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Костадин Костадинов: Наричат българите „микроби“, а претендират да са демократи

Костадин Костадинов: Наричат българите „микроби“, а претендират да са демократи

4 Ноември, 2026 11:33 1 844 59

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • протест

Призивите към насилие и саморазправа могат да попадат под наказателна отговорност

Костадин Костадинов: Наричат българите „микроби“, а претендират да са демократи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ започва мониторинг на публикации в социалните мрежи, съдържащи призиви за насилие, физическа саморазправа, изтребление и гражданска война. Събраните материали ще бъдат предоставяни на прокуратурата за проверка за евентуални престъпления.

Повод за това са публикации след президентските избори, в които български граждани са обиждани и заплашвани заради политическите си убеждения и избора си на глас от страна на привърженици на ПП и ДБ. Костадинов обърна внимание и на обидното отношение към хората извън София, към жителите на малките населени места и към гражданите с по-нисък социален статус.

Той припомни, че кандидатите на ПП-ДБ са получили подкрепата на около 6% от всички избиратели, но част от техните привърженици демонстрират претенции да говорят от името на цялото общество и да определят кой има право на мнение и място в България.

„Никой няма право да нарича сънародниците си микроби, да призовава към тяхното унищожение или да оправдава насилието заради различни политически възгледи. Политическото високомерие на малцинството не може да се превръща в диктатура над мнозинството “, заяви Костадинов.

Той припомни, че призивите към насилие и саморазправа могат да попадат под наказателна отговорност, и призова институциите да реагират. Костадинов настоя политическите партии да не мълчат пред проявите на омраза и подчерта, че демокрацията означава равни права за всички български граждани, независимо къде живеят и за кого гласуват.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сотир

    26 61 Отговор
    Ти пък,кво общо имаш с нас българите.

    Коментиран от #58

    11:36 04.11.2026

  • 2 София майна

    55 9 Отговор
    хайде разкрии фермата на Мирчев, че тия са най-зли.

    Коментиран от #14

    11:37 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 само тъпитеипростите

    21 52 Отговор
    са русофили и искат тоталитарен режим за да ги направят "равни" с умните...

    Коментиран от #19, #24, #47

    11:39 04.11.2026

  • 7 Анджо

    22 53 Отговор
    Тоя още ли го слуша някой. Тоя се опита да е по голям лицемер и от КЕШ БОТАШОВ. Путинко лизач.

    Коментиран от #30

    11:40 04.11.2026

  • 8 Тъпо соросоидче

    46 9 Отговор
    Коце извикай д-р Гълъбова за помага. защото колегата Глишев от отчаяние, че Гюров загуби ще се записва доброволец в Азов.

    11:41 04.11.2026

  • 9 Йода

    21 48 Отговор
    С радост ще нареча Най големият микроб Костадинов.

    11:41 04.11.2026

  • 10 Дервишоглу

    26 3 Отговор
    Ми че то микроб не е лъжа за фашизираната измет.

    11:42 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Свинаров

    17 55 Отговор
    Който е гласувал за Йотова подкрепя руската агресия и сатрапа в кремъл

    11:42 04.11.2026

  • 13 Стига

    14 34 Отговор
    измишльотва простотии. Всички чуват кой какво казва. Не е нужно да се стараеш да замажеш позора си като гласуваш с "отвращение" за една, чиято оставка искаше. Твоите избиратели за разлика от теб са принципни, за да не са врътки отидоха при рундьо. Българите ве са микроби, но ти си не микроб, а амеба!

    11:42 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    23 3 Отговор
    Демократи, комунисти, социалисти, капиталисти, диктатори абсолютни се тая. Крайната и обединяваща цел на всички тия е паричките

    11:43 04.11.2026

  • 16 червена цензура

    6 9 Отговор
    случайно ли е че всичко в сайта е в червен цвят илиии...

    11:44 04.11.2026

  • 17 копейкин лъжепатриота

    13 24 Отговор
    лалугер да връща парите веднага!

    11:46 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Толкова просто

    14 21 Отговор

    До коментар #6 от "само тъпитеипростите":

    Като нямаш ум използваш сила и агресия за постигане на целите. Това е характерно за русофилите които се възхищават на Путин.

    Коментиран от #22

    11:53 04.11.2026

  • 20 Ами сега?

    12 20 Отговор
    Е, те най обидни квалификации масово публикуват членовете и симпатизантите на Възраждане, тях ще ги дават ли на прокурора?

    11:53 04.11.2026

  • 21 Какви хора

    7 18 Отговор
    Ни управляват, не е за вярване, че тоя изобщо може да влезне в парламента

    11:54 04.11.2026

  • 22 просто

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Толкова просто":

    но трябва да си УМЕН за да го схванеш

    11:55 04.11.2026

  • 23 Родина

    28 5 Отговор
    Прав е . Ива Дойчинова , обиди всички хора
    от провинцията . И всички които не гласуваха
    за тях . Те са същите , като идолите си в
    Украйна и Брюксел .

    12:00 04.11.2026

  • 24 И кои сте умните?

    20 2 Отговор

    До коментар #6 от "само тъпитеипростите":

    от хижата или за мумурандома, ..
    или почитатели на ..Нанол.. Фейков..

    12:01 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Али баба

    1 4 Отговор
    Оня за 45 минути в София !

    12:10 04.11.2026

  • 28 чао

    9 15 Отговор
    Едно от малкото, може би единственото хубаво нещо от това че ПБ се сдобиха с тотална власт е, че Възраждане заминава на бунището при Атака, БСП, Величие, НФСБ и другите русофилски партии. Путин е моногамен и не търпи повече от една любовница "българка". Ще има няколко години агония, както беше с другите руски подлоги преди него, но връщане няма.

    12:13 04.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Факт

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Анджо":

    Избра президент със златни проценти!

    12:14 04.11.2026

  • 31 Върви народе възродени ….!

    3 1 Отговор
    Е па, “микроби” да са ; стига да са полезни ! Ама, нердее ?!

    12:16 04.11.2026

  • 32 Бай Араб

    7 11 Отговор
    ДАНС е крайно време да установи пътя на финансирането на руската партия и отговорните лица да бъдат съдени за държавена измяна , за да отидат където им е мястото .

    Коментиран от #42, #46

    12:16 04.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хех

    6 6 Отговор
    Ей така и Волен се изживяваше като "златния пръст", малко преди да го намерят да се търкаля в градинките при кучетатата.

    12:17 04.11.2026

  • 36 рашо дамаджанов

    8 3 Отговор
    ПП ДБ и феновете им са за централния а кокорчо в сливенския

    12:18 04.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бай Араб

    7 4 Отговор
    Копейкин започна да го обзема луд страх .

    12:20 04.11.2026

  • 39 Бай Араб

    6 0 Отговор
    Абе къде е Волен Сидеров биткаджията ?

    12:22 04.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ТИР

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Араб":

    Означава ли че призива за проследяване на финансирането важи за всички - политици ,журналисти ,анализатори и НПО или така, избирателно по (европейски),,,,?

    12:26 04.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Истината

    5 0 Отговор
    Недей, Коце, че публикациите със закани от вашите симпатизанти за два три дни ще напълнят списъците....

    12:28 04.11.2026

  • 45 Българин

    4 3 Отговор
    Копейкин е микроб и агент на Русия!

    12:29 04.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Пламен

    4 1 Отговор
    Коце , глей там да станеш едно кметче на Тюленово.
    То се видя , че за друго не ставаш.

    12:32 04.11.2026

  • 49 не може да бъде

    3 3 Отговор
    Каквото и да се говори видя се че умнокрасивите не са нито умни нито красиви нито са болшинство -даже са малко ...но са много кресливи !?

    12:33 04.11.2026

  • 50 койдазнай

    5 0 Отговор
    Абе не е микроб костя! Няма защо да обиждаме микробите!

    12:33 04.11.2026

  • 51 Констатация

    3 4 Отговор
    Българина не е от най-умите, дори бих казал, че е доста Т., но има развита интуиция и чувство за оцелеляване/самосъхранение, тъй, че изборът който направи между Малката и Огромната Злина е Верен и Правилен. Веднага ви давам пример: Вчера, Александър Йорданов, по-известен като "мистър 10%" в правителството на Костов, рече, че Бг трябва да изпрати военослужещи в бУССР да воюват срещу Русия!!!!

    12:33 04.11.2026

  • 52 Край

    2 1 Отговор
    Чий са БТВ и НТВ и кой плаща за политиката, която водят. Там българите винаги сме представяни, като последни във всичко.

    Коментиран от #55, #56

    12:35 04.11.2026

  • 53 Копейкин!

    2 1 Отговор
    Точно пък ти да си защитник на добрите обноски е нонсенс!

    12:39 04.11.2026

  • 54 Бтв

    1 1 Отговор
    Така наречената медия бТВ е под контрола на английския посланник и на отчет пред английските спец служби. Това е истината.

    12:39 04.11.2026

  • 55 Теслатъ

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Край":

    """"Чий са БТВ и НТВ.... """"" -------- Не зная чии са, но едно е сигурно - не са национални, в смисъла, в който би трябвало да бъдат!

    12:41 04.11.2026

  • 56 До възмутения!

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Край":

    Прав си! Не сме последни във всичко: първи сме по инфлация, корупция, бедност, ниско образование, смърт на пътя и в още много други сфери!

    12:41 04.11.2026

  • 57 ТОЧНО КОСТЯ

    0 0 Отговор
    Е АГРЕСИВЕН
    И ПРИЗОВАВА ЗА НАСИЛИЕ.

    12:45 04.11.2026

  • 58 WRC шафьор

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сотир":

    с вас моргавелите няма нищо общо!

    12:47 04.11.2026

  • 59 Феновете

    0 0 Отговор
    на Костадинова
    Са тези които призовават
    За саморазправа
    И към насилие

    Пак се прави на АЛТАВ
    Мургавото Гагаузче.

    12:48 04.11.2026

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