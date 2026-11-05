Проф. Колев: Ударът върху „Топлофикация“ ще се върне

Финансовият удар върху „Топлофикация София“ в крайна сметка ще се върне към потребителите. Това заяви председателят на Българската браншова камара на енергетиците проф. Валентин Колев пред БНР, цитирано от Новини.бг.

По думите му задържането на цените на енергията не подпомага най-нуждаещите се домакинства.

„С тази ценова политика на енергийните продукти всъщност се субсидират заможните хора, не се субсидират енергийно бедните“,

коментира Колев.

Той подчерта, че енергетиката не може да изпълнява социални функции и трябва да работи при съвременни пазарни условия. Според него помощта за хората, които не могат да плащат сметките си, трябва да бъде осигурявана от социалното министерство, а не чрез натиск върху енергийните дружества.

400 хиляди домакинства зависят от дружеството

Колев посочи ключовото значение на „Топлофикация София“ за енергоснабдяването на столицата. Над 400 хиляди домакинства се отопляват чрез дружеството.

Експертът посочи и риска при евентуално спиране на дейността му. В студени дни електрическият товар на София е около 1000 мегавата, докато топлинният може да достигне 2000 мегавата. По думите му подобна стойност е отчетена през 2017 г.

При хипотетично прекратяване на работата на „Топлофикация София“ допълнителният товар ще трябва да бъде поет от електрическата мрежа. Това би натоварило системата с потребление, което в момента се покрива от топлофикационното дружество.

Мрежата се нуждае от инвестиции

Подмяната на остарялата топлопреносна мрежа изисква средства, с които дружеството не разполага, каза Колев. Той посочи, че разходите се увеличават заради цените на природния газ, труда и всички видове материали.

Коментарът му идва на фона на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за поскъпване на природния газ с 32,52% през ноември. В материала са посочени и уверения, че увеличението няма да се отрази на сметките за ток и парно.

„Към настоящия момент единствено „Топлофикация София“ трябва да поеме този финансов удар, но аз ви гарантирам, че той ще се върне към нас“, заяви Колев. Въпреки финансовите трудности той прогнозира, че дружеството ще се справи с техническите проблеми.

Източници: novini.bg