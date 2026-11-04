Ефремова: Няма план за пренасочване на вноски към ДОО

Не е обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към държавното обществено осигуряване, заяви социалният министър Наталия Ефремова. Изказването ѝ идва на фона на политически спор за бъдещето на втория пенсионен стълб и твърдения, че част от средствата в личните партиди може да бъдат насочени към НОИ.

„Не е обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към ДОО“, каза Ефремова.

Какво е заложено в бюджета

В проектобюджета на ДОО е предвидено осъвременяване на пенсиите по Швейцарското правило. Заложено е и изплащането на майчинството през втората година.

Максималният осигурителен доход се предвижда да бъде увеличен със 100 евро. Минималната работна заплата трябва да нарасне до 660 евро от 1 януари 2027 г. За промяната е необходимо постановление на Министерския съвет. Предложението за размера беше обсъдено в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Промени за хората с увреждания

Сред планираните мерки са реформи в ТЕЛК и промени в законодателството за подкрепа на хората с увреждания. Посочената цел е помощта да се определя според конкретните потребности на всеки човек.

Очаква се мерките да влязат в сила през 2027 г. Към момента потвърденото от социалния министър е, че в проектобюджета няма обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към ДОО.

Източници: bntnews.bg