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Полина Паунова: Лидерите на групите са поканени в УНСС
  Тема: Икономика

Полина Паунова: Лидерите на групите са поканени в УНСС

5 Ноември, 2026 17:07 797 13

  • полина паунова-
  • бюджет 2027-
  • румен радев-
  • гълъб донев-
  • унсс

Според журналистката председателите на парламентарните групи трябва да присъстват на представянето на проектобюджета за 2027 г. В официално обявената програма началният час е 13:00, а не 12:30

Полина Паунова: Лидерите на групите са поканени в УНСС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателите на парламентарните групи са поканени в Университета за национално и световно стопанство за представянето на проектобюджета за 2027 г., съобщи журналистката Полина Паунова. По думите ѝ поканата е за петък, 6 ноември, в аула „Максима“, като в споделената от нея информация е посочен начален час 12:30.

Паунова заяви, че документът е подписан с електронния подпис на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Според нея поканените парламентарни лидери трябва да присъстват на представянето на бюджета от премиера Румен Радев.

„Много се надявам това да е фалшива новина“, написа Полина Паунова.

Разминаване в посочения начален час

Министерството на финансите обяви представянето на проектобюджета за 2027 г. в УНСС на 6 ноември от 13:00 часа. Според оповестената програма Румен Радев ще представи основните политики и приоритети във финансовия план, а министрите ще очертаят мерките в своите ресори.

Така между информацията, споделена от Паунова, и публично обявената програма има разлика от 30 минути. Не е потвърдено публично дали парламентарните групи са получили отделна покана и дали за тях е предвиден различен час на пристигане.

Критика към избора на място

Паунова постави под въпрос решението представянето на бюджета да се проведе в университетска аула, вместо в Народното събрание или в сградата на финансовото ведомство. Тя определи като необичайна идеята парламентът да бъде поканен в УНСС за обсъждане на финансовата рамка на държавата.

Журналистката изрази съмнение и дали достъпът до събитието ще бъде свободен за граждани, след като то е представено като запознаване на обществото с бюджета. Тя предупреди, че ако поканата се окаже истинска, решението може да предизвика допълнителни политически реакции.

Представянето на проектобюджета е насрочено за 6 ноември в аула „Максима“ на УНСС. Потвърдената публична програма предвижда начало в 13:00 часа и участие на министър-председателя и членовете на правителството.

Източници: actualno.com, banker.bg, ruse24.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаджи Ахил

    18 10 Отговор
    Не е ли време Гълъб да вдига гълъбите? Отдавна трябваше.

    Коментиран от #7

    17:09 05.11.2026

  • 2 УНСС

    8 3 Отговор
    Утре носи съответната сума 😉

    17:13 05.11.2026

  • 3 Анонимен

    13 7 Отговор
    НЯМА НУЖДА ОТ ПАРЛАМЕНТ РАЗПУСКАЙТЕ СЕ ЯВНО БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ Е БАЩИНИЯ НА ЧЕРВЕНИТЕ МИЛИОНЕРИ ДИКТАТ РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАГРАБВАНЕ ТОТАЛНО НА ЧЕРВЕНИТЕ МИЛИОНЕРИ

    17:16 05.11.2026

  • 4 Горски

    7 6 Отговор
    Някой си Любослав Костов, който приветства представянето на бюджета в УНСС, обяснява, че така било във Франция и как в Сорбоната Макрон разкрил фискалните си реформи?! Тоя знае ли на какъв хал днес е Макрон и дали някой е наясно какви са били фискалните му реформи, при рейтинг от 15%? Ами нищо иненадващо - УНСС си е червено котило открай време. Вижте какви "преподаватели" само има там: Румен Гечев, Емилия Масларова и т.н. Анадънму. В парламента голямата част от депутатите са инвалиди по темата Бюджет ,икономока и финанси докато УНСС несвързано с политически пристрастия ще даде ценен съвет на бючетарите и депутатите.Не се косете Цончо в хор със Сглобката - Асен Василев ,Мирчев ,Божанов ,Надката и Бойко Борисов .Мислете с горните си глави ако имате достатъчно сиво вещество. Бюджетът за 2027 г ще бъде представен на 6.11 от 10 часа в кошарата на овчаря бай Иван край Троян. Надяваме се на конструктивни дебати.

    17:18 05.11.2026

  • 5 Никой

    7 4 Отговор
    Студентите бяха заплашени, ако не се явят в залата .

    17:18 05.11.2026

  • 6 Идиотите

    5 7 Отговор
    упорито д
    си го търсят! Обаче, който търси намира!
    Оставка! Оставка! Оставка!

    17:19 05.11.2026

  • 7 Европеец

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Хаджи Ахил":

    Бъди спокоен, както е тръгнало не е само гълъба ще вдига гълъбите..... Иначе идеята за представяне бюджета в УНСС е хубава, ако стане някаква дискусия.... Видя се ,че на територията БНБ и НС са с отпаднали функции след приемането на еврото..... За пореден път се убеждавам ,че лидера на Възраждане беше много прав, всичко ще се решава в Франкфурт и Брюксел......... 35 години бяхме бананова република, А сега вече ще бъдем и колониална държава без право на собствено мнение....

    17:19 05.11.2026

  • 8 Наблюдател

    7 4 Отговор
    Утре в УНСС, други ден на Бузлуджа, да не забравите да си вземете червените знамена.

    17:20 05.11.2026

  • 9 Тя простотията

    8 2 Отговор
    по хора ходи .

    17:22 05.11.2026

  • 10 Абе

    5 2 Отговор
    Дайте на студентите да направят един бюджет, сигурен съм че ще се справят по-добре

    17:31 05.11.2026

  • 11 И защо,

    1 1 Отговор
    когато маркирам, ми излиза, че вече съм сложил + или-? А не съм. Кой гласува вместо мен, кой ще ми каже?

    Коментиран от #13

    17:39 05.11.2026

  • 12 Ще Работиш Ти !

    1 0 Отговор
    Цял Ден !

    За 3 Потника !

    Това Е !

    Абсолютен !

    Цинизъм !

    17:59 05.11.2026

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "И защо,":

    ХАХАХА КОЙ ГЛАСУВА КОЙ ЛЪЖЕ КОЙ КЛЕВЕТИ КОЙ СЕЕ ОМРАЗА КОЙ АГРЕСИРА ТУК ХАХА ТАКА Е ОТ ГОДИНИ ТЕЗИ КОИТО ЗАГРАБИХА ДЪРЖАВА ВЛАСТ ИНСТИТУЦИИ ДИКТАТОРСТВАТ И СА НЕДОСЕГАЕМИ ХАХАХА

    18:01 05.11.2026

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