Движението през прохода „Петрохан“ е спокойно, но пътноподдържаща техника е в готовност повече от месец заради очакваното влошаване на времето. На място няма валежи и мъгла, а температурите са около 1–2 градуса. Към момента на репортажа не е установено заледяване.

Условията в прохода обаче могат да се променят за кратко. Само на около 30 километра по-ниско температурите са били близо 6 градуса, докато на високото студеният вятър създава усещане за по-сурово време.

„Времето се променя за минути“, каза в репортажа на bTV Рени Христова.

На разположение има инертен материал за обработка при заледяване. Тъй като районът е вододайна зона, се използва пясък, а не сол.

Ремонт в района на Гинци

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ в посока София, в района на Гинци, движението се извършва в една лента заради ремонтни дейности. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенцията напомня автомобилите да бъдат подготвени за зимни условия. Националният институт по метеорология и хидрология е издал жълт код за опасност от поледици в осем области от Западна България, сред които Монтана и София област.

Какво ще се случи с камионите

Преминаването на тежкотоварни автомобили в едната посока е предвидено за 27 ноември заради ремонта на тунел „Топли дол“. Ако метеорологичната обстановка се влоши, движението на камионите ще бъде забранено.

Извън извънредни ситуации превозните средства над 12 тона не могат да преминават през „Петрохан“ целогодишно. Пътната обстановка остава спокойна, но прогнозата за валежи и поледици изисква повишено внимание от всички водачи.