Полина Паунова: Лидерите на групите са поканени в УНСС

Председателите на парламентарните групи са поканени в Университета за национално и световно стопанство за представянето на проектобюджета за 2027 г., съобщи журналистката Полина Паунова. По думите ѝ поканата е за петък, 6 ноември, в аула „Максима“, като в споделената от нея информация е посочен начален час 12:30.
Паунова заяви, че документът е подписан с електронния подпис на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Според нея поканените парламентарни лидери трябва да присъстват на представянето на бюджета от премиера Румен Радев.„Много се надявам това да е фалшива новина“, написа Полина Паунова.
Разминаване в посочения начален час
Министерството на финансите обяви представянето на проектобюджета за 2027 г. в УНСС на 6 ноември от 13:00 часа. Според оповестената програма Румен Радев ще представи основните политики и приоритети във финансовия план, а министрите ще очертаят мерките в своите ресори.
Така между информацията, споделена от Паунова, и публично обявената програма има разлика от 30 минути. Не е потвърдено публично дали парламентарните групи са получили отделна покана и дали за тях е предвиден различен час на пристигане.
Критика към избора на място
Паунова постави под въпрос решението представянето на бюджета да се проведе в университетска аула, вместо в Народното събрание или в сградата на финансовото ведомство. Тя определи като необичайна идеята парламентът да бъде поканен в УНСС за обсъждане на финансовата рамка на държавата.
Журналистката изрази съмнение и дали достъпът до събитието ще бъде свободен за граждани, след като то е представено като запознаване на обществото с бюджета. Тя предупреди, че ако поканата се окаже истинска, решението може да предизвика допълнителни политически реакции.
Представянето на проектобюджета е насрочено за 6 ноември в аула „Максима“ на УНСС. Потвърдената публична програма предвижда начало в 13:00 часа и участие на министър-председателя и членовете на правителството.
Източници: actualno.com, banker.bg, ruse24.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаджи Ахил
Коментиран от #7
17:09 05.11.2026
2 УНСС
17:13 05.11.2026
3 Анонимен
17:16 05.11.2026
4 Горски
17:18 05.11.2026
5 Никой
17:18 05.11.2026
6 Идиотите
си го търсят! Обаче, който търси намира!
Оставка! Оставка! Оставка!
17:19 05.11.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Хаджи Ахил":Бъди спокоен, както е тръгнало не е само гълъба ще вдига гълъбите..... Иначе идеята за представяне бюджета в УНСС е хубава, ако стане някаква дискусия.... Видя се ,че на територията БНБ и НС са с отпаднали функции след приемането на еврото..... За пореден път се убеждавам ,че лидера на Възраждане беше много прав, всичко ще се решава в Франкфурт и Брюксел......... 35 години бяхме бананова република, А сега вече ще бъдем и колониална държава без право на собствено мнение....
17:19 05.11.2026
8 Наблюдател
17:20 05.11.2026
9 Тя простотията
17:22 05.11.2026
10 Абе
17:31 05.11.2026
11 И защо,
Коментиран от #13
17:39 05.11.2026
12 Ще Работиш Ти !
За 3 Потника !
Това Е !
Абсолютен !
Цинизъм !
17:59 05.11.2026
13 Анонимен
До коментар #11 от "И защо,":ХАХАХА КОЙ ГЛАСУВА КОЙ ЛЪЖЕ КОЙ КЛЕВЕТИ КОЙ СЕЕ ОМРАЗА КОЙ АГРЕСИРА ТУК ХАХА ТАКА Е ОТ ГОДИНИ ТЕЗИ КОИТО ЗАГРАБИХА ДЪРЖАВА ВЛАСТ ИНСТИТУЦИИ ДИКТАТОРСТВАТ И СА НЕДОСЕГАЕМИ ХАХАХА
18:01 05.11.2026