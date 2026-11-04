Вигенин: Интелигентните технологии могат да намалят загубите на вода в Европа

„Водата е стратегически ресурс. Говорим много за енергийната сигурност на Европа, технологичния суверенитет и индустриалната конкурентоспособност, но трябва да осъзнаем, че не може да има истинска европейска устойчивост без сигурност на водните ресурси“, заяви евродепутатът Кристиан Вигенин в Брюксел.

Евродепутатът беше домакин на събитие на тема „От успешните примери към широкото прилагане: Какво следва за интелигентното измерване на водата в Европа?“, организирано от WE Data Europe с участието на Европейската комисия.

Събитието събра представители на европейските институции и експерти, които обсъдиха възможностите за намаляване на загубите на вода чрез новите технологии. Вигенин посочи, че според Европейската агенция по околна среда през 2023 г. почти една трета от населението на ЕС, или 32%, е живяло в райони, засегнати от недостиг на вода поне през част от годината. В същото време близо една трета от водата за общественото водоснабдяване се губи, преди да достигне до потребителите. „Това не е само екологичен проблем. Това е и икономически провал, който повече не можем да си позволим“, заяви евродепутатът.

Вигенин отбеляза и възможностите за справяне с проблема: „Европа вече разполага с много от технологиите, които могат да доведат до реална промяна.“ Според него интелигентното измерване на потреблението на вода позволява по-ранно откриване на течове, намаляване на ненужните загуби, подобряване на ефективността и предоставяне на по-добра информация на гражданите за тяхното потребление. То обаче не трябва да се свежда единствено до инсталирането на нови устройства. Технологиите трябва да помагат на домакинствата да следят по-лесно потреблението си, да пестят вода и да намаляват ненужните разходи.

Той добави също, че е необходимо да се гарантира, че никоя държава членка или регион няма да бъде изоставен в процеса на модернизация. Положението в отделните страни е различно. Някои разполагат с добре развити цифрови системи за управление на водите, докато други все още имат остаряла инфраструктура и се нуждаят от значителни инвестиции. Според евродепутата европейското финансиране, техническата помощ и обменът на добри практики ще бъдат от съществено значение за модернизацията на водоснабдителната инфраструктура. Вигенин посочи и България, където индивидуалното измерване на потреблението на вода вече е широко разпространено, но въпреки това има значителни възможности за повишаване на ефективността чрез цифровизация и по-добро използване на данните за потреблението. Той подчерта, че разходите за модернизация не трябва да се прехвърлят непропорционално върху гражданите, особено върху тези, които вече изпитват финансови затруднения.

„Истинският въпрос е как да направим съществуващите решения достъпни, финансово поносими и ефективни в целия Европейски съюз“, заключи Вигенин.

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