите. Нямайте съмнение даже в това.

    Коментиран от #41

    11:52 04.11.2026

  • 32 червената цензура

    1 1 Отговор
    набира скорост

    12:01 04.11.2026

  • 33 И Радев също съдейства

    2 0 Отговор
    За изтичането на пари в посока САЩ ! Тайничко и подло го прави. Сега ще се направи че отстъпва на опозицията но реално и той е в схемата за източването на ЧПФ-тата. Прокараха закона и го позволиха

    12:05 04.11.2026

  • 34 Факт

    2 1 Отговор
    Тия фондове са си габеж над населението!

    12:06 04.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Калмук

    2 0 Отговор
    Абе, това си беше чиста проба "опипване на почвата" - любим похват на Борисов. Ако това им е "прогресът" на тия - честито на гласувалите !

    12:22 04.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 По . мярка !

    1 0 Отговор
    ------------ !

    12:39 04.11.2026

  • 41 Нищо Не Се Случва!

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Жълтопаветната и атлантическата сган":

    Без Причина !

    12:42 04.11.2026

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