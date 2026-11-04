Ефремова: Няма план за пренасочване на вноски към ДОО

Не е обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към държавното обществено осигуряване, заяви социалният министър Наталия Ефремова. Изказването ѝ идва на фона на политически спор за бъдещето на втория пенсионен стълб и твърдения, че част от средствата в личните партиди може да бъдат насочени към НОИ.
„Не е обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към ДОО“, каза Ефремова.
Какво е заложено в бюджета
В проектобюджета на ДОО е предвидено осъвременяване на пенсиите по Швейцарското правило. Заложено е и изплащането на майчинството през втората година.
Максималният осигурителен доход се предвижда да бъде увеличен със 100 евро. Минималната работна заплата трябва да нарасне до 660 евро от 1 януари 2027 г. За промяната е необходимо постановление на Министерския съвет. Предложението за размера беше обсъдено в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Промени за хората с увреждания
Сред планираните мерки са реформи в ТЕЛК и промени в законодателството за подкрепа на хората с увреждания. Посочената цел е помощта да се определя според конкретните потребности на всеки човек.
Очаква се мерките да влязат в сила през 2027 г. Към момента потвърденото от социалния министър е, че в проектобюджета няма обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към ДОО.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЕ СЪ ВИ ЗВЪННАЛИ ОТ БРЮКСЕЛ
10:55 04.11.2026
2 Европеец
Коментиран от #13, #18
10:59 04.11.2026
3 План за нищо
Оставка!
Коментиран от #35
11:00 04.11.2026
4 червен пабирог
11:00 04.11.2026
5 сталин
Коментиран от #10, #14
11:03 04.11.2026
6 604
11:18 04.11.2026
7 Просто човек
Коментиран от #8, #15, #26
11:19 04.11.2026
8 Просто човек
До коментар #7 от "Просто човек":Да давате заден..
11:19 04.11.2026
9 Да но има
Коментиран от #11
11:19 04.11.2026
10 Както и
До коментар #5 от "сталин":Режим на тока два часа има два часа няма
Коментиран от #28
11:21 04.11.2026
11 САЩ е агресор
До коментар #9 от "Да но има":САЩ е терорист. САЩ са злото. САЩ е световният "Мамник" който броди по света краде, тероризира и убива. „САЩ ще използват включително и икономически и геополитически натиск, за да привлекат капитал, по все по-агресивни и брутални начини. Включително и от Европа, включително и от България ! Тези капиталови войни ще бъдат значително по-сериозни от скорошните "търговски войни.“ ! Проблемът е ще е с „финансова репресия“, тоест действия от страна на САЩ за принудително изкупуване на нейния дълг. На „жаргон на нормален човек“, това е като „все едно да държиш пистолет на нечия глава и да го накараш да купи твоите облигации. Дори трябва да се приема буквално. Преди седмица Доналд Тръмп намекна точно за това“.
Може да се добави, че подобно действие може да се счита за „немислимо“, но преди да се припомни, за отвличането на президента на суверенна държава, Венецуела, или убийството на цялото ръководство на друга, Иран. Не толкова отдавна са били разглеждани като такива но са факт нали?
11:21 04.11.2026
12 Давайте
Коментиран от #20
11:22 04.11.2026
13 Не от 37 години
До коментар #2 от "Европеец":От 44 година няма държавно мислене
Коментиран от #17
11:23 04.11.2026
14 Като
До коментар #5 от "сталин":ти сложат режим на тока.... за интернета няма да ти трябва.
11:24 04.11.2026
15 То това
До коментар #7 от "Просто човек":Са им обичайните номера от ПБ
11:24 04.11.2026
16 Може да не е заявено но е нужно
11:26 04.11.2026
17 Айде бе!
До коментар #13 от "Не от 37 години":Тогава държава имаше и то сериозна и солидна държава! А от 37 г. има само територия и измамници!
Коментиран от #23
11:26 04.11.2026
18 Абсолютната
До коментар #2 от "Европеец":нелицеприятна и грозна истина е!
11:28 04.11.2026
19 Още по- лошо
11:28 04.11.2026
20 То няма
До коментар #12 от "Давайте":Да е за гледане
11:30 04.11.2026
21 ЧПФ-тата ей хора ще бъдат и вече
11:30 04.11.2026
22 Признатов
Коментиран от #25
11:30 04.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Вариантите са два
11:36 04.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 604
До коментар #7 от "Просто човек":Въобще не си наясно май че това е схема да ти взимат от заплата и да я дават на мутри да играят по борси и т.н.! Чети за дал бог!
11:36 04.11.2026
27 Единици са хората
11:38 04.11.2026
28 Калин
До коментар #10 от "Както и":Ток ще има ,но заради цената сам ще си направи човек режим и този 2 на 2 е най-благия вариант. Разкош от мизерия очаква най скъпата страна за живот спрямо доходите на населението . Швейцария е назад от Богата България щом има още хора тук . Те пък що стачкуват ? Сигурно от бедност ,горките . А остатъците от живот тук си е в разкош и доволство и няма недоволни докато останат само политици и гласуващите им за пари взети по всякакъв начин за правилен глас .
11:39 04.11.2026
29 Мълчанието като подлост
Информирайте ги за предимствата на общественото осигуряване. А те са много повече от неинтелигентното "наследяване".
Обединените олигарси яростно бранят осигуреното от държавата ограбване - веднъж с мизерните заплати, после с ограбените ни старини.
Коментиран от #30
11:40 04.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Жълтопаветната и атлантическата сган
Коментиран от #41
11:52 04.11.2026
32 червената цензура
12:01 04.11.2026
33 И Радев също съдейства
12:05 04.11.2026
34 Факт
12:06 04.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Калмук
12:22 04.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 По . мярка !
12:39 04.11.2026
41 Нищо Не Се Случва!
До коментар #31 от "Жълтопаветната и атлантическата сган":Без Причина !
12:42 04.11.2026