Полина Паунова: Лидерите на групите са поканени в УНСС

Председателите на парламентарните групи са поканени в Университета за национално и световно стопанство за представянето на проектобюджета за 2027 г., съобщи журналистката Полина Паунова. По думите ѝ поканата е за петък, 6 ноември, в аула „Максима“, като в споделената от нея информация е посочен начален час 12:30.

Паунова заяви, че документът е подписан с електронния подпис на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Според нея поканените парламентарни лидери трябва да присъстват на представянето на бюджета от премиера Румен Радев.

Разминаване в посочения начален час

„Много се надявам това да е фалшива новина“, написа Полина Паунова.

Министерството на финансите обяви представянето на проектобюджета за 2027 г. в УНСС на 6 ноември от 13:00 часа. Според оповестената програма Румен Радев ще представи основните политики и приоритети във финансовия план, а министрите ще очертаят мерките в своите ресори.

Така между информацията, споделена от Паунова, и публично обявената програма има разлика от 30 минути. Не е потвърдено публично дали парламентарните групи са получили отделна покана и дали за тях е предвиден различен час на пристигане.

Критика към избора на място

Паунова постави под въпрос решението представянето на бюджета да се проведе в университетска аула, вместо в Народното събрание или в сградата на финансовото ведомство. Тя определи като необичайна идеята парламентът да бъде поканен в УНСС за обсъждане на финансовата рамка на държавата.

Журналистката изрази съмнение и дали достъпът до събитието ще бъде свободен за граждани, след като то е представено като запознаване на обществото с бюджета. Тя предупреди, че ако поканата се окаже истинска, решението може да предизвика допълнителни политически реакции.

Представянето на проектобюджета е насрочено за 6 ноември в аула „Максима“ на УНСС. Потвърдената публична програма предвижда начало в 13:00 часа и участие на министър-председателя и членовете на правителството.

Източници: actualno.com, banker.bg, ruse24.bg