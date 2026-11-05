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Проф. Колев: Ударът върху „Топлофикация“ ще се върне

Проф. Колев: Ударът върху „Топлофикация“ ще се върне

5 Ноември, 2026 21:47 914 10

  • топлофикация софия-
  • валентин колев-
  • енергетика-
  • природен газ-
  • парно

Председателят на Българската браншова камара на енергетиците предупреди, че натискът върху столичното дружество в крайна сметка ще засегне потребителите

Проф. Колев: Ударът върху „Топлофикация“ ще се върне - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финансовият удар върху „Топлофикация София“ в крайна сметка ще се върне към потребителите. Това заяви председателят на Българската браншова камара на енергетиците проф. Валентин Колев пред БНР, цитирано от Новини.бг.

По думите му задържането на цените на енергията не подпомага най-нуждаещите се домакинства.

„С тази ценова политика на енергийните продукти всъщност се субсидират заможните хора, не се субсидират енергийно бедните“,

коментира Колев.

Той подчерта, че енергетиката не може да изпълнява социални функции и трябва да работи при съвременни пазарни условия. Според него помощта за хората, които не могат да плащат сметките си, трябва да бъде осигурявана от социалното министерство, а не чрез натиск върху енергийните дружества.

400 хиляди домакинства зависят от дружеството

Колев посочи ключовото значение на „Топлофикация София“ за енергоснабдяването на столицата. Над 400 хиляди домакинства се отопляват чрез дружеството.

Експертът посочи и риска при евентуално спиране на дейността му. В студени дни електрическият товар на София е около 1000 мегавата, докато топлинният може да достигне 2000 мегавата. По думите му подобна стойност е отчетена през 2017 г.

При хипотетично прекратяване на работата на „Топлофикация София“ допълнителният товар ще трябва да бъде поет от електрическата мрежа. Това би натоварило системата с потребление, което в момента се покрива от топлофикационното дружество.

Мрежата се нуждае от инвестиции

Подмяната на остарялата топлопреносна мрежа изисква средства, с които дружеството не разполага, каза Колев. Той посочи, че разходите се увеличават заради цените на природния газ, труда и всички видове материали.

Коментарът му идва на фона на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за поскъпване на природния газ с 32,52% през ноември. В материала са посочени и уверения, че увеличението няма да се отрази на сметките за ток и парно.

„Към настоящия момент единствено „Топлофикация София“ трябва да поеме този финансов удар, но аз ви гарантирам, че той ще се върне към нас“, заяви Колев. Въпреки финансовите трудности той прогнозира, че дружеството ще се справи с техническите проблеми.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и Ко?

    6 3 Отговор
    Ами да минава на пазарен принцип. Социализма свърши отдавна. Всички трябва да преминат на пазарен принцип. Разбира се в такъв случай, който не ползва няма да плаща.

    Коментиран от #3

    21:56 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А60

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "и Ко?":

    Пазарния принцип в ениргетиката доведе до спекулации и обогатаване на опредилени хора.

    22:12 05.11.2026

  • 4 едни другари

    3 0 Отговор
    пак ще се нагълтат с пари а сметката ще плаща пак българския народ

    22:24 05.11.2026

  • 5 Стойнев

    3 2 Отговор
    Ганьо си мисли, че Топлофикация бере газа по дърветата. Сегашната цена на топлото е около 4 пъти под пазарната.

    22:27 05.11.2026

  • 6 Васил

    4 3 Отговор
    У нас сметките за отопление и топла вода са два пъти по големи от колкото в западна Европа и пак са на загуба което е финансов парадокс.

    Коментиран от #7

    22:28 05.11.2026

  • 7 това е

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Васил":

    руския модел всичко е ужким и все едни и същи блажат а за другите кризи войни и геноцид...

    22:30 05.11.2026

  • 8 ИНТЕРЕСНО?

    0 0 Отговор
    Развитието на София, като световен балнеоложки център, може да става поетапно, с висока степен на етапна завършеност, което дава възможност за относително ниски годишни капиталови разходи. Разработването на съществуващите 44 минерални водоизточника може да се осъществи и без изготвянето на специална подробна обща програма. Достатъчно е за ремонтирането или изграждането на отделните обекти да се изготви индивидуален проект, който да е съобразен с характеристиките им: дебит, температура, здравен ефект.
    Като европейски транспортен възел, целогодишният транспорт на хора и товари от, и към София е бърз и лесен, което е допълнително благоприятно условие.
    Наличието на добре развита мрежа на централното топлоснабдяване ще осигури необходимата топла вода за хигиенните нужди и отоплението в балнеоложките центрове, без да се замърсява въздухът от локални котелни инсталации. Същевременно пък „Топлофикация София” ЕАД ще има един стабилен източник на доходи.

    Коментиран от #10

    22:43 05.11.2026

  • 9 Приватизатор

    0 0 Отговор
    След трагедията на Петрохан нещо се спомена за открити факти за подготовка купуване "Топлофикация" . Нещата сега кристализират .

    22:44 05.11.2026

  • 10 башибозука иска само да краде

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ИНТЕРЕСНО?":

    не да разработва нещо да гради!

    22:45 05.11.2026

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