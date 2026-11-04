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Червен код за порои в Бургаско, BG-ALERT се включва в Царево

Червен код за порои в Бургаско, BG-ALERT се включва в Царево

4 Ноември, 2026 11:00 846 3

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Над 120 литра на квадратен метър са измерени край Велика и Фазаново. В общините Царево и Приморско екипи наблюдават критичните точки

Червен код за порои в Бургаско, BG-ALERT се включва в Царево - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Предупреждението за опасни валежи в Бургаска област е повишено от оранжев на червен код. Община Царево ще задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT и призова жителите и гостите да избягват преминаването в близост до реки, дерета и други водоеми.

Най-големи количества дъжд са паднали през нощта в района на селата Велика и Фазаново. Там са измерени над 120 литра на квадратен метър, съобщиха от местната администрация.

Към сутринта няма затворени пътни участъци в община Царево. Оттам посочват, че реките и язовирите се оттичат нормално, а екипи на МВР и общината са наблюдавали критичните точки през цялата нощ.

Областният управител на Бургас Дико Диков заяви пред bTV, че река Черна също е поела падналите количества дъжд. За корекцията на коритото ѝ обаче все още се очакват средства.

„Река Черна също е поела падналите количества дъжд. За корекцията на коритото ѝ все още се очакват средства“, заяви Дико Диков.

Министерството на околната среда и водите предупреждава за възможни евакуации, както и за прекъсвания на електроснабдяването, комуникациите и водоснабдяването. Ситуацията в региона се следи.

В съседната община Приморско екипите също остават в готовност за реакция. Въпреки превантивното почистване на речните корита и проблемните участъци, администрацията призовава гражданите да избягват ненужни пътувания и преминаване през потенциално опасни места.

Има разлика между общинското предупреждение за повишен риск и публикуваната прогноза на НИМХ за 4 ноември, в която за Бургас е посочен оранжев код за значителни валежи. bTV съобщава за повишаване на предупреждението до червен код в областта след падналите количества дъжд.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg


Бургас / България
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  • 1 честен ционист

    5 10 Отговор
    Откакто го въведоха този БГ Алерта бедствията станаха ежедневие.

    11:03 04.11.2026

  • 2 добре че са мискирките

    5 1 Отговор
    та да се разбере че се включва тази "система" в която потънаха милиони..

    11:05 04.11.2026

  • 3 Некадърници!

    1 0 Отговор
    Заради лошите ремонти на Борисов оставиха община Царево без затворени пътища!!!

    11:43 04.11.2026

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