Костадин Костадинов: Наричат българите „микроби“, а претендират да са демократи

„Възраждане“ започва мониторинг на публикации в социалните мрежи, съдържащи призиви за насилие, физическа саморазправа, изтребление и гражданска война. Събраните материали ще бъдат предоставяни на прокуратурата за проверка за евентуални престъпления.
Повод за това са публикации след президентските избори, в които български граждани са обиждани и заплашвани заради политическите си убеждения и избора си на глас от страна на привърженици на ПП и ДБ. Костадинов обърна внимание и на обидното отношение към хората извън София, към жителите на малките населени места и към гражданите с по-нисък социален статус.
Той припомни, че кандидатите на ПП-ДБ са получили подкрепата на около 6% от всички избиратели, но част от техните привърженици демонстрират претенции да говорят от името на цялото общество и да определят кой има право на мнение и място в България.
„Никой няма право да нарича сънародниците си микроби, да призовава към тяхното унищожение или да оправдава насилието заради различни политически възгледи. Политическото високомерие на малцинството не може да се превръща в диктатура над мнозинството “, заяви Костадинов.
Той припомни, че призивите към насилие и саморазправа могат да попадат под наказателна отговорност, и призова институциите да реагират. Костадинов настоя политическите партии да не мълчат пред проявите на омраза и подчерта, че демокрацията означава равни права за всички български граждани, независимо къде живеят и за кого гласуват.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сотир
Коментиран от #58
11:36 04.11.2026
2 София майна
Коментиран от #14
11:37 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 само тъпитеипростите
Коментиран от #19, #24, #47
11:39 04.11.2026
7 Анджо
Коментиран от #30
11:40 04.11.2026
8 Тъпо соросоидче
11:41 04.11.2026
9 Йода
11:41 04.11.2026
10 Дервишоглу
11:42 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Свинаров
11:42 04.11.2026
13 Стига
11:42 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гост
11:43 04.11.2026
16 червена цензура
11:44 04.11.2026
17 копейкин лъжепатриота
11:46 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Толкова просто
До коментар #6 от "само тъпитеипростите":Като нямаш ум използваш сила и агресия за постигане на целите. Това е характерно за русофилите които се възхищават на Путин.
Коментиран от #22
11:53 04.11.2026
20 Ами сега?
11:53 04.11.2026
21 Какви хора
11:54 04.11.2026
22 просто
До коментар #19 от "Толкова просто":но трябва да си УМЕН за да го схванеш
11:55 04.11.2026
23 Родина
от провинцията . И всички които не гласуваха
за тях . Те са същите , като идолите си в
Украйна и Брюксел .
12:00 04.11.2026
24 И кои сте умните?
До коментар #6 от "само тъпитеипростите":от хижата или за мумурандома, ..
или почитатели на ..Нанол.. Фейков..
12:01 04.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Али баба
12:10 04.11.2026
28 чао
12:13 04.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Факт
До коментар #7 от "Анджо":Избра президент със златни проценти!
12:14 04.11.2026
31 Върви народе възродени ….!
12:16 04.11.2026
32 Бай Араб
Коментиран от #42, #46
12:16 04.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 хех
12:17 04.11.2026
36 рашо дамаджанов
12:18 04.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Бай Араб
12:20 04.11.2026
39 Бай Араб
12:22 04.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ТИР
До коментар #32 от "Бай Араб":Означава ли че призива за проследяване на финансирането важи за всички - политици ,журналисти ,анализатори и НПО или така, избирателно по (европейски),,,,?
12:26 04.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Истината
12:28 04.11.2026
45 Българин
12:29 04.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Пламен
То се видя , че за друго не ставаш.
12:32 04.11.2026
49 не може да бъде
12:33 04.11.2026
50 койдазнай
12:33 04.11.2026
51 Констатация
12:33 04.11.2026
52 Край
Коментиран от #55, #56
12:35 04.11.2026
53 Копейкин!
12:39 04.11.2026
54 Бтв
12:39 04.11.2026
55 Теслатъ
До коментар #52 от "Край":""""Чий са БТВ и НТВ.... """"" -------- Не зная чии са, но едно е сигурно - не са национални, в смисъла, в който би трябвало да бъдат!
12:41 04.11.2026
56 До възмутения!
До коментар #52 от "Край":Прав си! Не сме последни във всичко: първи сме по инфлация, корупция, бедност, ниско образование, смърт на пътя и в още много други сфери!
12:41 04.11.2026
57 ТОЧНО КОСТЯ
И ПРИЗОВАВА ЗА НАСИЛИЕ.
12:45 04.11.2026
58 WRC шафьор
До коментар #1 от "Сотир":с вас моргавелите няма нищо общо!
12:47 04.11.2026
59 Феновете
Са тези които призовават
За саморазправа
И към насилие
Пак се прави на АЛТАВ
Мургавото Гагаузче.
12:48 04.11.2026