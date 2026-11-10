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Съдия Калин Калпакчиев пред ФАКТИ: Председателите на големите съдилища продължават да влияят върху избора за ВСС (ВИДЕО)

Съдия Калин Калпакчиев пред ФАКТИ: Председателите на големите съдилища продължават да влияят върху избора за ВСС (ВИДЕО)

10 Ноември, 2026 15:08 898 2

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Мрежа от председатели на влиятелни съдилища може да мобилизира около 600-700 гласа при избора на членове на Висшия съдебен съвет, смята той

Съдия Калин Калпакчиев пред ФАКТИ: Председателите на големите съдилища продължават да влияят върху избора за ВСС (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
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Напредва процедурата за избор на нов ВСС. Прокурорската и съдийската колегия частично вече са попълнени – избрани са членовете от прокурорите и от съдиите, съответно четирима и шестима. Остава само следователското тяло да излъчи своя представител, което ще стане в края на месеца. Така 11-членната професионална квота ще бъде избрана. Тенденции могат да бъдат откроени, въпреки че е необходимо да се направи по-задълбочен анализ на данните за това кой за кого е гласувал. Говоря за съдиите – от кои апелативни или окръжни съдебни райони са и как са гласували. Тази информация е достъпна, но трябва време, за да се анализира и да се види какви са нагласите сред самите съдии. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ съдия Калин Калпакчиев.

„Избраните съдии в някаква степен повтарят това, което се е случвало през годините, откакто вотът е пряк. Това е трети Висш съдебен съвет, който се избира не с делегатско събрание, а всеки съдия има право да гласува. Наблюдаваме, че определени съдии подкрепят цял кръг от свои колеги, които не са толкова популярни, и си задаваме въпроса поради каква причина тези непопулярни в страната колеги събират гласове“, каза той.

„Едното от обясненията, и то не е конспиративно, е, че е видно как председателите на големите съдилища, на влиятелните съдилища в страната, по някакъв начин организират този вот. Преди повече от 15-16 години беше създаден един алтернативен форум на председатели на районните съдилища, който включваше председателите на районните съдилища в Пловдив, Хасково, Бургас, Стара Загора и Враца. Постепенно този форум, който изпълняваше един европейски проект, формално престана да съществува, но като неформална организация на председатели на големите и влиятелни съдилища продължи да упражнява влияние върху една част от съдиите, за да насочва вота им в такива важни моменти в една или друга посока“, обясни съдията.

„Данните, които виждаме през последните 20 години, показват, че тази мрежа, този форум може да ангажира до около една трета от съдиите. Те общо са 2200. Форумът може да мобилизира около 600-700 гласа. Останалите около две трети не са организирани по някакъв начин. Съюзът на съдиите, който в такива ситуации се сочи като другата алтернатива, няма нито такъв капацитет, нито такъв обхват на действие, така да кажем“, допълни Калин Калпакчиев.

„Други гласове се разпиляват между многото кандидати или се концентрират върху няколко, както беше и в случая. Става дума за признати от цялата общност съдии, професионални авторитети. В случая съдиите Цветана Калинова и Емилия Василева са двама съдии с много години стаж. Те са обучили голяма част от съдиите в своята материя – гражданското и търговското право, и са познати и признати като безспорни професионални и морални авторитети. Те събраха, въпреки голямата конкуренция и разпиляването на гласове, достатъчно подкрепа, за да бъдат част от съдийската колегия на новия ВСС“, каза още съдия Калин Калпакчиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    3 0 Отговор
    Не Цветана Калинова , а Светлана Калинова....

    15:24 10.11.2026

  • 2 ккк

    0 0 Отговор
    На тоя па корумпиран боклук защо му искате мнението изобщо, че го и публикувате!

    16:11 10.11.2026

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