Костадин Костадинов: Наричат българите „микроби“, а претендират да са демократи

„Възраждане“ започва мониторинг на публикации в социалните мрежи, съдържащи призиви за насилие, физическа саморазправа, изтребление и гражданска война. Събраните материали ще бъдат предоставяни на прокуратурата за проверка за евентуални престъпления.

Повод за това са публикации след президентските избори, в които български граждани са обиждани и заплашвани заради политическите си убеждения и избора си на глас от страна на привърженици на ПП и ДБ. Костадинов обърна внимание и на обидното отношение към хората извън София, към жителите на малките населени места и към гражданите с по-нисък социален статус.

Той припомни, че кандидатите на ПП-ДБ са получили подкрепата на около 6% от всички избиратели, но част от техните привърженици демонстрират претенции да говорят от името на цялото общество и да определят кой има право на мнение и място в България.

„Никой няма право да нарича сънародниците си микроби, да призовава към тяхното унищожение или да оправдава насилието заради различни политически възгледи. Политическото високомерие на малцинството не може да се превръща в диктатура над мнозинството “, заяви Костадинов.

Той припомни, че призивите към насилие и саморазправа могат да попадат под наказателна отговорност, и призова институциите да реагират. Костадинов настоя политическите партии да не мълчат пред проявите на омраза и подчерта, че демокрацията означава равни права за всички български граждани, независимо къде живеят и за кого гласуват.