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Демократите поеха Конгреса: тежък сигнал за Тръмп

Демократите поеха Конгреса: тежък сигнал за Тръмп

4 Ноември, 2026 11:04 1 247 19

  • доналд тръмп-
  • междинни избори-
  • демократическа партия-
  • конгрес на сащ-
  • американска политика

Вотът превърна междинните избори в остър отпор срещу президента и даде на демократите контрол и над Камарата, и над Сената

Демократите поеха Конгреса: тежък сигнал за Тръмп - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Демократите поеха контрола и над Камарата на представителите, и над Сената след междинните избори в Съединените щати. Така вотът се превърна в най-сериозния политически удар срещу президента Доналд Тръмп от началото на втория му мандат.

Демократическата партия обърна най-малко седем сенаторски места, включително в Канзас, Айова, Тексас, Охайо, Мейн, Северна Каролина и Южна Каролина. В Камарата демократите спечелиха повече от две дузини райони, сред които и такива, гласували убедително за Тръмп на президентските избори през 2024 г.

Ройтерс определи резултата като силен отпор срещу президента. Според данни от екзитполове, цитирани от агенцията, около половината избиратели са възприемали вота като възможност да накажат Тръмп, а около 70 процента са заявили, че искат Конгресът да осигурява повече проверки и баланс спрямо Белия дом.

Икономиката и външната политика натежаха

Недоволството е свързано най-вече с високите цени, инфлацията и цената на горивата. Според проучване на Associated Press около 60 процента от избирателите не одобряват начина, по който Тръмп изпълнява президентските си функции. Икономиката е посочена като водещ проблем от около четирима на всеки десет гласоподаватели, а състоянието на демокрацията е сред основните теми за приблизително трима на всеки десет.

Журналистът и международен анализатор Явор Сидеров коментира, че резултатът не може да бъде обяснен само с вътрешната политика. По думите му Тръмп е дошъл на власт с обещание да ограничи международните ангажименти на САЩ и да не въвлича страната в нови конфликти, но развитието на ситуацията около Иран е поставило това обещание под съмнение.

„Добра вечер за републиканците“, е казал Барак Обама след аналогична загуба на управляващата партия в миналото. Цитатът беше припомнен от доц. Борислав Цеков като пример, че междинните избори често ограничават влиянието на партията, която контролира Белия дом.

По-трудни две години за Белия дом

Според доц. Цеков загубата на мнозинството не означава автоматично спиране на работата на администрацията, но ще наложи повече преговори между републиканци и демократи. Най-голямо значение ще имат темите за данъчната и миграционната политика.

Демократите ще могат да блокират законодателни инициативи на президента, да отхвърлят назначенията му и да започнат разследвания на действията на администрацията. Ако Тръмп наложи вето върху закон, преодоляването му ще изисква мнозинство от две трети и в двете камари, което прави политическия компромис необходим.

Доналд Тръмп прие резултата и заяви, че ще работи с демократите по въпроси като имиграцията, но предупреди, че ще наложи вето върху „безумни“ законопроекти. Междувременно поражението може да ускори вътрешните спорове в Републиканската партия и подготовката за президентските избори през 2028 г.

Цеков вижда в резултата и сигнал към Европа. Според него отдалечаването на Вашингтон от традиционния трансатлантически модел показва, че европейските държави трябва да изградят по-самостоятелен отбранителен и геополитически капацитет. Сидеров допуска, че Европа може да спечели по-голяма автономност, но предупреждава, че начинът, по който се променя американската политика, подкопава доверието между двете страни на Атлантика.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, investing.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 М да уе

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Сигурно демократите почнаха войната в Иран

    11:12 04.11.2026

  • 4 нннн

    11 0 Отговор
    Тръмп сам си го причини.
    ,Най- опасен е енергичният, активен глyпak."

    11:14 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъъъ

    5 5 Отговор
    Това чака и Европа през следващата година, когато партии като АзГ спечелят в Германия и Льо Пен спечели във Франция....А те ще спечелят и това е вън от всякакво съмнение. Времето на еврастите неумолимо изтича.

    11:21 04.11.2026

  • 7 И за тебе, драги, и за тебе

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тежък сигнал":

    Санитарите идват.

    11:21 04.11.2026

  • 8 Бомбардираха и разсипаха един

    8 1 Отговор
    куп държави, обаче не им пука. Пука им само че бензинът междувременно е поскъпнал.

    11:22 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТРЪМП НАШ

    3 0 Отговор
    ТРЪМП НАШ.

    ДИЗЕЛ ЩЕ ИМА ЛИ

    РИЖАВА ДЖАБА ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    11:29 04.11.2026

  • 11 Голям зор

    5 4 Отговор
    Те на изборите предната година си избраха голяма беля сега се коригираха.И нашите си избраха беля

    11:32 04.11.2026

  • 12 Факти

    5 3 Отговор
    А тукашните демократи поеха радевия.

    11:34 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Краснов

    1 3 Отговор
    да бяга в Куба,от там в Москва!

    11:48 04.11.2026

  • 15 Иван

    4 2 Отговор
    Отново ураа за гей парадите и 158 пола и продължение на войните разбира се

    Коментиран от #19

    12:02 04.11.2026

  • 16 Епстин

    5 0 Отговор
    Дончо излъга хората,че ще спре войната той,сътвори още две,да се раскара и да не се появява повече.

    12:03 04.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Няма значение кой какъв е ,син зелен червен лилав шарен ,Ротшилд печата ,и дава с лихва всички сме му роби

    12:19 04.11.2026

  • 19 Колето

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    Бай Иване, ей хехехехехей, отдели малко време за книги, за информация, стига с тая ракия!

    12:23 04.11.2026

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